Польща і країни Балтії планують купівлю катерів і підводних човнів для стримування РФ

Польща та країни Балтії розглядають можливість закупівлі нових підводних човнів та бойових катерів для посилення стримування російських кораблів у районі Балтійського моря,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Польща за програмою Orka ("Косатка") планує замовити три або чотири нові підводні човни до кінця 2025 року, оскільки зараз флот покладається на єдиний застарілий підводний човен радянської побудови – ORP Orzeł. Наразі найвищі оцінки мають пропозиції від Німеччини, Швеції та Італії.

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На сайті DefenceNews ідеться про те, що Латвія і Литва об’єдналися для закупівлі багатоцільових ударних катерів у фінського суднобудівника Marine Alutech. За програмою CFMAC (Common Future Multipurpose Attack Craft) ця верф розробить та поставить бойові катери на базі проєкту Watercat M18.

Литва отримає два такі катери для свого батальйону берегової оборони вже 2026 року.

Ці катери будуть оснащені передовими бойовими системами, включно з пусковими установками ізраїльських ракет Spike NLOS і дистанційно керованими бойовими модулями з великокаліберними кулеметами, що дозволить їм ефективно вражати як морські, так і наземні цілі на великих дистанціях.

Катери спеціально розроблені для операцій на мілководді, наприклад, у Куршській затоці, що забезпечить Литві можливість швидкого реагування на різні загрози.

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Повідомлення про плани закупівлі суден надходять на тлі проведення Росією військово-морських навчань у Балтійському морі. У навчаннях, які розпочалися наприкінці травня, брали участь понад 20 кораблів, близько 25 літаків та вертольотів та близько трьох тисяч військовослужбовців. Крім сил Балтійського флоту, були залучені Північний флот, а також авіація Повітряно-космічних сил, Московського та Ленінградського військових округів.