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Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию погибшего добровольца Валентелиса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил воинов ССО ВСУ за эвакуацию павшего литовского добровольца Томаса Валентелиса, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона.

Об этом военные сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, лидер наградил представителей Сил специальных операций государственной наградой - орденом "За заслуги перед Литвой".

Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию тела литовского добровольца
Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию тела литовского добровольца

Также всем участникам этой операции будут отдельно вручены награды за личный вклад в выполнение миссии.

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"Операция "Посланник" - эвакуация тела 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса из Иностранного легиона ВСУ. К ней операторы ССО тщательно готовились более недели: разведка района, тренировки, планирование маршрута эксфильтрации и отвлекающих действий.

Тело павшего литовского добровольца удалось эвакуировать буквально из-под носа врага. Воины ССО незаметно добрались до места гибели Томаса Велентелиса, идентифицировали его тело, подготовили к транспортировке и, несмотря на плотный вражеский огонь, успешно эвакуировали без потерь", - говорится в сообщении.

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Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию тела литовского добровольца
Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию тела литовского добровольца
Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию тела литовского добровольца

Автор: 

Литва (2534) награда (1830) ССО (547) Науседа Гитанас (291)


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Так і треба.Свої прості вояки,то таке,а іноземного добровольця треба рятувати...це не вчорашній конюх Петро.
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16.07.2025 09:53 Ответить
Скільки вже наших двохсотих евакуював, шановний пане?
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16.07.2025 10:10 Ответить
Слава Гідним......
Співчуття рідним загиблого Героям...
Дякую Воїнам Іноземного легіону за службу....
( P.S Маю великі сумніви, що ці дві особи у військовому строї, особисто здійснювали евакуацію)
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16.07.2025 10:01 Ответить
❤️
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16.07.2025 10:12 Ответить
Вічна пам'ять
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16.07.2025 10:29 Ответить
Щось я сумніваюсь, що особи на фото - безпосередні виконавці, скоріше їх командири...
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16.07.2025 10:36 Ответить
 
 