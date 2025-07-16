Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию погибшего добровольца Валентелиса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил воинов ССО ВСУ за эвакуацию павшего литовского добровольца Томаса Валентелиса, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона.

Об этом военные сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, лидер наградил представителей Сил специальных операций государственной наградой - орденом "За заслуги перед Литвой".





Также всем участникам этой операции будут отдельно вручены награды за личный вклад в выполнение миссии.

Также читайте: Науседа и Штайнмайер обсудили поддержку Украины и давление на РФ

"Операция "Посланник" - эвакуация тела 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса из Иностранного легиона ВСУ. К ней операторы ССО тщательно готовились более недели: разведка района, тренировки, планирование маршрута эксфильтрации и отвлекающих действий.



Тело павшего литовского добровольца удалось эвакуировать буквально из-под носа врага. Воины ССО незаметно добрались до места гибели Томаса Велентелиса, идентифицировали его тело, подготовили к транспортировке и, несмотря на плотный вражеский огонь, успешно эвакуировали без потерь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Агрессивные намерения РФ - не риторика, а реальность. Европа не может чувствовать себя безопасно, - Науседа





