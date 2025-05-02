В Москве должны прекратить удары и убийства и показать готовность двигаться к миру, - Зеленский после разговора с Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны говорили о том, как можно еще больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

"Понимаем, какие шаги нужны для того, чтобы работа с партнерами была еще более эффективной, и договорились работать над этим вместе. Поделился нашими недавними результатами в дипломатии, совместной работой команд Украины, США и стран Европы. Мы сразу поддержали американское предложение о полном, безусловном прекращении огня. Теперь в Москве должны сделать то же самое - прекратить удары и убийства и наконец показать свою готовность двигаться в сторону мира", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Дании готова поддержать все предложения и приложить максимум усилий.

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