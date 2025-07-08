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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Агрессивные намерения РФ - не риторика, а реальность. Европа не может чувствовать себя в безопасности, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо стремиться убедить европейских союзников в том, что агрессивные намерения России - не риторика, а реальность.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями дипломатических представительств страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lrt.

"Мы должны и далее стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся на западе или на юге, что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность, и ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - подчеркнул Науседа.

Он отметил, что страна может "гордиться своим участием в недавнем саммите НАТО в Гааге", где было подтверждено обязательство Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года.

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"Литва движется своим темпом: мы достигнем 5% ВВП на оборону уже в следующем году", - сказал литовский лидер.

Науседа также отметил поддержку Украины.

"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и дальше подавать пример", - добавил политик.

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Автор: 

Европа (1950) россия (96521) Науседа Гитанас (290)


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при всій повазі до пана Науседи - вихлопа з його слова нуль...
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08.07.2025 21:31 Ответить
а саме паскудніше, що і ***** це розуміє.
ви там собі перекурликуйтесь,
а я вдарю по Україні туда куди захочю, чим захочю і коли захочю...
а ви курликайте,,,
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08.07.2025 21:36 Ответить
знову кацап....
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08.07.2025 22:31 Ответить
поки що Європа більше говорить ніж робить для власної безпеки...
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08.07.2025 22:12 Ответить
 
 