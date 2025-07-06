Из-за нехватки заказов: в Великобритании остановили производство истребителей Typhoon, - FT
В Великобритании из-за недостатка новых заказов фактически свернули производство истребителей Eurofighter Typhoon.
Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что истребители Typhoon на протяжении десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Вартоне в Ланкашире. Сейчас завод готовится передать последний самолет по контракту с Катаром на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному еще в 2017 году.
"В ангаре еще есть один самолет, но он, по сути, ждет несколько запчастей и покраски. Что касается основной сборки - все завершено, никто из работников больше не задействован", - говорит представитель профсоюза.
Издание пишет, что правительство Британии не заказывало новых самолетов с 2009 года, а новые экспортные договоры с Саудовской Аравией и Катаром еще не согласованы.
FT отмечает, что если новых заказов не будет в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).
Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что работники BAE Systems и всей оборонной промышленности Великобритании "будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в "британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации", могло это допустить".
"Я неоднократно говорила министрам правительства, насколько велик риск для рабочих мест, навыков и национальной безопасности, если мы прекратим собирать собственные истребители",- заявила Грэм.
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а так що маємо те і сьорбаємо.
Зараховано.
пиши ще, )(уйло просто в Захваті від таких пісунів. 🤣
шкода, але хвороба невиліковна, як і у братов па крові.
Що Україна колись виробляла військові літаки? Тут навіть могутня Британія не тягне таке виробництво.
Щодо грошей, ну може на колеса від літака вистачило б.
Авіаційні заводи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB Державне підприємство «Антонов»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB Серійний завод «Антонов»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_410_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
Авіаремонтні заводи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Вінницький авіаційний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Євпаторійський авіаційний ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%C2%BB Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львівський державний авіаційно-ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%C2%BB Луцький ремонтний завод «Мотор»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Луганський авіаційний ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9F%C2%BB Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Одеський авіаційний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Чугуївський авіаційний ремонтний завод
Сподіваюсь різницю між ВИРОБЛЯТИ і РЕМОНТУВАТИ ви розумієте.
Нам потрібні літаки, що вже вироблені і освоєні в Україні. Ті ж F16
Формально замовлення на F-35A входить до загального плану постачання 138 літаків Lockheed Martin F-35 Lightning II для британських збройних сил. Раніше отримані F-35B призначені для використання на авіаносцях, здатні до вертикального зльоту і приземлення, але не мають сертифікації для ядерної зброї.
В конфлікті Індії та Пакістану китайскі J-10 перегравали французські Рафалі... В Європі нема нічого краще Typhoon.
Дуже спірна заява. Там буде специфічне поле бою було - всі вводні на стороні J-10. Почнемо з того, що місія Рафалів була у бомбардуванні, а місія J-10 - у засаді на Рафалі. Та й місцевість там цікава - Рафалі підлітали до гірського плато знизу, індійські радари нічого не бачили на плато, а у пакистанських - індійські літаки були як на долоні.
https://www.youtube.com/watch?v=f_69qOutQfY&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%93%D0%90%D0%92