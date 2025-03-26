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Ядерное оружие принадлежало России, Украина его вернула, - спецпосланник Трампа Гренелл нашел "неудобный факт" в Будапештском меморандуме
Украинское ядерное оружие якобы принадлежало России, а Украина лишь вернула его.
Об этом написал в соцсети Х спецпосланник Дональда Трампа Ричард Гренелл, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт", - заверил он.
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+65 Nemuritor #603958
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+61 Philip Od
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+56 Andrey Shevchenko #387516
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з 230 ВВП на душу населення. А її жалюгідний ВВП за паритетом купівельної
спроможності, за оцінкою ЦРУ, становить мізерний еквівалент 40 млрд. $ США,
у 2024 році. А ВВП України в 5 разів більший за північно корейський і становив
199,77 млрд $ США у 2021 р. Супер бідна терористична кндр яка просто наплювала
на думку всієї світової спільноти може спокійно виробляти і утримувати у себе
ядерну зброю, та ще й погрожувати нею буквально всім, І всі та навіть біснуватий
-Трамп пригинаються перед ними, А Україна чомусь не може стати членом ВЯД?
І через це її довели до мира - капітуляції з втратою суверенітету і цілісності
Такого государства, как россия, никогда не было в природе, гондон ты штопанный!
запитайте у Трюдо