Агресивні наміри РФ – не риторика, а реальність. Європа не може відчувати себе безпечно, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідно прагнути переконати європейських союзників у тому, що агресивні наміри Росії –– не риторика, а реальність.
Про це він сказав під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lrt.
"Ми повинні й надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, які перебувають на заході чи на півдні, що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність, і жодна європейська країна не може відчувати себе в безпеці, не будучи готовою", - наголосив Науседа.
Він зазначив, що країна може "пишатися своєю участю в нещодавньому саміті НАТО в Гаазі", де було підтверджене зобов'язання Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.
"Литва рухається своїм темпом: ми досягнемо 5% ВВП на оборону вже наступного року", - сказав литовський лідер.
Науседа також наголосив на підтримці України.
"Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - додав політик.
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ви там собі перекурликуйтесь,
а я вдарю по Україні туда куди захочю, чим захочю і коли захочю...
а ви курликайте,,,