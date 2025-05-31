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Новости Ядерное оружие
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Лондон должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, - британский полковник Кемп

Британия должна помочь Украине разработать ядерное оружие

Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках соглашения о столетнем партнерстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил военный эксперт, полковник Британской армии в отставке Ричард Кэмп во время проведения Black Sea Security Forum 2025 в Одессе.

Он отметил, что заключенное в этом году между Украиной и Британией соглашение о столетнем партнерстве должно предусматривать помощь официального Лондона в разработке Киевом собственного ядерного оружия, иначе оно не имеет значения.

"Вы не можете сдержать страну с ядерным оружием (РФ. - Ред.) без ядерного потенциала, и вы не можете сдержать боевое ядерное оружие без стратегического ядерного оружия. Это просто ни о чем. Поэтому, я думаю, что частью этой декларации должно было быть обязательство Великобритании разработать боевое ядерное оружие (для Украины. - Ред.)", - пояснил Кэмп.

Также читайте: Ядерное оружие принадлежало России, Украина его вернула, - спецпосланник Трампа Гренелл нашел "неудобный факт" в Будапештском меморандуме

Он подчеркнул, что "помощь в развитии собственного ядерного потенциала" обязательно должна быть предоставлена Украине, "которая отказалась от него под якобы гарантии Запада, которые на самом деле так и не были реализованы".

"Поэтому я не думаю, что мы должны просто игнорировать идею ядерного вопроса, который, кажется, сегодня заметают под ковер, и я считаю, что ошибочно", - подытожил Кэмп.

Читайте: Трамп может дать Украине ядерное оружие, если захочет, - Хэгсет

Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Автор: 

Великобритания (5015) ядерное оружие (1348)


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Топ комментарии
+14
Только собственное ЯО поможет Украине остановить собаку путина от планов захватить всю Украину!
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31.05.2025 20:42
+10
яка розумна людина!
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31.05.2025 20:40
+6
Можна просто передати британську ядерну зброю Україні.

НавІщо добру "ржавіти".
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31.05.2025 20:45
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Правила форума Совет форумчан
ага , я вже про це постив ,а мене затерли
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31.05.2025 20:40 Ответить
То ж для того аби не затирали потрібно бути принаймні полковником.
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31.05.2025 20:43 Ответить
яка розумна людина!
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31.05.2025 20:40 Ответить
Так є ж виявляється не лише розумні, а й притомні!
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31.05.2025 21:05 Ответить
Только собственное ЯО поможет Украине остановить собаку путина от планов захватить всю Украину!
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31.05.2025 20:42 Ответить
Можна просто передати британську ядерну зброю Україні.

НавІщо добру "ржавіти".
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31.05.2025 20:45 Ответить
Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х ультиматум: або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви.
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31.05.2025 20:49 Ответить
Ядерне роззброєння України (1994-2001)

"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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31.05.2025 20:58 Ответить
"Україна - не "бідний родич" і не утриманець, а союзник, могутній духом свого народу і мужністю своїх воїнів:

• Україна захищає себе і європейський простір від ядерної імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу;

• кожний український солдат, який захищає лінію фронту, зменшує ризик прямої конфронтації НАТО з Росією".
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31.05.2025 21:02 Ответить
Будапештський меморандум

Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.

Mіжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
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31.05.2025 21:14 Ответить
Україна зробила феноменальну дурість і ті хто її зробив спокійно живуть і ніхто їх не рухає. А мали б відповісти перед народом. Та ще й потім їхні наступники розбазарили літаки й іншу зброю. Все що можна було продати, продали. І ще мають наглість кандидатури виставляти на пост президента.
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31.05.2025 21:15 Ответить
"Україна зробила феноменальну дурість і ті хто її зробив спокійно живуть і ніхто їх не рухає. " Не усі - дехто вже дуба врізав , одному навіть пам'ятник на Байковому становили .
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31.05.2025 21:41 Ответить
Один врізав дуба, але є ще купвтих які розбазарювали літаки, зброю, палили склади, і дальше по списку....
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31.05.2025 21:52 Ответить
Все вірно кажете. Он ***** під дудку "єдиного гасударства " щось там вже пересуває у бульбостан і ніхто не рипнувся.
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31.05.2025 21:06 Ответить
Не поможет ЯО. Путин готов пожертвовать хоть всей россией ради уничтожения Украины. ЯО его не остановит. Разве что прямо в бункер ему бахнуть. Так и бункер протвоядреный
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31.05.2025 20:46 Ответить
В августе 2025 года начнется ядерная война. И виноваты в этом будут те кто из тени управляет трампом и пуйлом. Евангелисты будут писаться от радости.
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31.05.2025 20:59 Ответить
Радіть будуть з того світу?
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31.05.2025 21:22 Ответить
Це тобі Ванга нашептала поки жива була ? ((
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31.05.2025 21:43 Ответить
кацап, не сходив би ти нах уй?
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31.05.2025 21:01 Ответить
Скільки не говори про пацифізм, поступки, голубів миру, усіляки договори і союзи, нейтральні статуси, але тільки ядерна бомба забеспечює гарантії пезпеки. І нікуди від цього не дінешся.
А все інше до сраки!!!
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31.05.2025 20:48 Ответить
Я як з роботи звільнюся то теж можу сказати шо треба директору під двері навалити, але поки працюю то промовчу.
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31.05.2025 20:49 Ответить
так помогите а то всё лишь сопли жуёте и обещаниями кормите!
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31.05.2025 20:53 Ответить
Добре що такі речі звучать. Можливо сподобляться і таки дадуть.
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31.05.2025 20:55 Ответить
И шо? Мы эту бомбу на кацапов бросим?
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31.05.2025 20:58 Ответить
Я скоріше повірю, що ефективні менеджери ЗЄ її або здадуть кацапам або продадуть китайцям, або просто в результаті диверсії вона буде недієздатна
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31.05.2025 21:06 Ответить
а шо на себя?
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31.05.2025 21:16 Ответить
Британцы - они такие! Если закусятся с кем-то - то у них челюсти сомкнутся на глотке врага как у английского бульдога!
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31.05.2025 21:01 Ответить
Украине достаточно разработать тару для транспортировки британских подарков.
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31.05.2025 20:59 Ответить
Вишлють Амазоном
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31.05.2025 21:05 Ответить
От давайте тверезо оцінимо шанси, якби 2022 у нас була ЯЗ.

В СБУ головує Баканов, в ОП ФСБшні кроти. Президент - ватний довбойоб.

Ви впевнені, що ми самі від своєї ЯЗ не постражлали б в результаті зради та диверсій?
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31.05.2025 21:04 Ответить
Якби у нас була ЯЗ то скоріш за все НАТО б сама благала нас до них приєднатися і не було б ніяких фсбшних кротів...
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31.05.2025 21:12 Ответить
Скоріше ми б зараз санкції вигрібали, не допомогу отримували.

Бо ЯЗ у нестабільній країні, з аідсутністю права та порядку, якою керує дебіл - горе всім.
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31.05.2025 21:23 Ответить
Повністю підтримую!!!
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31.05.2025 21:07 Ответить
як же все просто, тоді постає питання чому іранців давлять санкціями, адже вони всьоги лишень яз хочуть виготовити.
ці лицеміри вже так *******, та дайте ***** пару тисяч таурусів-скальпів-стормшадоу, а не ******* свої пустопорожні балачки ні про що.
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31.05.2025 21:10 Ответить
Украина давно имеет всё необходимое, чтобы нанести неприемлемый ущерб параше минимум тремя видами оружия массового поражения. Не хватает только Украинской власти.
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31.05.2025 21:21 Ответить
дурня.
краще б створили фундацію і давали б гроші для купівлі ідей у винахідників не на зарплаті.
це реально і точно спрацює.
а херня про ядерну зброю не спрацює ніколи бо занадто багато перемінних.
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31.05.2025 21:26 Ответить
Лондон має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, - британський полковник Кемп

Благочестивий піззьож.
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31.05.2025 21:29 Ответить
Робити це потрібно тихо і без зайвого піндежу
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31.05.2025 21:37 Ответить
Ага, спочатку нарід має проголосувати за того, хто каже "армія, мова, віра". А потім бути готовим 'бати його за не дотримання обіцянок.
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31.05.2025 21:50 Ответить
 
 