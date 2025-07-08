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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Фредеріксен: Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи

фредеріксен,метте

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія прагне продовжувати війну в Україні і може зазіхнути на інші частини Європи. 

Про це вона сказала під час спільної пресконференції в Європейському парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене пріоритетом №1 є переозброєння Європи. Як ви напевно знаєте, я одна з європейських лідерів, які, на жаль, вважають, що Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи. Тому ми повинні переозброюватися", - наголосила Фредеріксен.

Вона додала, що для досягнення цієї мети потрібен прагматизм, зважаючи на різні позиції країн-членів щодо фінансування оборони, зокрема домовленість про витрати 5% ВВП.

На запитання про можливість збільшення колективного боргу ЄС прем’єрка відповіла, що пріоритетом мають залишатися витрати на переозброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен: Підтримка України, тиск на РФ і посилення оборони ЄС - ключові пріоритети головування Данії в Раді ЄС

Автор: 

Європа (1911) Фредеріксен Метте (102) війна в Україні (5140)


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То злякайте рашку - збільшивши військову допомогу Україні
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08.07.2025 15:43 Відповісти
Треба підсилювати стурбованість.
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08.07.2025 15:44 Відповісти
Не сцить!
Тут як у славнозвісному тості: Росія хоче захапати Еуропу, но нє імеєт вазможности!
Так віпьем за то, чтоби рускіє хателкі всегда нє совпадалі с іх вазможностямі!
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08.07.2025 15:48 Відповісти
 
 