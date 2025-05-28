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Новости Визит Зеленского в Германию
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Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером, обсудили дальнейшее сотрудничество

Зеленский и Штайнмайер

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за европейское лидерство Германии в оборонной поддержке Украины, особенно за вклад в защиту жизней и передачу систем ПВО.

"Обсудили наше сотрудничество на государственном и региональном уровнях, дальнейшую поддержку для наших людей. Важным является патронат Президента Германии над Черниговщиной. Благодаря этой поддержке в обществах региона уже обустраивают четыре укрытия. Благодарен за все проявления помощи. Ценим готовность Германии и в дальнейшем поддерживать наш народ", - отметил президент.

Читайте: Кремль распространяет историческую ложь, когда называет войну против Украины борьбой с фашизмом, - Штайнмайер

Ранее Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20742) Штайнмайер Франк-Вальтер (521)


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Топ комментарии
+1
Пусте місце приїхало в Німеччину...
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28.05.2025 20:20
+1
Не пердіть у танку.
Якщо Ви громадянка Німеччині - Ви ніяк не могли "ще недавно" жити в Україні.
ФСБ - смердючий відстій. Як і зелене лайно.
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28.05.2025 21:52
+1
Я ж кажу, вонО тут працює, тобто, заробляє, а "флажок" можна привісити який завгодно. До речі, той же "іспанець" портнов був(слава Богу БУВ!) теж "українець", як і ще один "українець" - шарій.
Так що, таких "щирих" з українським паспортом ще багато на світі....на жаль.
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28.05.2025 22:25
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Пусте місце приїхало в Німеччину...
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28.05.2025 20:20 Ответить
Укр. пусте місце - латинська blank...
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28.05.2025 20:24 Ответить
Це не Зеленський зустрівся зі Штанмайєром - а Штанмайєр зустрівся із Зеленським.
Куди ж йому діватися, коли українці це зелене опудало вважають "лідером України".
Кому ж не цікаво подивитися на віртуоза гри на піаніно.
Почуйте різницю.
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28.05.2025 20:25 Ответить
він президент воюючої країни
і ніхто зараз його міняти не буде
закрий пельку, яка сприяє лише гнидній рашці-
зробити бардак в Україні цими випадами
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28.05.2025 20:28 Ответить
Ви абсолютно праві - Зеленський корчить з себе "президента" таки воюючої країни.
Але правда у тому, що Зеленський негодящий "президент" і ще гірший "верховний головнокомандувач". А після Оману ще не ясно до кінця - від якої "країни" цей клоун стоїть.
Подивіться на ніч: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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28.05.2025 20:32 Ответить
яким би він не був,
зараз не час для інших виборів
розвалити Україну до кінця
оцими змінами на переправі
хоче лише росія
Я про пороха теж можу багато що розказати,
як він обкрадав, брехав і працював на росію.
я знаю все про його вибори
і хто за нього агітував перед цим
в нього таке рило в російському пуху, що ой ой
Але я чекаю владу націоналістів воїнів в Україні.
Після...
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28.05.2025 20:40 Ответить
Беру Ваші слова на віру.
Але.
Дайте собі (не мені і не тут на форумі) чесні відповіді на такі питання. Перше - якщо Зеленський таки запроданець (особливо після Оману у тому мало сумнівів) - чи зможе Україна вистояти, коли "вище військово-політичне керівництво" України це агенти рашистів, ворюги і невігласи? Друге - чи зможе героїзм патріотів нівелювати ту шалену шкоду, яку завдає України Зеленський і його шайка зрадників і ворюг. Третє - що для України гірше? - продовження "керівництва" зелених гнид, чи зміна влади на Уряд Національного Порятунку?

