Ядерное оружие принадлежало России, Украина его вернула, - спецпосланник Трампа Гренелл нашел "неудобный факт" в Будапештском меморандуме

Украинское ядерное оружие якобы принадлежало России, а Украина лишь вернула его.

Об этом написал в соцсети Х спецпосланник Дональда Трампа Ричард Гренелл, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт", - заверил он.

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