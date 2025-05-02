У Москві мають припинити удари та вбивства і показати готовність рухатися до миру, - Зеленський після розмови з Фредеріксен
Президент України Володимир Зеленський 2 травня провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони говорили про те, як можна ще більше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.
"Розуміємо, які кроки потрібні для того, щоб робота з партнерами була ще більш ефективною, і домовилися працювати над цим разом. Поділився нашими нещодавніми результатами в дипломатії, спільною роботою команд України, США та країн Європи. Ми одразу підтримали американську пропозицію про повне, безумовне припинення вогню. Тепер у Москві мають зробити те ж саме – припинити удари та вбивства й нарешті показати свою готовність рухатися в бік до миру", - зазначив Зеленський.
Премʼєр-міністерка Данії готова підтримати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.
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