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Новости Меры Польши и Балтии для сдерживания РФ
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Науседа об угрозе со стороны РФ: Странам Балтии нужен план А, Б и В

Гитанас Науседа о нападении РФ

Страны Балтии уже сейчас должны усиленно готовиться к возможным угрозам со стороны России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В частности, как отмечает издание, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивает важность комплексного плана безопасности.

По его словам, несмотря на членство в НАТО, Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми перед потенциальным нападением России.

Науседа прямо говорит: из-за малой территории и близости к РФ балтийские страны не имеют "стратегической глубины", как Украина. Расстояние до Балтийского моря всего 200 км.

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Сувалкский коридор - узкий участок, который легко может быть перекрыт российскими войсками из Калининграда и Беларуси.

"Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление", - заявил Науседа.

Науседа считает, что странам Балтии нужен план А, Б и В, поскольку бушуют вопросы относительно обязательств США перед Европой.

"Американцы уходят. Мы все должны осознать это и смириться с этим", - заявил в свою очередь один из высокопоставленных балтийских чиновников.

Автор: 

Балтия (365) россия (96472) Науседа Гитанас (288)


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І таємний план С. Не завадить.
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01.07.2025 14:45 Ответить
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01.07.2025 14:59 Ответить
Науседа вважає, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В
Джерело: https://censor.net/ua/n35609
- все вірно ! Писав , як раз про це , десь тиждень тому ... але тутешня публіка , як завжди , не зрозуміла ... ))
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01.07.2025 15:03 Ответить
если не дай бог шо- балтии не поможет никакой план
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01.07.2025 15:07 Ответить
Так есть же всё. Если кацапы вваливаются в Литву, страны НАТО:
А - собираются на консультацию "защищать-не защищать"
Б - требуют созвать Совбез ООН и решительно осуждают
В - призывают к перемирию и компромиссу
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01.07.2025 15:08 Ответить
В компартии СССР Науседа уже состоял, его план ц очевидно вступить в единую россию. Это Литва переподписала с рф соглашение о транзите грузов в Калининград в этом году, а могли бы устроить блокаду
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01.07.2025 15:12 Ответить
 
 