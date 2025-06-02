Загроза з боку РФ проти всіх нас реальна і серйозна, її підхід у Балтії дедалі агресивніший, - Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що загроза з боку Росії є реальною і серйозною, РФ готується до війни з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це йдеться у її заяві за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" і нордичних країн.

"Сьогоднішня зустріч була присвячена тільки одній темі - безпеці наших країн і безпеці нашого континенту, стримуванню та обороні. Загроза з боку Росії проти всіх нас реальна і серйозна. Росія продовжує війну в Україні. Путін вдень говорить про мир, а вночі бомбить Україну. Ми бачимо дедалі агресивніший російський підхід у Балтії", - зауважила Фредеріксен.

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За її словами, і країнам Європи, і нордичним країнам, потрібно активно інвестувати в колективну безпеку.

"Тому ключовим (в умовах російської загрози, - ред.) є те, щоб ми ухвалювали тверді й необхідні рішення на саміті НАТО в Гаазі, який буде лише за три тижні, на мою думку, і те, що ми обговорювали сьогодні, це те, що є лише один спосіб рухатися далі вперед. Нам потрібно інвестувати величезні обсяги коштів у нашу колективну безпеку", - підсумувала прем'єрка.

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