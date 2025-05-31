Лондон має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, - британський полковник Кемп

Велика Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в межах угоди про сторічне партнерство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив військовий експерт, полковник Британської армії у відставці Річард Кемп під час проведення Black Sea Security Forum 2025 в Одесі.

Він зауважив, що укладена цьогоріч між Україною та Британією угода про сторічне партнерство має передбачати допомогу офіційного Лондона у розробці Києвом власної ядерної зброї, інакше вона не має значення.

"Ви не можете стримати країну з ядерною зброєю (РФ, - ред.) без ядерного потенціалу, і ви не можете стримати бойову ядерну зброю без стратегічної ядерної зброї. Це просто ні про що. Тому, я думаю, що частиною цієї декларації мало бути зобов'язання Великої Британії розробити бойову ядерну зброю (для України, - ред.)", - пояснив Кемп.

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Він наголосив, що "допомога у розвитку власного ядерного потенціалу" обов'язково має бути надана Україні, "яка відмовилася від нього під нібито гарантії Заходу, які насправді так і не були реалізовані".

"Тож я не думаю, що ми повинні просто ігнорувати ідею ядерного питання, яке, здається, сьогодні замітають під килим, і я вважаю, що помилково", - підсумував Кемп.

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Нагадаємо, 16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.