Загроза з боку РФ проти всіх нас реальна і серйозна, її підхід у Балтії дедалі агресивніший, - Фредеріксен
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що загроза з боку Росії є реальною і серйозною, РФ готується до війни з НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це йдеться у її заяві за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" і нордичних країн.
"Сьогоднішня зустріч була присвячена тільки одній темі - безпеці наших країн і безпеці нашого континенту, стримуванню та обороні. Загроза з боку Росії проти всіх нас реальна і серйозна. Росія продовжує війну в Україні. Путін вдень говорить про мир, а вночі бомбить Україну. Ми бачимо дедалі агресивніший російський підхід у Балтії", - зауважила Фредеріксен.
За її словами, і країнам Європи, і нордичним країнам, потрібно активно інвестувати в колективну безпеку.
"Тому ключовим (в умовах російської загрози, - ред.) є те, щоб ми ухвалювали тверді й необхідні рішення на саміті НАТО в Гаазі, який буде лише за три тижні, на мою думку, і те, що ми обговорювали сьогодні, це те, що є лише один спосіб рухатися далі вперед. Нам потрібно інвестувати величезні обсяги коштів у нашу колективну безпеку", - підсумувала прем'єрка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на ці гроші купуватимуться ідеї, з ідей буде зброя за принципом 100% українцям а після війни 50% повернеться европейцям.
всі в плюсі, він-він.
от оцю ідею малюку хтось же приніс, він же не сам її придумав, то ота людина що придумала та принесла ідею - хіба таких людей поза будівлею сбу немає?
а як є то чому б не взяти їхні ідеї та не вдарити моцно русскоязичних недоносків?
є ж такі ідеї що застарівають, наприкляд усе що з танками абрамс пов'язано вже не на 100 актуальне бо абрамс боїться ланцетів як дитина уколів.
Люди є, вони навіть тут на форумі сидять в кількості. Ідея Малюка взялась з Магур, звідти пішло наше перше практичне втілення дальнобійної зброї. Розроблювалось це все українською інженерною спільнотою з 2014 року, я маю на увазі напрям. Зараз основна проблема взагалі не в ідеях, а в практичному втіленні, у нас не вистачає знань і спеціалістів, які б глибоко розуміли технологічні процеси. Це перша проблема. Друга проблема - фінансування. Ідея вивести в космос комерційними ракетами українське угрупування супутників лежить на поверхні, питання в грошах. Послуги спеціалістів можна купувати за кордоном.
геямкомиссарам таблеток каких попить от беспокойства?