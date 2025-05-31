Лондон должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, - британский полковник Кемп
Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках соглашения о столетнем партнерстве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил военный эксперт, полковник Британской армии в отставке Ричард Кэмп во время проведения Black Sea Security Forum 2025 в Одессе.
Он отметил, что заключенное в этом году между Украиной и Британией соглашение о столетнем партнерстве должно предусматривать помощь официального Лондона в разработке Киевом собственного ядерного оружия, иначе оно не имеет значения.
"Вы не можете сдержать страну с ядерным оружием (РФ. - Ред.) без ядерного потенциала, и вы не можете сдержать боевое ядерное оружие без стратегического ядерного оружия. Это просто ни о чем. Поэтому, я думаю, что частью этой декларации должно было быть обязательство Великобритании разработать боевое ядерное оружие (для Украины. - Ред.)", - пояснил Кэмп.
Он подчеркнул, что "помощь в развитии собственного ядерного потенциала" обязательно должна быть предоставлена Украине, "которая отказалась от него под якобы гарантии Запада, которые на самом деле так и не были реализованы".
"Поэтому я не думаю, что мы должны просто игнорировать идею ядерного вопроса, который, кажется, сегодня заметают под ковер, и я считаю, что ошибочно", - подытожил Кэмп.
Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
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НавІщо добру "ржавіти".
"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
• Україна захищає себе і європейський простір від ядерної імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу;
• кожний український солдат, який захищає лінію фронту, зменшує ризик прямої конфронтації НАТО з Росією".
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
Mіжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
А все інше до сраки!!!
В СБУ головує Баканов, в ОП ФСБшні кроти. Президент - ватний довбойоб.
Ви впевнені, що ми самі від своєї ЯЗ не постражлали б в результаті зради та диверсій?
Бо ЯЗ у нестабільній країні, з аідсутністю права та порядку, якою керує дебіл - горе всім.
ці лицеміри вже так *******, та дайте ***** пару тисяч таурусів-скальпів-стормшадоу, а не ******* свої пустопорожні балачки ні про що.
краще б створили фундацію і давали б гроші для купівлі ідей у винахідників не на зарплаті.
це реально і точно спрацює.
а херня про ядерну зброю не спрацює ніколи бо занадто багато перемінних.
Благочестивий піззьож.