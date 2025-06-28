Німецький бюджет "загубив" майже мільярд євро допомоги Україні, – Bild

У затвердженому німецьким урядом проєкті бюджету на 2025 рік на підтримку України передбачено 8,3 млрд євро.

Як пише Bild , це майже на 1 млрд євро менше, ніж раніше обіцяв міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає liga.net.

Зазначається, що під час візиту до Києва 12 червня Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запевнив, що загальна військова допомога Німеччини Україні у 2025 році сягне близько 9,2 млрд євро.

18 червня у Міноборони країни навели більш чіткі цифри: 7,3 млрд євро на допомогу Україні вже схвалено парламентом, ще 1,9 млрд євро – планується додатково.

Утім, 24 червня Кабінет міністрів Німеччини офіційно затвердив проєкт бюджету, в якому фігурує лише 8,3 млрд євро на допомогу "державам, що зазнали збройної агресії" (практично вся сума – для України).

Водночас Міноборони Німеччини заперечує, що допомога зменшена.

"Уряд Німеччини підтримує Україну цього року, як і обіцяв, тобто близько 9 млрд євро у 2025 році. Міністр фінансів Клінґбайль та міністр оборони Пісторіус домовилися про це під час переговорів. І це залишається в силі. Той факт, що сума на підтримку України в урядовому законопроєкті становить не 9 млрд євро, а 8,3 млрд євро, цього не змінює", – наголосив речник німецького відомства.

У Міноборони країни також додають, що 1,9 млрд євро вже "включено" до загальної суми у 8,3 млрд євро. Ця позиція суперечить попереднім заявам відомства, де йшлося про додавання, а не включення додаткових грошей.

Читайте також: Україна вперше в історії обійшла Росію за обсягами торгівлі з Німеччиною

Журналісти видання також з’ясували, що відомство під час перемовин подавало на розгляд саме 8,3 млрд євро, а не 9,2 млрд євро, як звучало публічно.

Тепер у Міноборони Німеччини пояснюють різницю так званим кофінансуванням і поверненнями грошей із європейського фонду EPF (European Peace Facility).

Там розраховують, що за рахунок цих зовнішніх джерел вдасться "добрати" відсутні 900 млн євро. Але гарантій цьому поки немає.

Наприкінці травня стало відомо, що Німеччина виділить 5 млрд євро на військову допомогу Україні, частину коштів спрямують на закупівлю далекобійних озброєнь українського виробництва.

До того федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.