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Кремль поширює історичну брехню, коли називає війну проти України боротьбою з фашизмом, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом звинуватив РФ в "історичній брехні" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час традиційної промови в Бундестазі німецький президент згадав про агресію Росії проти України, заявивши, що Кремль поширює "історичну брехню", коли заявляє, що його війна проти України є "продовженням боротьби проти фашизму".

"Загарбницька війна Путіна, його наступ проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного правління під час Другої світової війни", – наголосив Штайнмаєр.

У цьому ж звʼязку він розкритикував політику президента США Дональда Трампа, не називаючи його на імʼя.

"Але те, що саме Сполучені Штати, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу", – сказав президент Німеччини у промові.

Також читайте: Німеччина залишатиметься "найсильнішою підтримкою України в Європі", - Штайнмаєр

Автор: 

Німеччина (7397) росія (65415) Штайнмаєр Франк-Вальтер (343) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+3
Фашисти майбутнього будутт називати себе антіфашистами.
У. Черчиль
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08.05.2025 19:52
+1
пригадую як захід допомагав чмирити азов на догоду путіну.
теж путін винуватий?
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08.05.2025 19:46
+1
Тому ****** і бреше, бо засекретив, усі матеріали АРХІВІВ на московії, з часів ДСВ, аж до 2045 року!!
Тому *****, і заливає у вуха своє лайно з ПРОПАГАНДИ, як Гебельс, усім відвідувачам із США! А ті, навіть з таблицею Множення не дружать, без калькулятора! По шість разів, банкротами стають в США, про що говорити і з ким???
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08.05.2025 19:52
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формула яка нова є, чи так, ротом?
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08.05.2025 19:43 Відповісти
о..проруснявий нафталін виповз
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08.05.2025 19:43 Відповісти
він здатен переосмислювати свої помилки і виправляти їх - а ви?
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08.05.2025 20:30 Відповісти
пригадую як захід допомагав чмирити азов на догоду путіну.
теж путін винуватий?
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08.05.2025 19:46 Відповісти
Не історичну брехню, а шизофренію.
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08.05.2025 19:47 Відповісти
Тому ****** і бреше, бо засекретив, усі матеріали АРХІВІВ на московії, з часів ДСВ, аж до 2045 року!!
Тому *****, і заливає у вуха своє лайно з ПРОПАГАНДИ, як Гебельс, усім відвідувачам із США! А ті, навіть з таблицею Множення не дружать, без калькулятора! По шість разів, банкротами стають в США, про що говорити і з ким???
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08.05.2025 19:52 Відповісти
При нормальному канцлері навіть Штайнмаєр починає на людину скидатися.
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08.05.2025 19:52 Відповісти
Фашисти майбутнього будутт називати себе антіфашистами.
У. Черчиль
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08.05.2025 19:52 Відповісти
Друга світова. Чотири Українські фронти та одна "руськая асвабадительная армия" (власівці). Ото "діди навоювали"!
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08.05.2025 19:55 Відповісти
Наприкінці війни 4 Українських фронти, 3 Білоруських і Ленінградський. Вони і перемогли - українці, білоруси і ленінградці. Чим інші займалися незрозуміло.
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08.05.2025 20:22 Відповісти
савєцьким нафталіном завоняло.
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08.05.2025 19:55 Відповісти
Проблема в том, что мировые лидеры, приходя к власти, всегда начинают с перезагрузки отношений с роZZией, пытаясь заглянуть в глаZа путлеру, а окончательно догоняют, как устроена роZZия и какова истинная цена договоренностей с пуйлом, в лучшем случае к концу своей каденции.
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08.05.2025 20:09 Відповісти
 
 