Тобто - чи настане Ваше омріяне "після..." якщо залишається Зеленський і його зелена шайка?
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28.05.2025 20:52 Ответить
хто б зараз не був при владі
, не зміг би вистояти
без допомоги світу
Ми воюємо з більшою в кілька разів ядерною країною
і запитання про стійкість просто дебільне.
всі президенти завдавали шкоди Україні,
бо всі працювали на росію
всі, чи по добрій волі, чи з переляку.
уряд Порятунку - це військовий уряд,
а не вашого пердючого борова хитровгобаного
, сини якого жопи свої за кордоном сховали
і росмову ******* без тями.
В цьому уряді мають бути ті, хто воює
і ті, хто заборонить все, що пов"язане з росією назавжди.
тільки це не старий роспердун порох
пригасіть свої таланти
Він забутий, як би не старався
хай сидить вже, попукує , поки гівно не чіпають.
я особисто за те, щоб він відповів за те,
як він робив бізнес на росії в уряді янека
і розвалював економіку України.
І багато ще чого, його чорти в пеклі за це вжарять.
А може, й люди, які його добре знають, на шматки роздеруть
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28.05.2025 21:04 Ответить
Зі всією повагою.
Шановна пані Марта, давайте заспокоїмося. Особисто ми з Вами ні з ким не воюємо, а переховуємося у Німеччині - тому нам з Вам бажано збавити емоції. По-перше, чому Ви вирішили, що тема Уряду Національного Порятунку стосується саме Порошенка? Абсолютно ні. Якщо я Вас вірно зрозумів - Ви бажаєте, аби до влади в Україні прийшли щирі і реальні патріоти, а не цинічні перевертні у блюзнірських вишиванках. Ви абсолютно праві - в Уряді Національного Порятунку мають приймати участь реальні достойники, які своїми діями (а не словами) довели, що є справжніми патріотами України.
Так і я ЗА ТЕ. І я абсолютно не порохобот.
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28.05.2025 21:14 Ответить
Та вона ж тут "працює" - що ж тут не ясно! Ви хоч гопки танцюйте, а у неї методичка і вона тупо по ній відпрацьовує! Це ж з відповідей видно.
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28.05.2025 21:23 Ответить
Що, не цілую своїми відповідями
пороха в сраку??
це тому в мене методичка?
це ж його сайт, він за нього платить,
а ви його вірні пси.
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28.05.2025 21:49 Ответить
Атаку на Порошенка видно неозброєним оком.
Досить тупо, але як і все у зелених гнид.
Навіть не будучи фаном Порошенка - вимушено ним станеш, коли бачиш таке зелене тупе лайно.
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28.05.2025 21:49 Ответить
Я не переховуюсь в Німеччині,
як би вам того не хотілось би,
Я громадянка Німеччини, я тут живу
В той же час я і громадянка України
Беріть з мене приклад,
а не рівняйте мене під всіх себе.
Ще недавно я жила в Україні
Тому емоції не вгамую,
бо все ДУЖЕ ДОБРЕ бачила зсередини.
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28.05.2025 21:47 Ответить
Не пердіть у танку.
Якщо Ви громадянка Німеччині - Ви ніяк не могли "ще недавно" жити в Україні.
ФСБ - смердючий відстій. Як і зелене лайно.
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28.05.2025 21:52 Ответить
Я ж кажу, вонО тут працює, тобто, заробляє, а "флажок" можна привісити який завгодно. До речі, той же "іспанець" портнов був(слава Богу БУВ!) теж "українець", як і ще один "українець" - шарій.
Так що, таких "щирих" з українським паспортом ще багато на світі....на жаль.
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28.05.2025 22:25 Ответить
Новий прикид у дебіла.Почти костюм і туфлі-кросівки
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28.05.2025 20:26 Ответить
А где ларечник?
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28.05.2025 20:27 Ответить
Кожного разу,коли відос або якась інфа про цього дебіла,то бажаю йому міцного здоров*я,як і тим,що його обрали
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28.05.2025 20:30 Ответить
🔥 Вже за кілька тижнів зможемо вдарити вглиб росії далекобійною зброєю - Міноборони повідомило, що у цей час буде готова перша партія обіцяного німцями озброєння.
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28.05.2025 20:47 Ответить
Зеля и 5-6 менеджОров ( правда уже 4...5 после Портнова) - это не геморрой, это гангрена на жизни Украины.
Думай-те!
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28.05.2025 21:44 Ответить
 
 