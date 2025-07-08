Скорочення оборонних витрат Європи останні 30 років було величезною помилкою, - Фредеріксен
Європі слід взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Данія зосередиться на "безпечній Європі" та "конкурентоспроможній та зеленій Європі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Перш за все, ми повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Скорочення витрат на оборону за останні 30 років було великою помилкою, яку ми ніколи не повторимо", – акцентувала вона.
Фредеріксен наголосила на тому, що Росія переозброюється, а це означає, що "протягом двох-п'яти років вона може стати реальною військовою загрозою для Європи та НАТО".
"І Росія більше не діє самостійно. Ми бачимо це на прикладі України. Північна Корея постачає солдатів і боєприпаси з Ірану, а військові технології – з Китаю. Ми повинні діяти зараз, щоб відповісти на цю загрозу", – зазначила прем’єр-міністерка Данії.
Окрім цього, Фредеріксен звернула увагу й на те, що Європа має бути готова захищатися з 2030 року і вчитися в України, як розвивати "вражаючу оборонну промисловість".
Вона заявила, що Європа "має продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, як європейці, стільки, скільки буде потрібно".
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Що стосується союзників по НАТО,
Трамп все одно йде,тому Європі потрібно діяти ЗАРАЗ.
Захопити російські активи та використати кошти для створення європейської військово-промислової бази.
Це створить робочі місця та зростання, одночасно розширюючи можливості в усіх країнах із потенціалом виробництва зброї.
У той же час ми вже маємо можливості, особливо, якщо Польща активізується, захистити Европу від будь-якого зростання російської агресії.
Британські військові заявили, що в разі потреби вже сьогодні можуть задіяти мілітарну потугу своєї країни, ящо загроза посилюватиметься.
Якщо прийняти цей колективний підхід, російська армія в Україні може бути розгромлена так само,
як іракська армія під час «Бурі в пустелі».
Настав час показати американцям,
що їхні послуги більше не потрібні.
А коли війна закінчиться,
ми зможемо зосередитися на просуванні євро як нової глобальної резервної валюти.
Я кажу, що амбіції ніколи не завадять.
Нам потрібно вірити в себе.
(рефлекторно сіпається)
толерантана і сита Європа жахнеться ще ввд того скільки погані пригрітотна її грудях ...
Як можна було скорочувати військові витрати НАТО , в той час коли стратегічний противник альянсу ( кацапстан ) цього не робив ,, і навіть навпаки їх нарощував .??
Це до речі - стосується і України .
Скорочувати військові витрати , коли сусід під боком ( яким би мирним він не здавався ) - озброюється , це злочинна халатність .
а чому не нарощують ? моя гіпотеза - бо тим, хто може це робити нічого не загрожує.
а Прибалтами вони готові пожертвувати як і Україною, ну можливо трішки більше занепокоєння доведеться виразити