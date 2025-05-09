Фредериксен - Путину: Прекрати войну, это не так сложно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала российского диктатора Владимира Путина прекратить полномасштабную войну против Украины и не угрожать европейской безопасности.

Об этом она сказала в комментарии DR, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, имеет ли Фредериксен послание к Путину 9 мая, когда он устроил в Москве празднование "дня победы", она призвала его "прекратить войну".

"И не нападай на Европу. Не пытайся уничтожить наши демократии с помощью дезинформации и роботов. Не разрушай нашу критическую инфраструктуру. Не совершай подводные диверсии. Не дестабилизируй и не разрушай мировое сообщество и не убивай европейцев", - подчеркнула глава правительства Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Москве должны прекратить удары и убийства и показать готовность двигаться к миру, - Зеленский после разговора с Фредериксен

"На самом деле это не так уж и сложно. Остальные из нас этого не делают", - отметила Фредериксен.

Премьер Дании также скептически оценила возможность достижения "перемирия" в войне России против Украины, отметив, что Москва не продемонстрировала стремление к миру.

Также читайте: МИД КНР о заявлении Путина о "совместной борьбе с неонацизмом": Китай не намерен вести с РФ эту "борьбу"