Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО.

"Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей. Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття. Вдячний за всі прояви допомоги. Цінуємо готовність Німеччини й надалі підтримувати наш народ", - зазначив президент.

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Раніше Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.