Науседа та Штайнмаєр обговорили підтримку України і тиск на РФ

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр провели спільну зустріч, під час якої йшлося, зокрема, про підтримку України.

Про це Науседа повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Литви розповів, що обговорив з президентом ФРН тісну співпрацю між країнами в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

"Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі",- заявив Науседа.

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