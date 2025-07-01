Науседа об угрозе со стороны РФ: Странам Балтии нужен план А, Б и В
Страны Балтии уже сейчас должны усиленно готовиться к возможным угрозам со стороны России.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
В частности, как отмечает издание, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивает важность комплексного плана безопасности.
По его словам, несмотря на членство в НАТО, Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми перед потенциальным нападением России.
Науседа прямо говорит: из-за малой территории и близости к РФ балтийские страны не имеют "стратегической глубины", как Украина. Расстояние до Балтийского моря всего 200 км.
Сувалкский коридор - узкий участок, который легко может быть перекрыт российскими войсками из Калининграда и Беларуси.
"Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление", - заявил Науседа.
Науседа считает, что странам Балтии нужен план А, Б и В, поскольку бушуют вопросы относительно обязательств США перед Европой.
"Американцы уходят. Мы все должны осознать это и смириться с этим", - заявил в свою очередь один из высокопоставленных балтийских чиновников.
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Джерело: https://censor.net/ua/n35609
- все вірно ! Писав , як раз про це , десь тиждень тому ... але тутешня публіка , як завжди , не зрозуміла ... ))
А - собираются на консультацию "защищать-не защищать"
Б - требуют созвать Совбез ООН и решительно осуждают
В - призывают к перемирию и компромиссу