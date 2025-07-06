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Новости Безопасность Европы
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Из-за нехватки заказов: в Великобритании остановили производство истребителей Typhoon, - FT

самолет Typhoon

В Великобритании из-за недостатка новых заказов фактически свернули производство истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истребители Typhoon на протяжении десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Вартоне в Ланкашире. Сейчас завод готовится передать последний самолет по контракту с Катаром на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному еще в 2017 году.

"В ангаре еще есть один самолет, но он, по сути, ждет несколько запчастей и покраски. Что касается основной сборки - все завершено, никто из работников больше не задействован", - говорит представитель профсоюза.

Издание пишет, что правительство Британии не заказывало новых самолетов с 2009 года, а новые экспортные договоры с Саудовской Аравией и Катаром еще не согласованы.

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FT отмечает, что если новых заказов не будет в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что работники BAE Systems и всей оборонной промышленности Великобритании "будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в "британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации", могло это допустить".

"Я неоднократно говорила министрам правительства, насколько велик риск для рабочих мест, навыков и национальной безопасности, если мы прекратим собирать собственные истребители",- заявила Грэм.

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Автор: 

Великобритания (5052) производство (500) самолет (3662)


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Топ комментарии
+26
А Україні звичайно літаки не потрібні під час війни бо кошти краще витратити на лайно-марафон...
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06.07.2025 22:02 Ответить
+17
Україні потрібні. Але ж хочуть "на шару". А як "на шару" не дають - то одразу політичному керівництву тієї країни ліплять тавро - "вороги". Це бізнес і дипломатія по-українськи
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06.07.2025 22:07 Ответить
+9
Хай перепрофільовуються на шахедний завод.
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06.07.2025 22:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А Україні звичайно літаки не потрібні під час війни бо кошти краще витратити на лайно-марафон...
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06.07.2025 22:02 Ответить
Україні потрібні. Але ж хочуть "на шару". А як "на шару" не дають - то одразу політичному керівництву тієї країни ліплять тавро - "вороги". Це бізнес і дипломатія по-українськи
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06.07.2025 22:07 Ответить
не "по-українськи", а "по-зеленськи"
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06.07.2025 23:05 Ответить
якби такі лайноаналітики, як Александр Чуднивец #474549), ген на всіх рівнях менше тринділи в чому ніц не петрають від народження і пишаються цим, то все було би зовсім інакше ще від 2010.
а так що маємо те і сьорбаємо.
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06.07.2025 22:26 Ответить
лайноаналітика ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо саме ото він і є...
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06.07.2025 22:33 Ответить
Александр Чуднивец #474549 - "А Україні звичайно літаки не потрібні під час війни бо кошти краще витратити на лайно-марафон.."

Зараховано.
пиши ще, )(уйло просто в Захваті від таких пісунів. 🤣
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06.07.2025 23:04 Ответить
відразу відчувається шанувальник марафону в сватів.
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06.07.2025 23:07 Ответить
з відчуттями у тебе, )(уйлоМурло Русский Алкаш , проблеми і мабуть генетичні.
шкода, але хвороба невиліковна, як і у братов па крові.
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06.07.2025 23:28 Ответить
Тупі зебілоїди більше до сподоби, ти в фаворі
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06.07.2025 23:08 Ответить
теж з курника обскубаних когугів Александр Чуднивец #474549 - )(уйлоМурло - Русский Алкаш ? 🤓🤣
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06.07.2025 23:31 Ответить
ВВХ в захваті від писульок Безумної, яка боготворить Єрмака і Шашличного
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06.07.2025 23:40 Ответить
Висір зараховано.
Що Україна колись виробляла військові літаки? Тут навіть могутня Британія не тягне таке виробництво.
Щодо грошей, ну може на колеса від літака вистачило б.
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06.07.2025 23:04 Ответить
Так. І виробляла і ремонтувала.

Авіаційні заводи

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB Державне підприємство «Антонов»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB Серійний завод «Антонов»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_410_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Авіаремонтні заводи

