Науседа об угрозе со стороны РФ: Странам Балтии нужен план А, Б и В

Страны Балтии уже сейчас должны усиленно готовиться к возможным угрозам со стороны России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В частности, как отмечает издание, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивает важность комплексного плана безопасности.

По его словам, несмотря на членство в НАТО, Эстония, Латвия и Литва остаются наиболее уязвимыми перед потенциальным нападением России.

Науседа прямо говорит: из-за малой территории и близости к РФ балтийские страны не имеют "стратегической глубины", как Украина. Расстояние до Балтийского моря всего 200 км.

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Сувалкский коридор - узкий участок, который легко может быть перекрыт российскими войсками из Калининграда и Беларуси.

"Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление", - заявил Науседа.

Науседа считает, что странам Балтии нужен план А, Б и В, поскольку бушуют вопросы относительно обязательств США перед Европой.

"Американцы уходят. Мы все должны осознать это и смириться с этим", - заявил в свою очередь один из высокопоставленных балтийских чиновников.