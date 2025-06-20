Україна вперше в історії обійшла Росію за обсягами торгівлі з Німеччиною

Товарообіг між Україною та Німеччиною за підсумками минулого року вперше в історії перевершив обсяги торгівлі Німеччини з Росією.

Про це повідомив радник із економічних питань в Посольстві України в Німеччині Віталій Іващук, посилаючись на дані статистичних органів Німеччини, передає Укрінформ.

За словами Іващука, торговельні відносини між Україною та Німеччиною стрімко розвиваються не лише на міждержавному рівні, а й у формі міжрегіональних та міжміських партнерств, які "є допоміжним місточком для бізнес-контактів на локальному рівні".

"Посольство, проаналізувавши дані німецької статистики – інституції, яка називається Destatis, – щодо торгівлі Німеччини з Україною, констатує: у 2024 році вперше з 1992 року, відколи після розпаду СРСР ведеться окрема статистика для України й Росії, наша країна випередила державу-агресора як торговий партнер Німеччини", – сказав Іващук.

Із-поміж найбільш проривних і перспективних для роботи німецького бізнесу, розвитку двосторонніх торговельних відносин та інвестицій Іващук назвав передусім галузь відновлення України.

Говорячи про інші ключові для розвитку міждержавного співробітництва та приватних німецьких інвестицій галузі, він назвав також енергетику (зокрема, "зелену"), а також IT-сферу та цифровізацію.

Стосовн останнього напряму Іващук нагадав про створення в новому уряді Німеччини окремого міністерства, яке розвиватиме цей трек, та повідомив про зусилля з налагодження контактів у впровадженні цифрових технологій між профільними німецьким та українським відомствами.

"І, звичайно, оборонно-промисловий комплекс, де вже налагодили тісну співпрацю і де є неабиякі перспективи розвитку в найближчі роки", – додав Іващук.

У вересні 2023 року місячний торговельний оборот України та Німеччини вперше перевищив показники торгівлі Німеччини з РФ. Товарообіг між Україною та Німеччиною сягнув 840 млн євро, тоді як обсяги торгівлі Росії та Німеччини становили 770 млн євро. Серед основних товарів, які Україна експортує до Німеччини, – продовольство, метали та вироби із них, машини, обладнання і транспорт.

Раніше повідомлялося, що імпорт товарів до Німеччини з Росії за минулий рік скоротився на 94,6% порівняно з 2021 роком.