Скорочення оборонних витрат Європи останні 30 років було величезною помилкою, - Фредеріксен

Європі слід взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Данія зосередиться на "безпечній Європі" та "конкурентоспроможній та зеленій Європі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Перш за все, ми повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Скорочення витрат на оборону за останні 30 років було великою помилкою, яку ми ніколи не повторимо", – акцентувала вона.

Фредеріксен наголосила на тому, що Росія переозброюється, а це означає, що "протягом двох-п'яти років вона може стати реальною військовою загрозою для Європи та НАТО".

"І Росія більше не діє самостійно. Ми бачимо це на прикладі України. Північна Корея постачає солдатів і боєприпаси з Ірану, а військові технології – з Китаю. Ми повинні діяти зараз, щоб відповісти на цю загрозу", – зазначила прем’єр-міністерка Данії.

Окрім цього, Фредеріксен звернула увагу й на те, що Європа має бути готова захищатися з 2030 року і вчитися в України, як розвивати "вражаючу оборонну промисловість".

Вона заявила, що Європа "має продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, як європейці, стільки, скільки буде потрібно".

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