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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю

Зеленський та Штайнмаєр

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО.

"Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей. Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття. Вдячний за всі прояви допомоги. Цінуємо готовність Німеччини й надалі підтримувати наш народ", - зазначив президент.

Читайте: Кремль поширює історичну брехню, коли називає війну проти України боротьбою з фашизмом, - Штайнмаєр

Раніше Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346)


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Топ коментарі
+1
Пусте місце приїхало в Німеччину...
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28.05.2025 20:20
+1
Не пердіть у танку.
Якщо Ви громадянка Німеччині - Ви ніяк не могли "ще недавно" жити в Україні.
ФСБ - смердючий відстій. Як і зелене лайно.
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28.05.2025 21:52
+1
Я ж кажу, вонО тут працює, тобто, заробляє, а "флажок" можна привісити який завгодно. До речі, той же "іспанець" портнов був(слава Богу БУВ!) теж "українець", як і ще один "українець" - шарій.
Так що, таких "щирих" з українським паспортом ще багато на світі....на жаль.
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28.05.2025 22:25
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Пусте місце приїхало в Німеччину...
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28.05.2025 20:20 Відповісти
Укр. пусте місце - латинська blank...
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28.05.2025 20:24 Відповісти
Це не Зеленський зустрівся зі Штанмайєром - а Штанмайєр зустрівся із Зеленським.
Куди ж йому діватися, коли українці це зелене опудало вважають "лідером України".
Кому ж не цікаво подивитися на віртуоза гри на піаніно.
Почуйте різницю.
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28.05.2025 20:25 Відповісти
він президент воюючої країни
і ніхто зараз його міняти не буде
закрий пельку, яка сприяє лише гнидній рашці-
зробити бардак в Україні цими випадами
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28.05.2025 20:28 Відповісти
Ви абсолютно праві - Зеленський корчить з себе "президента" таки воюючої країни.
Але правда у тому, що Зеленський негодящий "президент" і ще гірший "верховний головнокомандувач". А після Оману ще не ясно до кінця - від якої "країни" цей клоун стоїть.
Подивіться на ніч: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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28.05.2025 20:32 Відповісти
яким би він не був,
зараз не час для інших виборів
розвалити Україну до кінця
оцими змінами на переправі
хоче лише росія
Я про пороха теж можу багато що розказати,
як він обкрадав, брехав і працював на росію.
я знаю все про його вибори
і хто за нього агітував перед цим
в нього таке рило в російському пуху, що ой ой
Але я чекаю владу націоналістів воїнів в Україні.
Після...
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28.05.2025 20:40 Відповісти
Беру Ваші слова на віру.
Але.
Дайте собі (не мені і не тут на форумі) чесні відповіді на такі питання. Перше - якщо Зеленський таки запроданець (особливо після Оману у тому мало сумнівів) - чи зможе Україна вистояти, коли "вище військово-політичне керівництво" України це агенти рашистів, ворюги і невігласи? Друге - чи зможе героїзм патріотів нівелювати ту шалену шкоду, яку завдає України Зеленський і його шайка зрадників і ворюг. Третє - що для України гірше? - продовження "керівництва" зелених гнид, чи зміна влади на Уряд Національного Порятунку?

Тобто - чи настане Ваше омріяне "після..." якщо залишається Зеленський і його зелена шайка?
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28.05.2025 20:52 Відповісти
хто б зараз не був при владі
, не зміг би вистояти
без допомоги світу
Ми воюємо з більшою в кілька разів ядерною країною
і запитання про стійкість просто дебільне.
всі президенти завдавали шкоди Україні,
бо всі працювали на росію
всі, чи по добрій волі, чи з переляку.
уряд Порятунку - це військовий уряд,
а не вашого пердючого борова хитровгобаного
, сини якого жопи свої за кордоном сховали
і росмову ******* без тями.
В цьому уряді мають бути ті, хто воює
і ті, хто заборонить все, що пов"язане з росією назавжди.
тільки це не старий роспердун порох
пригасіть свої таланти
Він забутий, як би не старався
хай сидить вже, попукує , поки гівно не чіпають.
я особисто за те, щоб він відповів за те,
як він робив бізнес на росії в уряді янека
і розвалював економіку України.
І багато ще чого, його чорти в пеклі за це вжарять.
А може, й люди, які його добре знають, на шматки роздеруть
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28.05.2025 21:04 Відповісти
Зі всією повагою.
Шановна пані Марта, давайте заспокоїмося. Особисто ми з Вами ні з ким не воюємо, а переховуємося у Німеччині - тому нам з Вам бажано збавити емоції. По-перше, чому Ви вирішили, що тема Уряду Національного Порятунку стосується саме Порошенка? Абсолютно ні. Якщо я Вас вірно зрозумів - Ви бажаєте, аби до влади в Україні прийшли щирі і реальні патріоти, а не цинічні перевертні у блюзнірських вишиванках. Ви абсолютно праві - в Уряді Національного Порятунку мають приймати участь реальні достойники, які своїми діями (а не словами) довели, що є справжніми патріотами України.
Так і я ЗА ТЕ. І я абсолютно не порохобот.
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28.05.2025 21:14 Відповісти
Та вона ж тут "працює" - що ж тут не ясно! Ви хоч гопки танцюйте, а у неї методичка і вона тупо по ній відпрацьовує! Це ж з відповідей видно.
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28.05.2025 21:23 Відповісти
Що, не цілую своїми відповідями
пороха в сраку??
це тому в мене методичка?
це ж його сайт, він за нього платить,
а ви його вірні пси.
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28.05.2025 21:49 Відповісти
Атаку на Порошенка видно неозброєним оком.
Досить тупо, але як і все у зелених гнид.
Навіть не будучи фаном Порошенка - вимушено ним станеш, коли бачиш таке зелене тупе лайно.
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28.05.2025 21:49 Відповісти
Я не переховуюсь в Німеччині,
як би вам того не хотілось би,
Я громадянка Німеччини, я тут живу
В той же час я і громадянка України
Беріть з мене приклад,
а не рівняйте мене під всіх себе.
Ще недавно я жила в Україні
Тому емоції не вгамую,
бо все ДУЖЕ ДОБРЕ бачила зсередини.
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28.05.2025 21:47 Відповісти
Не пердіть у танку.
Якщо Ви громадянка Німеччині - Ви ніяк не могли "ще недавно" жити в Україні.
ФСБ - смердючий відстій. Як і зелене лайно.
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28.05.2025 21:52 Відповісти
Я ж кажу, вонО тут працює, тобто, заробляє, а "флажок" можна привісити який завгодно. До речі, той же "іспанець" портнов був(слава Богу БУВ!) теж "українець", як і ще один "українець" - шарій.
Так що, таких "щирих" з українським паспортом ще багато на світі....на жаль.
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28.05.2025 22:25 Відповісти
Новий прикид у дебіла.Почти костюм і туфлі-кросівки
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28.05.2025 20:26 Відповісти
А где ларечник?
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28.05.2025 20:27 Відповісти
Кожного разу,коли відос або якась інфа про цього дебіла,то бажаю йому міцного здоров*я,як і тим,що його обрали
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28.05.2025 20:30 Відповісти
🔥 Вже за кілька тижнів зможемо вдарити вглиб росії далекобійною зброєю - Міноборони повідомило, що у цей час буде готова перша партія обіцяного німцями озброєння.
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28.05.2025 20:47 Відповісти
Зеля и 5-6 менеджОров ( правда уже 4...5 после Портнова) - это не геморрой, это гангрена на жизни Украины.
Думай-те!
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28.05.2025 21:44 Відповісти
 
 