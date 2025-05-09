Фредеріксен - Путіну: Припини війну, це не так складно

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала російського диктатора Володимира Путіна припинити повномасштабну війну проти України й не загрожувати європейській безпеці.

Про це вона сказала в коментарі DR, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи має Фредеріксен послання до Путіна 9 травня, коли він влаштував у Москві святкування "дня перемоги", вона закликала його "припинити війну".

"І не нападай на Європу. Не намагайся знищити наші демократії за допомогою дезінформації та роботів. Не руйнуй нашу критичну інфраструктуру. Не здійснюй підводні диверсії. Не дестабілізуй і не руйнуй світове співтовариство і не вбивай європейців", - наголосила очільниця уряду Данії.

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"Насправді це не так й складно. Решта з нас цього не робить", - зауважила Фредеріксен.

Прем'єрка Данії також скептично оцінила можливість досягнення "перемирʼя" у війні Росії проти України, наголосивши, що Москва не продемонструвала прагнення до миру.

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