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Новини Заходи Польщі і Балтії для стримування РФ
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Науседа про загрозу з боку РФ: Країнам Балтії потрібен план А, Б і В

Гітанас Науседа про напад рф

Країни Балтії вже зараз мають посилено готуватися до можливих загроз з боку Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times. 

Зокрема, як зазначає видання, президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.

За його словами, попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом Росії.

Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до РФ балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.

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Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та Білорусі.

"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.

Науседа вважає, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.

"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив своєю чергою один із високопоставлених балтійських чиновників.

Автор: 

Балтія (356) росія (66502) Науседа Гітанас (359)


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І таємний план С. Не завадить.
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01.07.2025 14:45 Відповісти
Нарешті додумалися!
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01.07.2025 15:20 Відповісти
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01.07.2025 14:59 Відповісти
Науседа вважає, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В
Джерело: https://censor.net/ua/n35609
- все вірно ! Писав , як раз про це , десь тиждень тому ... але тутешня публіка , як завжди , не зрозуміла ... ))
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01.07.2025 15:03 Відповісти
если не дай бог шо- балтии не поможет никакой план
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01.07.2025 15:07 Відповісти
Так есть же всё. Если кацапы вваливаются в Литву, страны НАТО:
А - собираются на консультацию "защищать-не защищать"
Б - требуют созвать Совбез ООН и решительно осуждают
В - призывают к перемирию и компромиссу
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01.07.2025 15:08 Відповісти
А - стурбовані як ООН
Б - трохи стурбовані діями кацапів
В - сильно стурбовані
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01.07.2025 15:23 Відповісти
В компартии СССР Науседа уже состоял, его план ц очевидно вступить в единую россию. Это Литва переподписала с рф соглашение о транзите грузов в Калининград в этом году, а могли бы устроить блокаду
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01.07.2025 15:12 Відповісти
Такі плани вже давно потрібно і ЄС, і НАТО!
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01.07.2025 15:23 Відповісти
Всім потрібен план **** - Й#бнути по росії!
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01.07.2025 15:28 Відповісти
Взагалі-то у Литві латиниця...
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01.07.2025 16:06 Відповісти
 
 