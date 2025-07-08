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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Агресивні наміри РФ – не риторика, а реальність. Європа не може відчувати себе безпечно, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідно прагнути переконати європейських союзників у тому, що агресивні наміри Росії –– не риторика, а реальність.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lrt.

"Ми повинні й надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, які перебувають на заході чи на півдні, що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність, і жодна європейська країна не може відчувати себе в безпеці, не будучи готовою", - наголосив Науседа.

Він зазначив, що країна може "пишатися своєю участю в нещодавньому саміті НАТО в Гаазі", де було підтверджене зобов'язання Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

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"Литва рухається своїм темпом: ми досягнемо 5% ВВП на оборону вже наступного року", - сказав литовський лідер.

Науседа також наголосив на підтримці України.

"Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - додав політик.

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Автор: 

Європа (1915) росія (66594) Науседа Гітанас (361)


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при всій повазі до пана Науседи - вихлопа з його слова нуль...
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08.07.2025 21:31 Відповісти
а саме паскудніше, що і ***** це розуміє.
ви там собі перекурликуйтесь,
а я вдарю по Україні туда куди захочю, чим захочю і коли захочю...
а ви курликайте,,,
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08.07.2025 21:36 Відповісти
О чем можно говорить когда вся служба безопасности Приватбанка это российская агентура с семьями в Москве и с недвижимостью в Москве!
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08.07.2025 22:10 Відповісти
поки що Європа більше говорить ніж робить для власної безпеки...
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08.07.2025 22:12 Відповісти
 
 