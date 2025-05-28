Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром, обговорили подальшу співпрацю
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО.
"Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей. Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття. Вдячний за всі прояви допомоги. Цінуємо готовність Німеччини й надалі підтримувати наш народ", - зазначив президент.
Раніше Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Будь ласка, зачекайте...
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Куди ж йому діватися, коли українці це зелене опудало вважають "лідером України".
Кому ж не цікаво подивитися на віртуоза гри на піаніно.
Почуйте різницю.
і ніхто зараз його міняти не буде
закрий пельку, яка сприяє лише гнидній рашці-
зробити бардак в Україні цими випадами
Але правда у тому, що Зеленський негодящий "президент" і ще гірший "верховний головнокомандувач". А після Оману ще не ясно до кінця - від якої "країни" цей клоун стоїть.
Подивіться на ніч: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
зараз не час для інших виборів
розвалити Україну до кінця
оцими змінами на переправі
хоче лише росія
Я про пороха теж можу багато що розказати,
як він обкрадав, брехав і працював на росію.
я знаю все про його вибори
і хто за нього агітував перед цим
в нього таке рило в російському пуху, що ой ой
Але я чекаю владу націоналістів воїнів в Україні.
Після...
Але.
Дайте собі (не мені і не тут на форумі) чесні відповіді на такі питання. Перше - якщо Зеленський таки запроданець (особливо після Оману у тому мало сумнівів) - чи зможе Україна вистояти, коли "вище військово-політичне керівництво" України це агенти рашистів, ворюги і невігласи? Друге - чи зможе героїзм патріотів нівелювати ту шалену шкоду, яку завдає України Зеленський і його шайка зрадників і ворюг. Третє - що для України гірше? - продовження "керівництва" зелених гнид, чи зміна влади на Уряд Національного Порятунку?
Тобто - чи настане Ваше омріяне "після..." якщо залишається Зеленський і його зелена шайка?
, не зміг би вистояти
без допомоги світу
Ми воюємо з більшою в кілька разів ядерною країною
і запитання про стійкість просто дебільне.
всі президенти завдавали шкоди Україні,
бо всі працювали на росію
всі, чи по добрій волі, чи з переляку.
уряд Порятунку - це військовий уряд,
а не вашого пердючого борова хитровгобаного
, сини якого жопи свої за кордоном сховали
і росмову ******* без тями.
В цьому уряді мають бути ті, хто воює
і ті, хто заборонить все, що пов"язане з росією назавжди.
тільки це не старий роспердун порох
пригасіть свої таланти
Він забутий, як би не старався
хай сидить вже, попукує , поки гівно не чіпають.
я особисто за те, щоб він відповів за те,
як він робив бізнес на росії в уряді янека
і розвалював економіку України.
І багато ще чого, його чорти в пеклі за це вжарять.
А може, й люди, які його добре знають, на шматки роздеруть
Шановна пані Марта, давайте заспокоїмося. Особисто ми з Вами ні з ким не воюємо, а переховуємося у Німеччині - тому нам з Вам бажано збавити емоції. По-перше, чому Ви вирішили, що тема Уряду Національного Порятунку стосується саме Порошенка? Абсолютно ні. Якщо я Вас вірно зрозумів - Ви бажаєте, аби до влади в Україні прийшли щирі і реальні патріоти, а не цинічні перевертні у блюзнірських вишиванках. Ви абсолютно праві - в Уряді Національного Порятунку мають приймати участь реальні достойники, які своїми діями (а не словами) довели, що є справжніми патріотами України.
Так і я ЗА ТЕ. І я абсолютно не порохобот.
пороха в сраку??
це тому в мене методичка?
це ж його сайт, він за нього платить,
а ви його вірні пси.
Досить тупо, але як і все у зелених гнид.
Навіть не будучи фаном Порошенка - вимушено ним станеш, коли бачиш таке зелене тупе лайно.
як би вам того не хотілось би,
Я громадянка Німеччини, я тут живу
В той же час я і громадянка України
Беріть з мене приклад,
а не рівняйте мене під всіх себе.
Ще недавно я жила в Україні
Тому емоції не вгамую,
бо все ДУЖЕ ДОБРЕ бачила зсередини.
Якщо Ви громадянка Німеччині - Ви ніяк не могли "ще недавно" жити в Україні.
ФСБ - смердючий відстій. Як і зелене лайно.
Так що, таких "щирих" з українським паспортом ще багато на світі....на жаль.
Думай-те!