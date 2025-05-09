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Новини Співпраця Китаю та РФ
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МЗС КНР про заяву Путіна про "спільну боротьбу з неонацизмом": Китай не має наміру вести з РФ цю "боротьбу"

Китай

Китай не має наміру підтримувати заяви диктатора РФ Володимира Путіна про нібито "спільну боротьбу з неонацизмом" разом із Росією.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральна Асамблея ООН нещодавно переважною більшістю голосів ухвалила оновлену резолюцію про боротьбу з неонацизмом, що відображає позицію переважної більшості міжнародної спільноти з цього питання", - зазначив представник китайського МЗС.

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На запитання про те, чи поділяє Китай бачення Росії щодо "неонацизму" в Україні, Лінь Цзянь наголосив, що позиція Пекіна щодо "української кризи" є послідовною і незмінною. Китай, за його словами, готовий взаємодіяти з усіма сторонами задля врегулювання конфлікту та встановлення тривалого миру.

Як зазначається, Путін неодноразово використовував риторику про "боротьбу з неонацизмом" як виправдання для вторгнення в Україну, однак Київ та його союзники категорично відкидають ці звинувачення як фальшиві та маніпулятивні.

Нагадаємо, нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.

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Автор: 

Китай (4630) путін володимир (23900)


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Топ коментарі
+4
ну так, віримо, а якже ж...
от брехуни вузькоокі

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09.05.2025 14:44
+3
Китийці наші вороги на даному етапі,але кітайці ж не повні ідіоти
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09.05.2025 14:43
+3
тю.. ***** сам із собою вирішив "боротися"?? Креативненько.
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09.05.2025 15:01
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Китай УЖЕ ВЕДЕ, просто клоуни з США на то й клоуни що думають когось там обіграти чи когось відірвати. РФ - 300 річна імперія, Китаю - 5000 років, Вам - 250 років кого ви там обіграти хочете?
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09.05.2025 14:41 Відповісти
Централізованій державі зі столицею в москві (петербурзі, москві) мінімум 500 років.
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09.05.2025 14:46 Відповісти
Китийці наші вороги на даному етапі,але кітайці ж не повні ідіоти
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09.05.2025 14:43 Відповісти
ну так, віримо, а якже ж...
от брехуни вузькоокі

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09.05.2025 14:44 Відповісти
і на мао дзедуна колорадську стрічку приліпили)). От придурки. Ще на лобі йому тату Z зробили б)
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09.05.2025 15:04 Відповісти
Китайцам только одна выгода. Зачем им куда-то вмешиваться. Пусть конкуренты грызут друг другу глотки.
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09.05.2025 15:00 Відповісти
тю.. ***** сам із собою вирішив "боротися"?? Креативненько.
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09.05.2025 15:01 Відповісти
Ац-яй-яй, як невдобно получилося! Промахнувся повз чемодан! 🤣
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09.05.2025 15:03 Відповісти
Тобто, проти рашки ... нічого нового
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09.05.2025 15:17 Відповісти
Ну да, плоскоморді і не таке прокукурікають, щоб відмитися від кацапського болота. Тільки хто їм повірить.
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09.05.2025 15:18 Відповісти
Назва трошки не коректна
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09.05.2025 15:32 Відповісти
Як же так. ***** заявило що всі хто прибув на парад підтримують так зване сво. До речі проститутки з казахстану та азербайджану також прибули на парад пабєдобєсія. Для цього ***** і зібрало всіх гадів з усієї планети щоб показати що в нього є підтримка в війні з Україною
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09.05.2025 15:43 Відповісти
 
 