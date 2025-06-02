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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Угроза со стороны РФ против всех нас реальна и серьезна, ее подход в Балтии становится все более агрессивным, - Фредериксен

Фредериксен об угрозе со стороны РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что угроза со стороны России является реальной и серьезной, РФ готовится к войне с НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом говорится в ее заявлении по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Сегодняшняя встреча была посвящена только одной теме - безопасности наших стран и безопасности нашего континента, сдерживанию и обороне. Угроза со стороны России против всех нас реальная и серьезная. Россия продолжает войну в Украине. Путин днем говорит о мире, а ночью бомбит Украину. Мы видим все более агрессивный российский подход в Балтии", - отметила Фредериксен.

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По ее словам, и странам Европы, и нордическим странам нужно активно инвестировать в коллективную безопасность.

"Поэтому ключевым (в условиях российской угрозы. - Ред.) является то, чтобы мы принимали твердые и необходимые решения на саммите НАТО в Гааге, который будет всего через три недели, по моему мнению, и то, что мы обсуждали сегодня, это то, что есть только один способ двигаться дальше вперед. Нам нужно инвестировать огромные объемы средств в нашу коллективную безопасность", - подытожила премьер.

Читайте: Фредериксен - Путину: Прекрати войну, это не так сложно

Автор: 

НАТО (10057) Балтия (357) россия (96107) Фредериксен Метте (87)


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02.06.2025 19:35 Ответить
дайте нам гроші, небагато, пів мільярда евро вистачить.
на ці гроші купуватимуться ідеї, з ідей буде зброя за принципом 100% українцям а після війни 50% повернеться европейцям.
всі в плюсі, він-він.
от оцю ідею малюку хтось же приніс, він же не сам її придумав, то ота людина що придумала та принесла ідею - хіба таких людей поза будівлею сбу немає?
а як є то чому б не взяти їхні ідеї та не вдарити моцно русскоязичних недоносків?
є ж такі ідеї що застарівають, наприкляд усе що з танками абрамс пов'язано вже не на 100 актуальне бо абрамс боїться ланцетів як дитина уколів.
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02.06.2025 19:36 Ответить
Я выражаю озабоченность судьбой Балтии вместе с фон дер как там ее и фрекен Бок. Мож еврогеям комиссарам таблеток каких попить от беспокойства?
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02.06.2025 19:36 Ответить
Європа і США самі дають кацапам заробити гроші на мотузку, на якій пуйло і смердячі кацапи зібралися їх вішати і гвалтувати їх дружин та дітей. Вони думають, що кацап від них далеко?
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02.06.2025 19:39 Ответить
Не переживайте, лягайте спати спокійно. Великий перегаворщік Тампон всє парєшаєт зі своїм кращим другом ******
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02.06.2025 19:41 Ответить
Треба голову встромити в пісок ще глубже і жопою на схід! Поки ви ***** торгуєте з террористами, вони вас будуть мати за сміття
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02.06.2025 19:42 Ответить
 
 