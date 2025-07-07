Европа удвоит расходы на оборону, чтобы меньше зависеть от американского оружия, - NYT

В течение следующего десятилетия европейские страны вдвое увеличат расходы на оборону. Однако даже такие масштабные инвестиции, вероятно, не позволят странам ЕС полностью отказаться от американского вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По предварительным оценкам, речь идет приблизительно о €14 трлн. Однако отмечается, что сейчас европейские страны не имеют аналогов оружия США. В частности речь идет об истребителях F-35 компании Lockheed Martin и зенитных ракетных системах Patriot. Кроме того, часть оружия функционирует на программном обеспечении, разработанном в Соединенных Штатах.

Многие государства Европы уже значительно инвестировали в американское вооружение, поэтому стремятся сохранять совместимость будущих закупок с тем, что уже находится на вооружении. Это, в свою очередь, затрудняет попытки построить независимую европейскую оборонную промышленность. Внутри некоторых стран также наблюдается напряжение из-за увеличения расходов на оборону.

В ЕС уже введены ограничения по объемам средств, которые можно потратить на приобретение американского оборудования из отдельных источников, включая оборонную кредитную программу на €150 млрд. Но большинство закупок будет осуществляться на уровне отдельных государств, которые самостоятельно будут решать, как распоряжаться своими ресурсами.

Вопрос оборонных расходов в Европе стал еще более актуальным после сокращения американской поддержки Украины.

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На этом фоне в Европе сформировались две основные позиции. Представители Франции выступают за направление европейских средств исключительно на поддержку собственного оборонного производства, чтобы избежать чрезмерной зависимости от США. В то же время страны Северной Европы, Балтии и Польша считают, что следует тратить средства менее протекционистским способом - то есть с акцентом на скорую помощь Украине.

"Они считают, что не время быть идеалистами - нужно действовать сейчас", - пояснил директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Старший научный сотрудник Bruegel и профессор Свободного университета Брюсселя Гунтрам Вольф также отмечает: военная зависимость от США - это фактор риска. Он считает, что Европа должна отказаться от технологической привязанности к Соединенным Штатам, хотя признает, что это будет длительный процесс и может занять не менее пяти лет.

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