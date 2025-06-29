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Новости Безопасность Европы Оборонительные расходы НАТО
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Германия планирует ускорить и упростить оборонные закупки, - СМИ

Правительство Германии хочет ускорить закупки оружия

Правительство Германии намерено ускорить процедуры закупки оружия и оборонного оборудования для Бундесвера, чтобы обеспечить стране возможность противостоять в случае угроз со стороны РФ.

Об этом пишет информационное агентство dpa со ссылкой на проект нового закона, с которым она ознакомилась, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что главной целью законопроекта является обеспечение "ускорения и упрощения всех закупок для Бундесвера".

Согласно документу, определенные срочные контракты больше не должны выставляться на тендер на европейском уровне в будущем, а только на национальном уровне, что должно сэкономить время.

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Также должна быть возможность заключать контракты после тендеров, даже если участник торгов, который не выиграл тендер, подает в суд. Издание отмечает, что до сих пор процедурные вопросы в некоторых случаях задерживали закупку оружия на годы.

Кроме этого, проект закона предусматривает, что законодатели могут инициировать процедуру закупки, даже если финансирование еще не обеспечено. Также ослабляются определенные требования к документации с целью уменьшения бюрократии.

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Автор: 

Германия (7099) оружие (10287) закупки (776)


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