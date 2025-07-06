Из-за нехватки заказов: в Великобритании остановили производство истребителей Typhoon, - FT

В Великобритании из-за недостатка новых заказов фактически свернули производство истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истребители Typhoon на протяжении десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Вартоне в Ланкашире. Сейчас завод готовится передать последний самолет по контракту с Катаром на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному еще в 2017 году.

"В ангаре еще есть один самолет, но он, по сути, ждет несколько запчастей и покраски. Что касается основной сборки - все завершено, никто из работников больше не задействован", - говорит представитель профсоюза.

Издание пишет, что правительство Британии не заказывало новых самолетов с 2009 года, а новые экспортные договоры с Саудовской Аравией и Катаром еще не согласованы.

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FT отмечает, что если новых заказов не будет в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что работники BAE Systems и всей оборонной промышленности Великобритании "будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в "британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации", могло это допустить".

"Я неоднократно говорила министрам правительства, насколько велик риск для рабочих мест, навыков и национальной безопасности, если мы прекратим собирать собственные истребители",- заявила Грэм.

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