Через нестачу замовлень: у Великій Британії зупинили виробництво винищувачів Typhoon,- FT

У Великій Британії через нестачу нових замовлень фактично згорнули виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що винищувачі Typhoon впродовж десятиліть збирали на великому заводі BAE Systems у Вартоні в Ланкаширі. Наразі завод готується передати останній літак за контрактом із Катаром на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеним ще у 2017 році.

"В ангарі ще є один літак, але він, по суті, чекає кілька запчастин і фарбування. Що стосується основного складання – все завершено, ніхто з працівників більше не залучений", - говорить представник профспілки.

Видання пише, що уряд Британії не замовляв нових літаків із 2009 року, а нові експортні договори із Саудівською Аравією та Катаром ще не узгоджені.

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FT нагалошує, що якщо нових замовлень не буде найближчим часом, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в межах участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації (GCAP).

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем заявила, що працівники BAE Systems та всієї оборонної промисловості Великої Британії "запитуватимуть, як як уряд, який обіцяє перетворити витрати на оборону на "британське зростання, британські робочі місця, британські навички, британські інновації", міг це допустити".

"Я неодноразово говорила міністрам уряду, наскільки великий ризик для робочих місць, навичок та національної безпеки, якщо ми припинимо складати власні винищувачі",- заявила Грем.

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