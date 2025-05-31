Лондон должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, - британский полковник Кемп

Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках соглашения о столетнем партнерстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил военный эксперт, полковник Британской армии в отставке Ричард Кэмп во время проведения Black Sea Security Forum 2025 в Одессе.

Он отметил, что заключенное в этом году между Украиной и Британией соглашение о столетнем партнерстве должно предусматривать помощь официального Лондона в разработке Киевом собственного ядерного оружия, иначе оно не имеет значения.

"Вы не можете сдержать страну с ядерным оружием (РФ. - Ред.) без ядерного потенциала, и вы не можете сдержать боевое ядерное оружие без стратегического ядерного оружия. Это просто ни о чем. Поэтому, я думаю, что частью этой декларации должно было быть обязательство Великобритании разработать боевое ядерное оружие (для Украины. - Ред.)", - пояснил Кэмп.

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Он подчеркнул, что "помощь в развитии собственного ядерного потенциала" обязательно должна быть предоставлена Украине, "которая отказалась от него под якобы гарантии Запада, которые на самом деле так и не были реализованы".

"Поэтому я не думаю, что мы должны просто игнорировать идею ядерного вопроса, который, кажется, сегодня заметают под ковер, и я считаю, что ошибочно", - подытожил Кэмп.

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Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.