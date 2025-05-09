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Новости Прекращение войны
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Фредериксен - Путину: Прекрати войну, это не так сложно

Премьер-министр страны Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала российского диктатора Владимира Путина прекратить полномасштабную войну против Украины и не угрожать европейской безопасности.

Об этом она сказала в комментарии DR, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, имеет ли Фредериксен послание к Путину 9 мая, когда он устроил в Москве празднование "дня победы", она призвала его "прекратить войну".

"И не нападай на Европу. Не пытайся уничтожить наши демократии с помощью дезинформации и роботов. Не разрушай нашу критическую инфраструктуру. Не совершай подводные диверсии. Не дестабилизируй и не разрушай мировое сообщество и не убивай европейцев", - подчеркнула глава правительства Дании.

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"На самом деле это не так уж и сложно. Остальные из нас этого не делают", - отметила Фредериксен.

Премьер Дании также скептически оценила возможность достижения "перемирия" в войне России против Украины, отметив, что Москва не продемонстрировала стремление к миру.

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Автор: 

путин владимир (31345) Фредериксен Метте (83) война в Украине (4192)


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АХАХАХХАХАХХА. Які ж вони інфантильні. Не дивно що Путін вважає їх всіх лохами.

Він хоче принизити, убити і зруйнувати - навіщо йому припиняти війну? Він же не в окопі
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09.05.2025 18:36 Ответить
Прям як діти малі. Навіщо ***** припиняти війну якщо війна для рашистів спосіб життя. Весь московський режим тримається на страху, війнах і залякуваннях. Тому з якого це дива рашистам припиняти війни. Тим більше що самі кацапи не виступають проти війни а навпаки хочуть йти далі і захоплювати весь світ
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09.05.2025 18:44 Ответить
І не нападай на Європу. Не намагайся знищити наші демократії за допомогою дезінформації та роботів. Не руйнуй нашу критичну інфраструктуру. Не здійснюй підводні диверсії. Не дестабілізуй і не руйнуй світове співтовариство і не вбивай європейців", - наголосила очільниця Джерело: https://censor.net/ua/n3551401
- і ще так пальцем грізно зробила - "ну , ну !"
facepalm !🤮
Уявляю , як зараз пегочуть Сі з ****** !
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09.05.2025 18:47 Ответить
Сказала б просто: «Здохни, падло!»
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09.05.2025 18:49 Ответить
 
 