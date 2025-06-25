Британія закупить у США 12 літаків F-35 для розширення ядерного потенціалу стримування

Велика Британія придбає 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив глава британського уряду Кір Стармер.

За його словами, Британія має намір придбати щонайменше 12 літаків подвійного призначення, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю.

"Мій уряд інвестує в національну безпеку, закуповуючи 12 нових винищувачів F-35A, підтримуючи тисячі висококваліфікованих робочих місць і можливості для працівників. Безпека всередині країни, сила за її межами", – написав Стармер у соцмережі Х.

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Напередодні британський уряд уточнив у своїй заяві, що це рішення підтримає 20 тисяч робочих місць у межах програми F-35 у Британії, оскільки 15% глобального ланцюга постачання для цих винищувачів базується саме у Британії.

Нові швидкісні винищувачі будуть базуватись на авіабазі Королівських ВПС Мархем.

Загалом уряд планує закупити 138 F-35 протягом реалізації всієї програми. Закупівля 12 літаків F-35A замість 12F-35B в межах наступного етапу програми дасть змогу заощадити до 25% на кожному літаку для платників податків.

Ця закупівля є найбільшим посиленням ядерної позиції Великої Британії за останнє покоління. Як зазначається, придбання винищувачів Lockheed Martin дозволить британським ВПС носити ядерну зброю вперше з часів закінчення холодної війни.

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Винищувачі F-35A здатні нести американську тактичну ядерну зброю B61. Британії, ймовірно, знадобиться постачання цієї зброї Сполученими Штатами, повідомило агентство Reuters.

Британія, за словами уряду, розгорне винищувачі в межах ядерної місії НАТО щодо літаків подвійного призначення (Dual Capable Aircraft), посилюючи ядерне стримування Альянсу. Місія DCA є ключовим елементом ядерної стратегії НАТО, яка допомагає забезпечити безпеку людей по всій території Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "це ще один вагомий внесок Великої Британії в НАТО".

Зараз британська ядерна зброя для стримування базується виключно на системі підводних човнів "Трайдент".

Востаннє Британія мала незалежний ядерний потенціал повітряного базування в 1998 році, коли з озброєння була знята бомба вільного падіння WE-177.

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