Науседа и Штайнмайер обсудили поддержку Украины и давление на РФ
Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер провели совместную встречу, во время которой речь шла, в частности, о поддержке Украины.
Об этом Науседа сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Литвы рассказал, что обсудил с президентом ФРГ тесное сотрудничество между странами в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.
"Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе",- заявил Науседа.
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