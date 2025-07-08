Агресивні наміри РФ – не риторика, а реальність. Європа не може відчувати себе безпечно, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідно прагнути переконати європейських союзників у тому, що агресивні наміри Росії –– не риторика, а реальність.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lrt.

"Ми повинні й надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, які перебувають на заході чи на півдні, що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність, і жодна європейська країна не може відчувати себе в безпеці, не будучи готовою", - наголосив Науседа.

Він зазначив, що країна може "пишатися своєю участю в нещодавньому саміті НАТО в Гаазі", де було підтверджене зобов'язання Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен: Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи

"Литва рухається своїм темпом: ми досягнемо 5% ВВП на оборону вже наступного року", - сказав литовський лідер.

Науседа також наголосив на підтримці України.

"Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - додав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про загрозу з боку РФ: Країнам Балтії потрібен план А, Б і В