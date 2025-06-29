Німеччина планує прискорити та спростити оборонні закупівлі, - ЗМІ
Уряд Німеччини має намір прискорити процедури закупівлі зброї та оборонного обладнання для Бундесверу, щоб забезпечити країні можливість протистояти у разі загроз з боку РФ.
Про це пише інформаційна агенція dpa з посиланням на проєкт нового закону, з яким вона ознайомилася, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що головною метою законопроєкту є забезпечення "прискорення та спрощення всіх закупівель для Бундесверу".
Згідно з документом, певні термінові контракти більше не повинні виставлятися на тендер на європейському рівні в майбутньому, а лише на національному рівні, що має заощадити час.
Також має бути можливість укладати контракти після тендерів, навіть якщо учасник торгів, який не виграв тендер, подає до суду. Видання наголошує, що досі процедурні питання в деяких випадках затримували закупівлю зброї на роки.
Окрім цього, проєкт закону передбачає, що законодавці можуть ініціювати процедуру закупівлі, навіть якщо фінансування ще не забезпечено. Також послаблюються певні вимоги до документації з метою зменшення бюрократії.
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