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Вінницький авіаційний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Євпаторійський авіаційний ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%C2%BB Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львівський державний авіаційно-ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%C2%BB Луцький ремонтний завод «Мотор»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Луганський авіаційний ремонтний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9F%C2%BB Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Одеський авіаційний завод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Чугуївський авіаційний ремонтний завод
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06.07.2025 23:12 Ответить
Виробляла транспортні АН, і РЕМОНТУВАЛА.
Сподіваюсь різницю між ВИРОБЛЯТИ і РЕМОНТУВАТИ ви розумієте.
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06.07.2025 23:20 Ответить
І де ж ти купиш ці літаки? Тобі ж написали, що зараз не виробляються. Чи ти хочеш заплатити і ждати 5-10 років?
Нам потрібні літаки, що вже вироблені і освоєні в Україні. Ті ж F16
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07.07.2025 00:52 Ответить
Пусть начинают собирать многоразовые дроны-истребители и будут им рабочие места и прибыль..
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06.07.2025 22:03 Ответить
Хай перепрофільовуються на шахедний завод.
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06.07.2025 22:04 Ответить
Якщо у Великій Британії купують F-35, то вже немає грошей для Eurofighter Typhoon.
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06.07.2025 22:05 Ответить
Велика Британія оголосила про придбання 12 винищувачів F-35A, здатних нести ядерну бомбу B61-12 американського виробництва.

Формально замовлення на F-35A входить до загального плану постачання 138 літаків Lockheed Martin F-35 Lightning II для британських збройних сил. Раніше отримані F-35B призначені для використання на авіаносцях, здатні до вертикального зльоту і приземлення, але не мають сертифікації для ядерної зброї.
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06.07.2025 22:49 Ответить
Ех… британська розслабуха…
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06.07.2025 22:06 Ответить
А до чого тут Британія? Немає замовлень інших країн
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06.07.2025 22:09 Ответить
Не справились з американськими конкурентами.Не напряглися з технологіями. Їм подобаються садові роботи.
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06.07.2025 22:15 Ответить
Краще ви займіться садовими роботами і поцікавтеся, який літак зараз є конкурентом Eurofighter Typhoon
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06.07.2025 22:19 Ответить
Немає замовлень - може вони не тягнуть проти американських французських шведських
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06.07.2025 22:09 Ответить
Тягнуть проти французських та шведських. А проти американських не тягнуть.

В конфлікті Індії та Пакістану китайскі J-10 перегравали французські Рафалі... В Європі нема нічого краще Typhoon.
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06.07.2025 22:15 Ответить
Так - Пакистан на китайських літаках завалив індійський Міраж і кацапські МІГи
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06.07.2025 22:20 Ответить
"китайскі J-10 перегравали французські Рафалі."

Дуже спірна заява. Там буде специфічне поле бою було - всі вводні на стороні J-10. Почнемо з того, що місія Рафалів була у бомбардуванні, а місія J-10 - у засаді на Рафалі. Та й місцевість там цікава - Рафалі підлітали до гірського плато знизу, індійські радари нічого не бачили на плато, а у пакистанських - індійські літаки були як на долоні.
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06.07.2025 22:36 Ответить
Нарід 73% знав, що робити у 2019 році, коли замість літаків і ракет, вибрали асфальт під час війни. І саме цікаво, що дорожний бітум купували у ворога, відновлюючи його амрію. Такий він нарід і такі вони виборці.
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06.07.2025 22:12 Ответить
Зараз тренд на f35 , єврофайтер дуже швидко застарів, тож нормальна ситуація ...
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06.07.2025 22:16 Ответить
проиграли конкуренцию французским рафалям.
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06.07.2025 22:22 Ответить
Ну можно перепрофилировать производство на изготовление различных беспилотников...
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06.07.2025 22:24 Ответить
пропоную ліпити відосики - це смертельна зброя
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06.07.2025 22:25 Ответить
Один а проблема… Працює виключно для зе-виборців.
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06.07.2025 22:44 Ответить
Повторяється 1938-39 роки..пофігізм і пацифізм ..
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06.07.2025 22:30 Ответить
Може там когось Помєрлов покусав? Чи нагодував кримськотатарським пловом
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06.07.2025 22:46 Ответить
Сразу видно на сколько реальна вся эта обеспокоенность по поводу войны рахи с НАТО. Никто там не будет воевать в той нате. Максимум договориться о разделении Прибалтики.
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06.07.2025 22:57 Ответить
не куя вам кацапы не обломится не Балтийскими странами не с чухонской русней
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06.07.2025 23:53 Ответить
Дороги можна асфальтувати, якщо щось, в Україні є потужний спеціаліст
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06.07.2025 23:15 Ответить
Дуже цікаве відео про бритівську армію..Дивитися треба до кінця.

https://www.youtube.com/watch?v=f_69qOutQfY&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%93%D0%90%D0%92
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06.07.2025 23:42 Ответить
це так нато готується до війни? ПОТУЖНО!
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06.07.2025 23:45 Ответить
так НАТО готовится - а ваших кацапов уже миллион *********, и без "подготовки"
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06.07.2025 23:55 Ответить
Ключовим в новині є згадка про...профспілки. Ну як діти.
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07.07.2025 00:15 Ответить
 
 