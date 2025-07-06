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Новости поддержка Украины ЕС
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Науседа и Штайнмайер обсудили поддержку Украины и давление на РФ

Науседа и Штайнмайер провели встречу

Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер провели совместную встречу, во время которой речь шла, в частности, о поддержке Украины.

Об этом Науседа сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Литвы рассказал, что обсудил с президентом ФРГ тесное сотрудничество между странами в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.

"Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе",- заявил Науседа.

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Автор: 

Литва (2523) Штайнмайер Франк-Вальтер (521) Науседа Гитанас (290)


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Ахфіцер ЗСУ вас підтримує.
Фізична підготовка в бойових умовах дає про себе знати!
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06.07.2025 19:40 Ответить
Давить ватных гнид надо всем миром, это дело общее и необходимое.
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06.07.2025 19:54 Ответить
Давить надо гнид ватных всем цивилизованным миром, это дело общее и крайне важное.
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06.07.2025 19:56 Ответить
Коли вони вже на обговорюються та почнуть діяти активніше.....
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06.07.2025 19:58 Ответить
Обговорить дело нужное. Странно что обеспокоенность не выразили. Не доработали
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06.07.2025 20:02 Ответить
Та то таке. Учні Шредера та Штанмайєра в соцдеках нещодавно передали пальмову гілку Путіну, і взагалі, соцдеки ще з часів канцлєрства Аденауера вошкаються із Кремлем.
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06.07.2025 20:53 Ответить
Ну й балакучі ці Штани Майєра!
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06.07.2025 21:11 Ответить
 
 