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Новости Ядерное оружие
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Ядерное оружие принадлежало России, Украина его вернула, - спецпосланник Трампа Гренелл нашел "неудобный факт" в Будапештском меморандуме

Ядерное оружие

Украинское ядерное оружие якобы принадлежало России, а Украина лишь вернула его.

Об этом написал в соцсети Х спецпосланник Дональда Трампа Ричард Гренелл, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт", - заверил он.

Читайте также: Нам не нужно было отдавать ядерное оружие, это было тупо, - Зеленский

Гренелл скрин

Автор: 

Будапештское соглашение (169) россия (95365) США (26409) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+65
США тепер рупор кремлівської пропаганди.
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26.03.2025 06:49
+61
Колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер у відповідь https://x.com/steven_pifer/status/1904610096774340688 заявив, що Гренелл "категорично помиляється".

Пряма мова Пайфера: "Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Гренелл категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів".

Деталі: Пайфер наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України.
"Вивчайте історію повністю", - порадив він Гренеллу.
https://x.com/steven_pifer/status/1904610096774340688
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26.03.2025 06:55
+56
Не росії а СРСР вона належала.
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26.03.2025 06:49
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Він був і є покидьком. А розумним чи не дуже - це відносно. Ще раз. Він не дурень. Він цинічний покидьок. Цей вкид - не просто так. Та їм плювати на якусь там правду. Це питання доцільності.
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27.03.2025 01:25 Ответить
Ідіотизм американських ********** зашкалює! Росія ніколи не мала своєї ядерної зброї. Ядерна зброя була власністю СРСР, але росія її, як і все загарбала собі. Україна мала повне право на свою частку і технічно могла обслуговувати її, бо вона приймала участь в розробці і виготовлені цієї зброї. Навіть підземні випробування проводили на території України.
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26.03.2025 11:45 Ответить
Якщо виродок,то це назавжди. Такі ж думки та дії-уродливі. Всіх біснуватих зібрали тютін та рудий шолудивий пес. Ім'я їм- легіон. Ті,що несповна розуму,стали при владі. З якого це фільму?
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26.03.2025 12:45 Ответить
Ядерна зброя це таки зброя ,в широкому сенсі .Виробник "Південмаш" м.Дніпро не надавав дозволів на переміщення на тер. росії.
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26.03.2025 13:16 Ответить
Каким образом ЯО ******** оказалась на территории Украины?! Они туда ее поставили?! На основании чего, акты передачи, накладные, договора предоставьте!!
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26.03.2025 14:05 Ответить
кндр належить до ряду самих найбідніших країн світу, займаючи 213-те місце
з 230 ВВП на душу населення. А її жалюгідний ВВП за паритетом купівельної
спроможності, за оцінкою ЦРУ, становить мізерний еквівалент 40 млрд. $ США,
у 2024 році. А ВВП України в 5 разів більший за північно корейський і становив
199,77 млрд $ США у 2021 р. Супер бідна терористична кндр яка просто наплювала
на думку всієї світової спільноти може спокійно виробляти і утримувати у себе
ядерну зброю, та ще й погрожувати нею буквально всім, І всі та навіть біснуватий
-Трамп пригинаються перед ними, А Україна чомусь не може стати членом ВЯД?
І через це її довели до мира - капітуляції з втратою суверенітету і цілісності
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26.03.2025 14:44 Ответить
Тупой и ещё тупее!!! С какой помойки вылез этот пиндос?
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26.03.2025 15:01 Ответить
Член Республіканської партії, він обіймав посаду виконувача обов'язків директора національної розвідки (DNI) у 2020 році за президента Дональда Трампа, ставши першим відкритим геєм на рівні кабінету міністрів в історії США. -- wiki.eng
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26.03.2025 15:49 Ответить
Угу, а американська ядерна зброя належить округу Колумбія...
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26.03.2025 16:41 Ответить
Американський придурку, у раші ніколи не було ядерної зброї, це вона присвоїла ЯЗ Радянського Союзу.
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26.03.2025 17:14 Ответить
Такой беды Америка ещё не знала, таких уродов и дебилов во власти у них не было за всю историю существования!

Такого государства, как россия, никогда не было в природе, гондон ты штопанный!
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26.03.2025 17:16 Ответить
Скоро спецпосланці Трампа виявлять незручний факт:штати належать путіну і їх треба віддати.
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26.03.2025 17:27 Ответить
Когда неучь ворвалась во власть..она такое ворочает...Высер за вычетом.Пробоемма в отсутствии элементарного образования,хамство и выпендрёжь
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26.03.2025 19:16 Ответить
В Овальному кабінеті (на чотири роки став просто безуглим) немає складних формул, все на раз -два. Як у теперішнього господаря сдєлкаря, оферта -акцепт-банкрот. В кукол радостниє ліца-главний клоун іграєт на трубє.
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26.03.2025 21:35 Ответить
Україна не повернула РФ ядерну зброю бувшого СРСР, а знищила її згідно з Будапештським меморандумом під нажимом США в обмін на визнання незалежності України, передавши її в РФ для переробки в ядерне паливо з послідовною доставкою його назад в Україну, що було і зроблено , операцію по переробці ядерного палива фінансувалося з бюджета США . Але якщо згідно Будапештського меморандуму Україна передавала цю зброю то вона була де факто Українською,та і де юре теж тому що СРСР розвалився, якщо булоб по іншому ніхто з Україною цей меморандум не підписував. Україна таким чином демілітарізувалася ще в 1996 році, гарантами безпеки в обмін на знищення ЯЗ були чотири держави- підписанти РФ,США,Британія,Франції до яких доєднався Китай. В результаті після демілітарізації України, РФ напала на Україну, а з боку інших гарантів Україна не отримала ціх гарантій. Тому зараз і вкидується ця брехня, замість дійсних гарантій беспеки.
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26.03.2025 22:00 Ответить
ці довбойоби хворі на русскую хромосому - може і належала, але не росії, а совку. а рашка на кожному углі розказує, що вона приємниця совка. хоча перейняла лише борги совка.
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26.03.2025 22:12 Ответить
Совместно нажитое имущество...Який то генерал..Придурок як й Трампутин...
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26.03.2025 22:33 Ответить
Ядерна зброя США належить Канаді , хто на вірить
запитайте у Трюдо
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26.03.2025 22:48 Ответить
І взагалі, бунт тринадцяти колоній проти британської корони буде оскаржуватися у Високому суді Лондона.
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26.03.2025 23:43 Ответить
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