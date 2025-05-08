Кремль распространяет историческую ложь, когда называет войну против Украины борьбой с фашизмом, - Штайнмайер
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении в Бундестаге по случаю 80-летия Дня Победы над нацизмом обвинил РФ в "исторической лжи" относительно войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время традиционной речи в Бундестаге немецкий президент вспомнил об агрессии России против Украины, заявив, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда заявляет, что его война против Украины является "продолжением борьбы против фашизма".
"Захватническая война Путина, его наступление против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистского тиранического правления во время Второй мировой войны", - подчеркнул Штайнмайер.
В этой же связи он раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, не называя его по имени.
"Но то, что именно Соединенные Штаты, которые имели решающее влияние на формирование этого порядка, теперь отворачиваются от него, является потрясением совершенно нового масштаба", - сказал президент Германии в речи.
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теж путін винуватий?
Тому *****, і заливає у вуха своє лайно з ПРОПАГАНДИ, як Гебельс, усім відвідувачам із США! А ті, навіть з таблицею Множення не дружать, без калькулятора! По шість разів, банкротами стають в США, про що говорити і з ким???
У. Черчиль
Політичні ігри змінюють свідомість навіть з датою закінчення WW2 - 8 травня 1945 року пав гітлерівський нацизм, але війна скінчилась 02.09.45 року, коли Японія підписала акт капітуляції.
Я був дуже здивований, коли рудий неадекват призначив 8 травня днем перемоги у Другій Світовій, хоча саме США приймали безпосередню участь в бойових діях вже після цього. Ну а бомбардування ЯЗ Хіросими та Нагасаки (для змушення Імперії капітулювати) тоді є актом ядерного тероризму з боку США (за логікою дій трампона)
Уже і німці про це кажуть , а Зеленський мовчить що не меньше 7 мільоів українців загинуло під час Другої Світової війни і у голодомор замордовано 5 мільонів.