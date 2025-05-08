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Кремль распространяет историческую ложь, когда называет войну против Украины борьбой с фашизмом, - Штайнмайер

штайнмаєр

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении в Бундестаге по случаю 80-летия Дня Победы над нацизмом обвинил РФ в "исторической лжи" относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время традиционной речи в Бундестаге немецкий президент вспомнил об агрессии России против Украины, заявив, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда заявляет, что его война против Украины является "продолжением борьбы против фашизма".

"Захватническая война Путина, его наступление против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистского тиранического правления во время Второй мировой войны", - подчеркнул Штайнмайер.

В этой же связи он раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, не называя его по имени.

"Но то, что именно Соединенные Штаты, которые имели решающее влияние на формирование этого порядка, теперь отворачиваются от него, является потрясением совершенно нового масштаба", - сказал президент Германии в речи.

Также читайте: Германия будет оставаться "сильнейшей поддержкой Украины в Европе", - Штайнмайер

Автор: 

Германия (6995) россия (95702) Штайнмайер Франк-Вальтер (518) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+5
Фашисти майбутнього будутт називати себе антіфашистами.
У. Черчиль
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08.05.2025 19:52
+2
пригадую як захід допомагав чмирити азов на догоду путіну.
теж путін винуватий?
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08.05.2025 19:46
+1
о..проруснявий нафталін виповз
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08.05.2025 19:43
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формула яка нова є, чи так, ротом?
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08.05.2025 19:43 Ответить
о..проруснявий нафталін виповз
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08.05.2025 19:43 Ответить
він здатен переосмислювати свої помилки і виправляти їх - а ви?
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08.05.2025 20:30 Ответить
а мені пох на запитання охлоса... та тих то їх "лайкає"
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08.05.2025 20:51 Ответить
Ваше вєлічества! вибачте, не впізнала
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08.05.2025 21:42 Ответить
пригадую як захід допомагав чмирити азов на догоду путіну.
теж путін винуватий?
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08.05.2025 19:46 Ответить
Не історичну брехню, а шизофренію.
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08.05.2025 19:47 Ответить
Тому ****** і бреше, бо засекретив, усі матеріали АРХІВІВ на московії, з часів ДСВ, аж до 2045 року!!
Тому *****, і заливає у вуха своє лайно з ПРОПАГАНДИ, як Гебельс, усім відвідувачам із США! А ті, навіть з таблицею Множення не дружать, без калькулятора! По шість разів, банкротами стають в США, про що говорити і з ким???
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08.05.2025 19:52 Ответить
При нормальному канцлері навіть Штайнмаєр починає на людину скидатися.
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08.05.2025 19:52 Ответить
Фашисти майбутнього будутт називати себе антіфашистами.
У. Черчиль
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08.05.2025 19:52 Ответить
Друга світова. Чотири Українські фронти та одна "руськая асвабадительная армия" (власівці). Ото "діди навоювали"!
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08.05.2025 19:55 Ответить
Наприкінці війни 4 Українських фронти, 3 Білоруських і Ленінградський. Вони і перемогли - українці, білоруси і ленінградці. Чим інші займалися незрозуміло.
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08.05.2025 20:22 Ответить
савєцьким нафталіном завоняло.
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08.05.2025 19:55 Ответить
Проблема в том, что мировые лидеры, приходя к власти, всегда начинают с перезагрузки отношений с роZZией, пытаясь заглянуть в глаZа путлеру, а окончательно догоняют, как устроена роZZия и какова истинная цена договоренностей с пуйлом, в лучшем случае к концу своей каденции.
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08.05.2025 20:09 Ответить
Історія, як наука, існує, чи не існує? чому наукові авторитети та організації не реагують на це небезпечне російське марення?
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08.05.2025 20:58 Ответить
Підміна понять "нацизм" (гітлерівська Німеччина) і "фашизм" (Італія Муссоліні) цвіте!
Політичні ігри змінюють свідомість навіть з датою закінчення WW2 - 8 травня 1945 року пав гітлерівський нацизм, але війна скінчилась 02.09.45 року, коли Японія підписала акт капітуляції.

Я був дуже здивований, коли рудий неадекват призначив 8 травня днем перемоги у Другій Світовій, хоча саме США приймали безпосередню участь в бойових діях вже після цього. Ну а бомбардування ЯЗ Хіросими та Нагасаки (для змушення Імперії капітулювати) тоді є актом ядерного тероризму з боку США (за логікою дій трампона)
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08.05.2025 21:18 Ответить
Кремль поширює історичну брехню, коли називає війну проти України боротьбою з фашизмом, - Штайнмаєр Джерело: https://censor.net/ua/n3551186

Уже і німці про це кажуть , а Зеленський мовчить що не меньше 7 мільоів українців загинуло під час Другої Світової війни і у голодомор замордовано 5 мільонів.
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08.05.2025 21:55 Ответить
 
 