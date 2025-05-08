Кремль распространяет историческую ложь, когда называет войну против Украины борьбой с фашизмом, - Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении в Бундестаге по случаю 80-летия Дня Победы над нацизмом обвинил РФ в "исторической лжи" относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время традиционной речи в Бундестаге немецкий президент вспомнил об агрессии России против Украины, заявив, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда заявляет, что его война против Украины является "продолжением борьбы против фашизма".

"Захватническая война Путина, его наступление против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистского тиранического правления во время Второй мировой войны", - подчеркнул Штайнмайер.

В этой же связи он раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, не называя его по имени.

"Но то, что именно Соединенные Штаты, которые имели решающее влияние на формирование этого порядка, теперь отворачиваются от него, является потрясением совершенно нового масштаба", - сказал президент Германии в речи.

Также читайте: Германия будет оставаться "сильнейшей поддержкой Украины в Европе", - Штайнмайер