Китай не має наміру підтримувати заяви диктатора РФ Володимира Путіна про нібито "спільну боротьбу з неонацизмом" разом із Росією.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральна Асамблея ООН нещодавно переважною більшістю голосів ухвалила оновлену резолюцію про боротьбу з неонацизмом, що відображає позицію переважної більшості міжнародної спільноти з цього питання", - зазначив представник китайського МЗС.

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На запитання про те, чи поділяє Китай бачення Росії щодо "неонацизму" в Україні, Лінь Цзянь наголосив, що позиція Пекіна щодо "української кризи" є послідовною і незмінною. Китай, за його словами, готовий взаємодіяти з усіма сторонами задля врегулювання конфлікту та встановлення тривалого миру.

Як зазначається, Путін неодноразово використовував риторику про "боротьбу з неонацизмом" як виправдання для вторгнення в Україну, однак Київ та його союзники категорично відкидають ці звинувачення як фальшиві та маніпулятивні.

Нагадаємо, нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.

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