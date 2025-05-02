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Новости Прекращение войны
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В Москве должны прекратить удары и убийства и показать готовность двигаться к миру, - Зеленский после разговора с Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны говорили о том, как можно еще больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

"Понимаем, какие шаги нужны для того, чтобы работа с партнерами была еще более эффективной, и договорились работать над этим вместе. Поделился нашими недавними результатами в дипломатии, совместной работой команд Украины, США и стран Европы. Мы сразу поддержали американское предложение о полном, безусловном прекращении огня. Теперь в Москве должны сделать то же самое - прекратить удары и убийства и наконец показать свою готовность двигаться в сторону мира", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Дании готова поддержать все предложения и приложить максимум усилий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Фредериксен Метте (82) война в Украине (4068)


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Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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02.05.2025 17:16 Ответить
Смішно. Кацапи готують новий наступ. Трамп у штатах це неабиякий дарунок для кацапів, можливість вбивати і нищити
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02.05.2025 17:18 Ответить
Он Трамп хоче путлєра задавити
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02.05.2025 17:19 Ответить
Надо бить по москве, я много раз говорил об этом! Почему этого не происходит до сих пор?
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02.05.2025 17:31 Ответить
Не припинять. І що? Далі будеш нити?
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02.05.2025 17:36 Ответить
шашлыки маринуешь?
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02.05.2025 18:25 Ответить
Битьё определяет сознание. Только удары по Москве и Питеру остановят
этих долбо....бов.
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02.05.2025 18:29 Ответить
 
 