Фредеріксен: Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія прагне продовжувати війну в Україні і може зазіхнути на інші частини Європи.
Про це вона сказала під час спільної пресконференції в Європейському парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для мене пріоритетом №1 є переозброєння Європи. Як ви напевно знаєте, я одна з європейських лідерів, які, на жаль, вважають, що Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи. Тому ми повинні переозброюватися", - наголосила Фредеріксен.
Вона додала, що для досягнення цієї мети потрібен прагматизм, зважаючи на різні позиції країн-членів щодо фінансування оборони, зокрема домовленість про витрати 5% ВВП.
На запитання про можливість збільшення колективного боргу ЄС прем’єрка відповіла, що пріоритетом мають залишатися витрати на переозброєння.
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Тут як у славнозвісному тості: Росія хоче захапати Еуропу, но нє імеєт вазможности!
Так віпьем за то, чтоби рускіє хателкі всегда нє совпадалі с іх вазможностямі!