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Новини Припинення війни
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У Москві мають припинити удари та вбивства і показати готовність рухатися до миру, - Зеленський після розмови з Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 2 травня провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони говорили про те, як можна ще більше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.

"Розуміємо, які кроки потрібні для того, щоб робота з партнерами була ще більш ефективною, і домовилися працювати над цим разом. Поділився нашими нещодавніми результатами в дипломатії, спільною роботою команд України, США та країн Європи. Ми одразу підтримали американську пропозицію про повне, безумовне припинення вогню. Тепер у Москві мають зробити те ж саме – припинити удари та вбивства й нарешті показати свою готовність рухатися в бік до миру", - зазначив Зеленський.

Премʼєр-міністерка Данії готова підтримати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Фредеріксен Метте (92) війна в Україні (4102)


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Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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02.05.2025 17:16 Відповісти
Смішно. Кацапи готують новий наступ. Трамп у штатах це неабиякий дарунок для кацапів, можливість вбивати і нищити
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02.05.2025 17:18 Відповісти
Он Трамп хоче путлєра задавити
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02.05.2025 17:19 Відповісти
Надо бить по москве, я много раз говорил об этом! Почему этого не происходит до сих пор?
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02.05.2025 17:31 Відповісти
Не припинять. І що? Далі будеш нити?
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02.05.2025 17:36 Відповісти
шашлыки маринуешь?
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02.05.2025 18:25 Відповісти
Битьё определяет сознание. Только удары по Москве и Питеру остановят
этих долбо....бов.
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02.05.2025 18:29 Відповісти
ДоОманився недолугий! Тепер надто дорогою ціною платимо за твої прой#оби! І не важливо чи ти їх зробив навмисно, чи просто через розумову відсталість!
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02.05.2025 19:11 Відповісти
 
 