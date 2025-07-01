Науседа про загрозу з боку РФ: Країнам Балтії потрібен план А, Б і В
Країни Балтії вже зараз мають посилено готуватися до можливих загроз з боку Росії.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Зокрема, як зазначає видання, президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.
За його словами, попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом Росії.
Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до РФ балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.
Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та Білорусі.
"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.
Науседа вважає, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.
"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив своєю чергою один із високопоставлених балтійських чиновників.
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Джерело: https://censor.net/ua/n35609
- все вірно ! Писав , як раз про це , десь тиждень тому ... але тутешня публіка , як завжди , не зрозуміла ... ))
А - собираются на консультацию "защищать-не защищать"
Б - требуют созвать Совбез ООН и решительно осуждают
В - призывают к перемирию и компромиссу
Б - трохи стурбовані діями кацапів
В - сильно стурбовані