Агрессивные намерения РФ - не риторика, а реальность. Европа не может чувствовать себя в безопасности, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо стремиться убедить европейских союзников в том, что агрессивные намерения России - не риторика, а реальность.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями дипломатических представительств страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lrt.

"Мы должны и далее стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся на западе или на юге, что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность, и ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - подчеркнул Науседа.

Он отметил, что страна может "гордиться своим участием в недавнем саммите НАТО в Гааге", где было подтверждено обязательство Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года.

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"Литва движется своим темпом: мы достигнем 5% ВВП на оборону уже в следующем году", - сказал литовский лидер.

Науседа также отметил поддержку Украины.

"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и дальше подавать пример", - добавил политик.

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