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Новини Безпека Європи
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Через нестачу замовлень: у Великій Британії зупинили виробництво винищувачів Typhoon,- FT

літак Typhoon

У Великій Британії через нестачу нових замовлень фактично згорнули виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що винищувачі Typhoon впродовж десятиліть збирали на великому заводі BAE Systems у Вартоні в Ланкаширі. Наразі завод готується передати останній літак за контрактом із Катаром на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеним ще у 2017 році.

"В ангарі ще є один літак, але він, по суті, чекає кілька запчастин і фарбування. Що стосується основного складання – все завершено, ніхто з працівників більше не залучений", - говорить представник профспілки.

Видання пише, що уряд Британії не замовляв нових літаків із 2009 року, а нові експортні договори із Саудівською Аравією та Катаром ще не узгоджені.

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FT нагалошує, що якщо нових замовлень не буде найближчим часом, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в межах участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації (GCAP).

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем заявила, що працівники BAE Systems та всієї оборонної промисловості Великої Британії "запитуватимуть, як як уряд, який обіцяє перетворити витрати на оборону на "британське зростання, британські робочі місця, британські навички, британські інновації", міг це допустити".

"Я неодноразово говорила міністрам уряду, наскільки великий ризик для робочих місць, навичок та національної безпеки, якщо ми припинимо складати власні винищувачі",- заявила Грем.

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Автор: 

Велика Британія (5693) виробництво (1683) літак (2987)


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Топ коментарі
+12
А Україні звичайно літаки не потрібні під час війни бо кошти краще витратити на лайно-марафон...
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06.07.2025 22:02 Відповісти
+6
Україні потрібні. Але ж хочуть "на шару". А як "на шару" не дають - то одразу політичному керівництву тієї країни ліплять тавро - "вороги". Це бізнес і дипломатія по-українськи
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06.07.2025 22:07 Відповісти
+5
Хай перепрофільовуються на шахедний завод.
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06.07.2025 22:04 Відповісти
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А Україні звичайно літаки не потрібні під час війни бо кошти краще витратити на лайно-марафон...
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06.07.2025 22:02 Відповісти
Україні потрібні. Але ж хочуть "на шару". А як "на шару" не дають - то одразу політичному керівництву тієї країни ліплять тавро - "вороги". Це бізнес і дипломатія по-українськи
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06.07.2025 22:07 Відповісти
якби такі лайноаналітики, як Александр Чуднивец #474549), ген на всіх рівнях менше тринділи в чому ніц не петрають від народження і пишаються цим, то все було би зовсім інакше ще від 2010.
а так що маємо те і сьорбаємо.
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06.07.2025 22:26 Відповісти
лайноаналітика ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо саме ото він і є...
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06.07.2025 22:33 Відповісти
Пусть начинают собирать многоразовые дроны-истребители и будут им рабочие места и прибыль..
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06.07.2025 22:03 Відповісти
Хай перепрофільовуються на шахедний завод.
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06.07.2025 22:04 Відповісти
Якщо у Великій Британії купують F-35, то вже немає грошей для Eurofighter Typhoon.
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06.07.2025 22:05 Відповісти
Велика Британія оголосила про придбання 12 винищувачів F-35A, здатних нести ядерну бомбу B61-12 американського виробництва.

Формально замовлення на F-35A входить до загального плану постачання 138 літаків Lockheed Martin F-35 Lightning II для британських збройних сил. Раніше отримані F-35B призначені для використання на авіаносцях, здатні до вертикального зльоту і приземлення, але не мають сертифікації для ядерної зброї.
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06.07.2025 22:49 Відповісти
Ех… британська розслабуха…
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06.07.2025 22:06 Відповісти
А до чого тут Британія? Немає замовлень інших країн
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06.07.2025 22:09 Відповісти
Не справились з американськими конкурентами.Не напряглися з технологіями. Їм подобаються садові роботи.
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06.07.2025 22:15 Відповісти
Краще ви займіться садовими роботами і поцікавтеся, який літак зараз є конкурентом Eurofighter Typhoon
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06.07.2025 22:19 Відповісти
Немає замовлень - може вони не тягнуть проти американських французських шведських
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06.07.2025 22:09 Відповісти
Тягнуть проти французських та шведських. А проти американських не тягнуть.

В конфлікті Індії та Пакістану китайскі J-10 перегравали французські Рафалі... В Європі нема нічого краще Typhoon.
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06.07.2025 22:15 Відповісти
Так - Пакистан на китайських літаках завалив індійський Міраж і кацапські МІГи
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06.07.2025 22:20 Відповісти
"китайскі J-10 перегравали французські Рафалі."

Дуже спірна заява. Там буде специфічне поле бою було - всі вводні на стороні J-10. Почнемо з того, що місія Рафалів була у бомбардуванні, а місія J-10 - у засаді на Рафалі. Та й місцевість там цікава - Рафалі підлітали до гірського плато знизу, індійські радари нічого не бачили на плато, а у пакистанських - індійські літаки були як на долоні.
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06.07.2025 22:36 Відповісти
Нарід 73% знав, що робити у 2019 році, коли замість літаків і ракет, вибрали асфальт під час війни. І саме цікаво, що дорожний бітум купували у ворога, відновлюючи його амрію. Такий він нарід і такі вони виборці.
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06.07.2025 22:12 Відповісти
Зараз тренд на f35 , єврофайтер дуже швидко застарів, тож нормальна ситуація ...
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06.07.2025 22:16 Відповісти
проиграли конкуренцию французским рафалям.
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06.07.2025 22:22 Відповісти
Ну можно перепрофилировать производство на изготовление различных беспилотников...
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06.07.2025 22:24 Відповісти
пропоную ліпити відосики - це смертельна зброя
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06.07.2025 22:25 Відповісти
Один а проблема… Працює виключно для зе-виборців.
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06.07.2025 22:44 Відповісти
Повторяється 1938-39 роки..пофігізм і пацифізм ..
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06.07.2025 22:30 Відповісти
Може там когось Помєрлов покусав? Чи нагодував кримськотатарським пловом
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06.07.2025 22:46 Відповісти
Сразу видно на сколько реальна вся эта обеспокоенность по поводу войны рахи с НАТО. Никто там не будет воевать в той нате. Максимум договориться о разделении Прибалтики.
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06.07.2025 22:57 Відповісти
 
 