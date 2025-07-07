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Новини Безпека Європи
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Європа подвоїть витрати на оборону, щоб менше залежати від американської зброї, - NYT

Європа залежна від зброї США

Впродовж наступного десятиліття європейські країни  вдвічі збільшать витрати на оборону. Проте навіть такі масштабні інвестиції, ймовірно, не дозволять країнам ЄС  повністю відмовитися від американського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За попередніми оцінками, йдеться про близько €14 трлн. Однак зазначається, що наразі європейські країни не мають аналогів зброї США. Зокрема йдеться про  винищувачі F-35 компанії Lockheed Martin та зенітні ракетні системи Patriot. Крім того, частина зброї функціонує на програмному забезпеченні, розробленому в Сполучених Штатах.

Багато держав Європи вже значно інвестували в американське озброєння, тому прагнуть зберігати сумісність майбутніх закупівель із тим, що вже перебуває на озброєнні. Це, своєю чергою, ускладнює спроби побудувати незалежну європейську оборонну промисловість. Усередині деяких країн також спостерігається напруження через збільшення витрат на оборону.

У ЄС уже запроваджені обмеження щодо обсягів коштів, які можна витратити на придбання американського обладнання з окремих джерел, включно з оборонною кредитною програмою на €150 млрд. Але більшість закупівель здійснюватиметься на рівні окремих держав, які самостійно вирішуватимуть, як розпоряджатися своїми ресурсами.

Питання оборонних витрат у Європі стало ще більш актуальним після скорочення американської підтримки України.

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На цьому тлі в Європі сформувалися дві основні позиції. Представники Франції виступають за спрямування європейських коштів винятково на підтримку власного оборонного виробництва, щоб уникнути надмірної залежності від США. Водночас країни Північної Європи, Балтії та Польща вважають, що слід витрачати кошти менш протекціоністським способом – тобто з акцентом на швидку допомогу Україні.

"Вони вважають, що не час бути ідеалістами – потрібно діяти зараз", – пояснив директор Центру європейських реформ Чарльз Грант.

Старший науковий співробітник Bruegel і професор Вільного університету Брюсселя Гунтрам Вольф також наголошує: військова залежність від США – це фактор ризику. Він вважає, що Європа має відмовитися від технологічної прив’язаності до Сполучених Штатів, хоча визнає, що це буде тривалий процес і може зайняти щонайменше п’ять років.

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Автор: 

Європа (1909) зброя (7592) США (23701)


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Подвоїть подвоїть, а може й "уп'ятерить", тільки до року так 2098-го.
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07.07.2025 09:09 Відповісти
За 10 років і осел і путєн може здохнути. І хто хочеш може в Європі прийти до влади.
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07.07.2025 09:15 Відповісти
Ну то який сенс нам з цієї новини?
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07.07.2025 09:16 Відповісти
Коли? Бо вони вже спізнюються років на двадцять.
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07.07.2025 10:27 Відповісти
Вони сплять. Ото трохи були перелякались кацапів, як трамп почав вмикати свій»прекрасний» плян по тарифах, почухались, перевернулись на інший бочок і далі дрімають.
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07.07.2025 10:55 Відповісти
треба потроювати і ********** США з ринку зброї
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07.07.2025 11:40 Відповісти
 
 