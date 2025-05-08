Кремль поширює історичну брехню, коли називає війну проти України боротьбою з фашизмом, - Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом звинуватив РФ в "історичній брехні" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час традиційної промови в Бундестазі німецький президент згадав про агресію Росії проти України, заявивши, що Кремль поширює "історичну брехню", коли заявляє, що його війна проти України є "продовженням боротьби проти фашизму".

"Загарбницька війна Путіна, його наступ проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного правління під час Другої світової війни", – наголосив Штайнмаєр.

У цьому ж звʼязку він розкритикував політику президента США Дональда Трампа, не називаючи його на імʼя.

"Але те, що саме Сполучені Штати, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу", – сказав президент Німеччини у промові.

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