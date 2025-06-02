Угроза со стороны РФ против всех нас реальна и серьезна, ее подход в Балтии становится все более агрессивным, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что угроза со стороны России является реальной и серьезной, РФ готовится к войне с НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом говорится в ее заявлении по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Сегодняшняя встреча была посвящена только одной теме - безопасности наших стран и безопасности нашего континента, сдерживанию и обороне. Угроза со стороны России против всех нас реальная и серьезная. Россия продолжает войну в Украине. Путин днем говорит о мире, а ночью бомбит Украину. Мы видим все более агрессивный российский подход в Балтии", - отметила Фредериксен.

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По ее словам, и странам Европы, и нордическим странам нужно активно инвестировать в коллективную безопасность.

"Поэтому ключевым (в условиях российской угрозы. - Ред.) является то, чтобы мы принимали твердые и необходимые решения на саммите НАТО в Гааге, который будет всего через три недели, по моему мнению, и то, что мы обсуждали сегодня, это то, что есть только один способ двигаться дальше вперед. Нам нужно инвестировать огромные объемы средств в нашу коллективную безопасность", - подытожила премьер.

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