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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Загроза з боку РФ проти всіх нас реальна і серйозна, її підхід у Балтії дедалі агресивніший, - Фредеріксен

Фредеріксен про загрозу з боку РФ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що загроза з боку Росії є реальною і серйозною, РФ готується до війни з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це йдеться у її заяві за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" і нордичних країн.

"Сьогоднішня зустріч була присвячена тільки одній темі - безпеці наших країн і безпеці нашого континенту, стримуванню та обороні. Загроза з боку Росії проти всіх нас реальна і серйозна. Росія продовжує війну в Україні. Путін вдень говорить про мир, а вночі бомбить Україну. Ми бачимо дедалі агресивніший російський підхід у Балтії", - зауважила Фредеріксен.

Також читайте: Фредеріксен про спецоперацію СБУ по РФ: Україна має право на оборону і успішно захищається

За її словами, і країнам Європи, і нордичним країнам, потрібно активно інвестувати в колективну безпеку.

"Тому ключовим (в умовах російської загрози, - ред.) є те, щоб ми ухвалювали тверді й необхідні рішення на саміті НАТО в Гаазі, який буде лише за три тижні, на мою думку, і те, що ми обговорювали сьогодні, це те, що є лише один спосіб рухатися далі вперед. Нам потрібно інвестувати величезні обсяги коштів у нашу колективну безпеку", - підсумувала прем'єрка.

Читайте: Фредеріксен - Путіну: Припини війну, це не так складно

Автор: 

НАТО (6518) Балтія (348) росія (65949) Фредеріксен Метте (97)


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02.06.2025 19:35 Відповісти
дайте нам гроші, небагато, пів мільярда евро вистачить.
на ці гроші купуватимуться ідеї, з ідей буде зброя за принципом 100% українцям а після війни 50% повернеться европейцям.
всі в плюсі, він-він.
от оцю ідею малюку хтось же приніс, він же не сам її придумав, то ота людина що придумала та принесла ідею - хіба таких людей поза будівлею сбу немає?
а як є то чому б не взяти їхні ідеї та не вдарити моцно русскоязичних недоносків?
є ж такі ідеї що застарівають, наприкляд усе що з танками абрамс пов'язано вже не на 100 актуальне бо абрамс боїться ланцетів як дитина уколів.
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02.06.2025 19:36 Відповісти
оцю ідею малюку хтось же приніс, він же не сам її придумав, то ота людина що придумала та принесла ідею - хіба таких людей поза будівлею сбу немає?

Люди є, вони навіть тут на форумі сидять в кількості. Ідея Малюка взялась з Магур, звідти пішло наше перше практичне втілення дальнобійної зброї. Розроблювалось це все українською інженерною спільнотою з 2014 року, я маю на увазі напрям. Зараз основна проблема взагалі не в ідеях, а в практичному втіленні, у нас не вистачає знань і спеціалістів, які б глибоко розуміли технологічні процеси. Це перша проблема. Друга проблема - фінансування. Ідея вивести в космос комерційними ракетами українське угрупування супутників лежить на поверхні, питання в грошах. Послуги спеціалістів можна купувати за кордоном.
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02.06.2025 20:20 Відповісти
Я выражаю озабоченность судьбой Балтии вместе с фон дер как там ее и фрекен Бок. Мож еврогеям комиссарам таблеток каких попить от беспокойства?
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02.06.2025 19:36 Відповісти
Європа і США самі дають кацапам заробити гроші на мотузку, на якій пуйло і смердячі кацапи зібралися їх вішати і гвалтувати їх дружин та дітей. Вони думають, що кацап від них далеко?
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02.06.2025 19:39 Відповісти
Вони думають, що Україна виграє їм час для переозброєння. І так воно і буде.
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02.06.2025 20:21 Відповісти
Не переживайте, лягайте спати спокійно. Великий перегаворщік Тампон всє парєшаєт зі своїм кращим другом ******
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02.06.2025 19:41 Відповісти
Треба голову встромити в пісок ще глубже і жопою на схід! Поки ви ***** торгуєте з террористами, вони вас будуть мати за сміття
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02.06.2025 19:42 Відповісти
 
 