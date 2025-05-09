УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12324 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
1 273 8

Фредеріксен - Путіну: Припини війну, це не так складно

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала російського диктатора Володимира Путіна припинити повномасштабну війну проти України й не загрожувати європейській безпеці.

Про це вона сказала в коментарі DR, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи має Фредеріксен послання до Путіна 9 травня, коли він влаштував у Москві святкування "дня перемоги", вона закликала його "припинити війну".

"І не нападай на Європу. Не намагайся знищити наші демократії за допомогою дезінформації та роботів. Не руйнуй нашу критичну інфраструктуру. Не здійснюй підводні диверсії. Не дестабілізуй і не руйнуй світове співтовариство і не вбивай європейців", - наголосила очільниця уряду Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві мають припинити удари та вбивства і показати готовність рухатися до миру, - Зеленський після розмови з Фредеріксен

"Насправді це не так й складно. Решта з нас цього не робить", - зауважила Фредеріксен.

Прем'єрка Данії також скептично оцінила можливість досягнення "перемирʼя" у війні Росії проти України, наголосивши, що Москва не продемонструвала прагнення до миру.

Також читайте: МЗС КНР про заяву Путіна про "спільну боротьбу з неонацизмом": Китай не має наміру вести з РФ цю "боротьбу"

Автор: 

путін володимир (23900) Фредеріксен Метте (93) війна в Україні (4226)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АХАХАХХАХАХХА. Які ж вони інфантильні. Не дивно що Путін вважає їх всіх лохами.

Він хоче принизити, убити і зруйнувати - навіщо йому припиняти війну? Він же не в окопі
показати весь коментар
09.05.2025 18:36 Відповісти
Прям як діти малі. Навіщо ***** припиняти війну якщо війна для рашистів спосіб життя. Весь московський режим тримається на страху, війнах і залякуваннях. Тому з якого це дива рашистам припиняти війни. Тим більше що самі кацапи не виступають проти війни а навпаки хочуть йти далі і захоплювати весь світ
показати весь коментар
09.05.2025 18:44 Відповісти
І не нападай на Європу. Не намагайся знищити наші демократії за допомогою дезінформації та роботів. Не руйнуй нашу критичну інфраструктуру. Не здійснюй підводні диверсії. Не дестабілізуй і не руйнуй світове співтовариство і не вбивай європейців", - наголосила очільниця Джерело: https://censor.net/ua/n3551401
- і ще так пальцем грізно зробила - "ну , ну !"
facepalm !🤮
Уявляю , як зараз пегочуть Сі з ****** !
показати весь коментар
09.05.2025 18:47 Відповісти
Сказала б просто: «Здохни, падло!»
показати весь коментар
09.05.2025 18:49 Відповісти
Як малі діти..... просять маніяка-нелюдя припинити, хіба не знають що благання маніяка ще більше "розігрівають". Маніяк розуміє тільки грубу силу. Але звідки їм знати про реалії..... живуть у "рожевих мріях".
показати весь коментар
09.05.2025 18:59 Відповісти
Все равно что сказать маньяку и насильнику - Остановись, перестань убивать и насиловать.
показати весь коментар
09.05.2025 18:59 Відповісти
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала російського диктатора Володимира Путіна припинити повномасштабну війну проти України й не загрожувати європейській безпеці

І путін припинив війну і не загрожує європейській безпеці.
Фсьопа лучілось!
показати весь коментар
09.05.2025 19:06 Відповісти
Які ж нікчеми. Вестерни буквально благають рузкіх прийняти капітуляцію на м'яких умовах. Вже забили на свої принципи, на свої ось ці демократії, кордони, на все взагалі. Просто благають не бий так сильно, ти що ще не задоволений? І вони реально думають, що це не буде його заохочувати йти далі? Вони тупо роблять все, щоб їх ви***ли.
показати весь коментар
09.05.2025 19:18 Відповісти
 
 