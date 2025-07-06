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Новини підтримка України ЄС
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Науседа та Штайнмаєр обговорили підтримку України і тиск на РФ

Науседа і Штайнмаєр провели зустріч

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр провели спільну зустріч, під час якої йшлося, зокрема, про підтримку України.

Про це Науседа повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Литви розповів, що обговорив з президентом ФРН тісну співпрацю між країнами в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

"Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі",- заявив Науседа.

Читайте також: Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю

Автор: 

Литва (2471) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346) Науседа Гітанас (360)


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Давить ватных гнид надо всем миром, это дело общее и необходимое.
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06.07.2025 19:54 Відповісти
Давить надо гнид ватных всем цивилизованным миром, это дело общее и крайне важное.
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06.07.2025 19:56 Відповісти
Коли вони вже на обговорюються та почнуть діяти активніше.....
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06.07.2025 19:58 Відповісти
Обговорить дело нужное. Странно что обеспокоенность не выразили. Не доработали
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06.07.2025 20:02 Відповісти
Та то таке. Учні Шредера та Штанмайєра в соцдеках нещодавно передали пальмову гілку Путіну, і взагалі, соцдеки ще з часів канцлєрства Аденауера вошкаються із Кремлем.
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06.07.2025 20:53 Відповісти
Ну й балакучі ці Штани Майєра!
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06.07.2025 21:11 Відповісти
 
 