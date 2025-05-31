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Новини Ядерна зброя
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Лондон має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, - британський полковник Кемп

Британія має допомогти Україні розробити ядерну зброю

Велика Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в межах угоди про сторічне партнерство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив військовий експерт, полковник Британської армії у відставці Річард Кемп під час проведення Black Sea Security Forum 2025 в Одесі.

Він зауважив, що укладена цьогоріч між Україною та Британією угода про сторічне партнерство має передбачати допомогу офіційного Лондона у розробці Києвом власної ядерної зброї, інакше вона не має значення.

"Ви не можете стримати країну з ядерною зброєю (РФ, - ред.) без ядерного потенціалу, і ви не можете стримати бойову ядерну зброю без стратегічної ядерної зброї. Це просто ні про що. Тому, я думаю, що частиною цієї декларації мало бути зобов'язання Великої Британії розробити бойову ядерну зброю (для України, - ред.)", - пояснив Кемп.

Також читайте: Ядерна зброя належала Росії, Україна її повернула, - спецпосланець Трампа Гренелл знайшов "незручний факт" у Будапештському меморандумі

Він наголосив, що "допомога у розвитку власного ядерного потенціалу" обов'язково має бути надана Україні, "яка відмовилася від нього під нібито гарантії Заходу, які насправді так і не були реалізовані".

"Тож я не думаю, що ми повинні просто ігнорувати ідею ядерного питання, яке, здається, сьогодні замітають під килим, і я вважаю, що помилково", - підсумував Кемп.

Читайте: Трамп може дати Україні ядерну зброю, якщо захоче, - Гегсет

Нагадаємо, 16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Автор: 

Велика Британія (5647) ядерна зброя (1167)


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Топ коментарі
+7
Только собственное ЯО поможет Украине остановить собаку путина от планов захватить всю Украину!
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31.05.2025 20:42
+3
То ж для того аби не затирали потрібно бути принаймні полковником.
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31.05.2025 20:43
+3
Можна просто передати британську ядерну зброю Україні.

НавІщо добру "ржавіти".
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31.05.2025 20:45
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ага , я вже про це постив ,а мене затерли
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31.05.2025 20:40 Відповісти
То ж для того аби не затирали потрібно бути принаймні полковником.
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31.05.2025 20:43 Відповісти
яка розумна людина!
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31.05.2025 20:40 Відповісти
Так є ж виявляється не лише розумні, а й притомні!
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31.05.2025 21:05 Відповісти
Только собственное ЯО поможет Украине остановить собаку путина от планов захватить всю Украину!
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31.05.2025 20:42 Відповісти
Можна просто передати британську ядерну зброю Україні.

НавІщо добру "ржавіти".
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31.05.2025 20:45 Відповісти
Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х ультиматум: або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви.
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31.05.2025 20:49 Відповісти
Ядерне роззброєння України (1994-2001)

"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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31.05.2025 20:58 Відповісти
"Україна - не "бідний родич" і не утриманець, а союзник, могутній духом свого народу і мужністю своїх воїнів:

• Україна захищає себе і європейський простір від ядерної імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу;

• кожний український солдат, який захищає лінію фронту, зменшує ризик прямої конфронтації НАТО з Росією".
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31.05.2025 21:02 Відповісти
Все вірно кажете. Он ***** під дудку "єдиного гасударства " щось там вже пересуває у бульбостан і ніхто не рипнувся.
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31.05.2025 21:06 Відповісти
Не поможет ЯО. Путин готов пожертвовать хоть всей россией ради уничтожения Украины. ЯО его не остановит. Разве что прямо в бункер ему бахнуть. Так и бункер протвоядреный
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31.05.2025 20:46 Відповісти
В августе 2025 года начнется ядерная война. И виноваты в этом будут те кто из тени управляет трампом и пуйлом. Евангелисты будут писаться от радости.
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31.05.2025 20:59 Відповісти
кацап, не сходив би ти нах уй?
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31.05.2025 21:01 Відповісти
Скільки не говори про пацифізм, поступки, голубів миру, усіляки договори і союзи, нейтральні статуси, але тільки ядерна бомба забеспечює гарантії пезпеки. І нікуди від цього не дінешся.
А все інше до сраки!!!
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31.05.2025 20:48 Відповісти
Я як з роботи звільнюся то теж можу сказати шо треба директору під двері навалити, але поки працюю то промовчу.
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31.05.2025 20:49 Відповісти
так помогите а то всё лишь сопли жуёте и обещаниями кормите!
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31.05.2025 20:53 Відповісти
Добре що такі речі звучать. Можливо сподобляться і таки дадуть.
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31.05.2025 20:55 Відповісти
И шо? Мы эту бомбу на кацапов бросим?
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31.05.2025 20:58 Відповісти
Я скоріше повірю, що ефективні менеджери ЗЄ її або здадуть кацапам або продадуть китайцям, або просто в результаті диверсії вона буде недієздатна
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31.05.2025 21:06 Відповісти
Британцы - они такие! Если закусятся с кем-то - то у них челюсти сомкнутся на глотке врага как у английского бульдога!
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31.05.2025 21:01 Відповісти
Украине достаточно разработать тару для транспортировки британских подарков.
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31.05.2025 20:59 Відповісти
Вишлють Амазоном
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31.05.2025 21:05 Відповісти
От давайте тверезо оцінимо шанси, якби 2022 у нас була ЯЗ.

В СБУ головує Баканов, в ОП ФСБшні кроти. Президент - ватний довбойоб.

Ви впевнені, що ми самі від своєї ЯЗ не постражлали б в результаті зради та диверсій?
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31.05.2025 21:04 Відповісти
Якби у нас була ЯЗ то скоріш за все НАТО б сама благала нас до них приєднатися і не було б ніяких фсбшних кротів...
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31.05.2025 21:12 Відповісти
Повністю підтримую!!!
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31.05.2025 21:07 Відповісти
як же все просто, тоді постає питання чому іранців давлять санкціями, адже вони всьоги лишень яз хочуть виготовити.
ці лицеміри вже так *******, та дайте ***** пару тисяч таурусів-скальпів-стормшадоу, а не ******* свої пустопорожні балачки ні про що.
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31.05.2025 21:10 Відповісти
 
 