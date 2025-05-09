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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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МИД КНР о заявлении Путина о "совместной борьбе с неонацизмом": Китай не намерен вести с РФ эту "борьбу"

Китай

Китай не намерен поддерживать заявления диктатора РФ Владимира Путина о якобы "совместной борьбе с неонацизмом" вместе с Россией.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Генеральная Ассамблея ООН недавно подавляющим большинством голосов приняла обновленную резолюцию о борьбе с неонацизмом, что отражает позицию подавляющего большинства международного сообщества по этому вопросу", - отметил представитель китайского МИД.

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На вопрос о том, разделяет ли Китай видение России относительно"неонацизма" в Украине, Линь Цзянь отметил, что позиция Пекина относительно "украинского кризиса" является последовательной и неизменной. Китай, по его словам, готов взаимодействовать со всеми сторонами для урегулирования конфликта и установления длительного мира.

Как отмечается, Путин неоднократно использовал риторику о "борьбе с неонацизмом" как оправдание для вторжения в Украину, однако Киев и его союзники категорически отвергают эти обвинения как фальшивые и манипулятивные.

Напомним, недавно кремлевский диктатор Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

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Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31345)


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Топ комментарии
+4
ну так, віримо, а якже ж...
от брехуни вузькоокі

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09.05.2025 14:44
+3
Китийці наші вороги на даному етапі,але кітайці ж не повні ідіоти
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09.05.2025 14:43
+3
тю.. ***** сам із собою вирішив "боротися"?? Креативненько.
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09.05.2025 15:01
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Китай УЖЕ ВЕДЕ, просто клоуни з США на то й клоуни що думають когось там обіграти чи когось відірвати. РФ - 300 річна імперія, Китаю - 5000 років, Вам - 250 років кого ви там обіграти хочете?
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09.05.2025 14:41 Ответить
Централізованій державі зі столицею в москві (петербурзі, москві) мінімум 500 років.
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09.05.2025 14:46 Ответить
Китийці наші вороги на даному етапі,але кітайці ж не повні ідіоти
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09.05.2025 14:43 Ответить
ну так, віримо, а якже ж...
от брехуни вузькоокі

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09.05.2025 14:44 Ответить
і на мао дзедуна колорадську стрічку приліпили)). От придурки. Ще на лобі йому тату Z зробили б)
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09.05.2025 15:04 Ответить
Китайцам только одна выгода. Зачем им куда-то вмешиваться. Пусть конкуренты грызут друг другу глотки.
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09.05.2025 15:00 Ответить
тю.. ***** сам із собою вирішив "боротися"?? Креативненько.
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09.05.2025 15:01 Ответить
Ац-яй-яй, як невдобно получилося! Промахнувся повз чемодан! 🤣
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09.05.2025 15:03 Ответить
Тобто, проти рашки ... нічого нового
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09.05.2025 15:17 Ответить
Ну да, плоскоморді і не таке прокукурікають, щоб відмитися від кацапського болота. Тільки хто їм повірить.
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09.05.2025 15:18 Ответить
Назва трошки не коректна
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09.05.2025 15:32 Ответить
Як же так. ***** заявило що всі хто прибув на парад підтримують так зване сво. До речі проститутки з казахстану та азербайджану також прибули на парад пабєдобєсія. Для цього ***** і зібрало всіх гадів з усієї планети щоб показати що в нього є підтримка в війні з Україною
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09.05.2025 15:43 Ответить
 
 