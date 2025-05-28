Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером, обсудили дальнейшее сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за европейское лидерство Германии в оборонной поддержке Украины, особенно за вклад в защиту жизней и передачу систем ПВО.

"Обсудили наше сотрудничество на государственном и региональном уровнях, дальнейшую поддержку для наших людей. Важным является патронат Президента Германии над Черниговщиной. Благодаря этой поддержке в обществах региона уже обустраивают четыре укрытия. Благодарен за все проявления помощи. Ценим готовность Германии и в дальнейшем поддерживать наш народ", - отметил президент.

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Ранее Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.