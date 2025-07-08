Фредеріксен: Підтримка України, тиск на РФ і посилення оборони ЄС - ключові пріоритети головування Данії в Раді ЄС
Данія, яка з липня головує в Раді ЄС, визначила безумовні пріоритети на наступні пів року: підтримка України, посилення санкцій проти Росії та розвиток обороноздатності Європи.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час презентації програми головування у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Фредеріксен, підтримка України охоплює військову, фінансову та політичну сфери, зокрема постачання зброї, інвестиції в українську оборонну промисловість та інтеграцію її в європейський ринок. Вона підкреслила, що така допомога є прямим захистом самої Європи.
Головування Данії також передбачає жорсткіший санкційний тиск на РФ, зокрема ініціативу повного припинення імпорту російського газу. Поряд із цим ЄС має активніше просувати розширення на Схід - для України, Молдови та країн Західних Балкан.
Фредеріксен заявила, що Європа повинна вчитися в України: створення за короткий час сучасної оборонної індустрії стало прикладом для ЄС, який має вдатись до самозахисту вже до 2030 року. Вона також наголосила, що Росія може становити реальну загрозу Європі вже в найближчі 2-5 років.
"Скорочення витрат на оборону впродовж останніх 30 років було величезною помилкою. Ми не повинні її повторити. Не можна недооцінювати загрозу зі Сходу", - сказала прем'єрка Данії.
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тільки призвищє закликаючого змінювати - по штук десять таких на тиждень як під копірку...
Намагання "старої європи" збільшити "санітарну зону" - це політика минулого століття. Для "орєшніков" це не перепона.
Так, скорочення витрат на оборону було великою помилкою, але таку помилку ще можна виправити.
А от перенесення ************ виробництва (разом із технологією) до Кєтаю було для "Заходу" смертельною помилкою.