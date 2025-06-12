Німеччина за три роки скоротила імпорт із Росії на 95% – перестала купувати нафту й газ

Імпорт товарів до Німеччини з Росії за минулий рік скоротився на 94,6% порівняно з 2021 роком.

Про це повідомило Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis), передає LIGA.net.

Так, у 2024 році Німеччина купила в Росії товарів на 1,8 млрд євро проти 33,1 млрд євро у 2021 році.

Експорт німецьких товарів до Росії з 2021 року впав на 71,6% – до 7,6 млрд євро.

Таким чином Росія опустилася на 59 місце серед торгових партнерів Німеччини з 12, яке посідала до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2021 році найголовнішими товарами, які Німеччина закуповувала в Росії, були сира нафта та природний газ. На них припадало 58,8% (19,5 млрд євро) всього імпорту з Росії. Іншими важливими статтями імпорту за рік до початку війни були метали (13,5%), а також кокс та нафтопродукти (8,3%).

Після російського вторгнення в Україну та 17 пакетів санкцій ЄС Німеччина перестала купувати в Росії вуглеводні й різко скоротила інший імпорт.

У 2024 році найважливішим імпортом з Росії були метали на 0,8 млрд євро (42,3% від усього імпорту з РФ), хімічні продукти (24,7%), продукти харчування та корми для тварин (15,2%).

Німеччина переважно експортує до Росії фармацевтичну (у 2024 році – 30,6%, або 2,3 млрд євро) та хімічну (13,9%) продукцію, а також обладнання (11,9%).

Destatis зазначає, що за минулий рік Німеччина досягла найбільшого торгового профіциту з Росією з моменту розпаду СРСР 1991 року – експорт перевищив імпорт на 5,8 млрд євро.

2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Німеччина, навпаки, зафіксувала рекордний торговий дефіцит з Росією у 21,8 млрд євро. Тоді експорт різко скоротився через санкції, а імпорт, зокрема, через різке зростання цін на енергоносії, – зріс.

Раніше повідомлялося, що кількість людей, які торік отримали німецьке громадянство, зросла майже на 50% до чергового рекорду. Понад 290 тис. людей отримали громадянство Німеччини порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році: близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис.

У квітні минулого року повідомлялося, що Федеральне відомство Німеччини у справах міграції та біженців видає притулок лише 10% росіян, які подали відповідні прохання.