Лондон має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, - британський полковник Кемп
Велика Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в межах угоди про сторічне партнерство.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив військовий експерт, полковник Британської армії у відставці Річард Кемп під час проведення Black Sea Security Forum 2025 в Одесі.
Він зауважив, що укладена цьогоріч між Україною та Британією угода про сторічне партнерство має передбачати допомогу офіційного Лондона у розробці Києвом власної ядерної зброї, інакше вона не має значення.
"Ви не можете стримати країну з ядерною зброєю (РФ, - ред.) без ядерного потенціалу, і ви не можете стримати бойову ядерну зброю без стратегічної ядерної зброї. Це просто ні про що. Тому, я думаю, що частиною цієї декларації мало бути зобов'язання Великої Британії розробити бойову ядерну зброю (для України, - ред.)", - пояснив Кемп.
Він наголосив, що "допомога у розвитку власного ядерного потенціалу" обов'язково має бути надана Україні, "яка відмовилася від нього під нібито гарантії Заходу, які насправді так і не були реалізовані".
"Тож я не думаю, що ми повинні просто ігнорувати ідею ядерного питання, яке, здається, сьогодні замітають під килим, і я вважаю, що помилково", - підсумував Кемп.
Нагадаємо, 16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.
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НавІщо добру "ржавіти".
"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
• Україна захищає себе і європейський простір від ядерної імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу;
• кожний український солдат, який захищає лінію фронту, зменшує ризик прямої конфронтації НАТО з Росією".
А все інше до сраки!!!
В СБУ головує Баканов, в ОП ФСБшні кроти. Президент - ватний довбойоб.
Ви впевнені, що ми самі від своєї ЯЗ не постражлали б в результаті зради та диверсій?
ці лицеміри вже так *******, та дайте ***** пару тисяч таурусів-скальпів-стормшадоу, а не ******* свої пустопорожні балачки ні про що.