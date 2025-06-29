Німеччина планує прискорити та спростити оборонні закупівлі, - ЗМІ

Уряд Німеччини має намір прискорити процедури закупівлі зброї та оборонного обладнання для Бундесверу, щоб забезпечити країні можливість протистояти у разі загроз з боку РФ.

Про це пише інформаційна агенція dpa з посиланням на проєкт нового закону, з яким вона ознайомилася, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що головною метою законопроєкту є забезпечення "прискорення та спрощення всіх закупівель для Бундесверу".

Згідно з документом, певні термінові контракти більше не повинні виставлятися на тендер на європейському рівні в майбутньому, а лише на національному рівні, що має заощадити час.

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Також має бути можливість укладати контракти після тендерів, навіть якщо учасник торгів, який не виграв тендер, подає до суду. Видання наголошує, що досі процедурні питання в деяких випадках затримували закупівлю зброї на роки.

Окрім цього, проєкт закону передбачає, що законодавці можуть ініціювати процедуру закупівлі, навіть якщо фінансування ще не забезпечено. Також послаблюються певні вимоги до документації з метою зменшення бюрократії.

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