Фредериксен - Путину: Прекрати войну, это не так сложно
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала российского диктатора Владимира Путина прекратить полномасштабную войну против Украины и не угрожать европейской безопасности.
Об этом она сказала в комментарии DR, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, имеет ли Фредериксен послание к Путину 9 мая, когда он устроил в Москве празднование "дня победы", она призвала его "прекратить войну".
"И не нападай на Европу. Не пытайся уничтожить наши демократии с помощью дезинформации и роботов. Не разрушай нашу критическую инфраструктуру. Не совершай подводные диверсии. Не дестабилизируй и не разрушай мировое сообщество и не убивай европейцев", - подчеркнула глава правительства Дании.
"На самом деле это не так уж и сложно. Остальные из нас этого не делают", - отметила Фредериксен.
Премьер Дании также скептически оценила возможность достижения "перемирия" в войне России против Украины, отметив, что Москва не продемонстрировала стремление к миру.
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Він хоче принизити, убити і зруйнувати - навіщо йому припиняти війну? Він же не в окопі
- і ще так пальцем грізно зробила - "ну , ну !"
facepalm !🤮
Уявляю , як зараз пегочуть Сі з ****** !