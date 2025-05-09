Китай не намерен поддерживать заявления диктатора РФ Владимира Путина о якобы "совместной борьбе с неонацизмом" вместе с Россией.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Генеральная Ассамблея ООН недавно подавляющим большинством голосов приняла обновленную резолюцию о борьбе с неонацизмом, что отражает позицию подавляющего большинства международного сообщества по этому вопросу", - отметил представитель китайского МИД.

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На вопрос о том, разделяет ли Китай видение России относительно"неонацизма" в Украине, Линь Цзянь отметил, что позиция Пекина относительно "украинского кризиса" является последовательной и неизменной. Китай, по его словам, готов взаимодействовать со всеми сторонами для урегулирования конфликта и установления длительного мира.

Как отмечается, Путин неоднократно использовал риторику о "борьбе с неонацизмом" как оправдание для вторжения в Украину, однако Киев и его союзники категорически отвергают эти обвинения как фальшивые и манипулятивные.

Напомним, недавно кремлевский диктатор Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

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