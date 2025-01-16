УКР
Новини
5 592 49

Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

У четвер, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство. Це основа для взаємодії наших народів на сторіччя вперед", - заявив Зеленський.

Що передбачає угода?

У межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.

Договір покликаний побудувати міцні зв'язки між державами в усьому спектрі відносин:

  • від торгівлі, безпеки та оборони;
  • до науки та технологій, освіти, культури.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Автор: 

Велика Британія (5740) Зеленський Володимир (25153) угода (701) Стармер Кір (253)
Топ коментарі
+13
Потужно на стоперший рік подивлюсь.
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
+10
Сьогодні почну вивчати англійську мову, замість кацапського поета Пушкіна краще почну читати хай поки що в перекладі англійського письменника Чарльза Діккенса. Від цього буде набагато більше користі, ніж від усієї кацапської літератури.
показати весь коментар
16.01.2025 15:08 Відповісти
+9
Ух , це вже діло !!!👏
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ух , це вже діло !!!👏
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
ви серйозно?

а ви букви маленьким шрифтом читали ..і що взагалі будапештський текст?
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
А Ви щось чули про сарказм?
показати весь коментар
16.01.2025 15:37 Відповісти
мій косяк..рука-лице не помітив ((

вибачте
показати весь коментар
16.01.2025 15:38 Відповісти
Багато більше символічної користі, ніж практичної.
За цей час уряд зміниться щонайменше двадцять разів, і кожний з них може денонсувати цю угоду.
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Потужно на стоперший рік подивлюсь.
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Краще мати в союзниках одну КНДР - яка дає безкінечно ***********, зброї і людей чим весь ЕС разом з Британією і США
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
Вузько міркуєте панове. Риторикою кцапів. Війна це не тіко рушниці.
показати весь коментар
16.01.2025 15:07 Відповісти
Це ще й занепокоєності, стурбованості, заклики, слова підтримки і гроші в кредит на соціальні виплати.
показати весь коментар
16.01.2025 15:09 Відповісти
Ну как-то худо бедно отбиваемся от твоего лаптестан ,это ж ещё не конец. Третий рейх тоже думал что ухватил бога за бороду,а закончилась разделом Германии.
показати весь коментар
16.01.2025 15:16 Відповісти
Брехня! КНДР зовсім нічого не ДАЄ. А тим більше не безкінечно. ***** у Пончика зброю, ********** і людей КУПУЄ. А ось нам штати тільки 155мм снарядів ДАЛИ 3 млн штук. Різницю відчуваєш?
показати весь коментар
16.01.2025 15:34 Відповісти
Ну і, корея передала кацапам тільки по офіційних даних 4-6 мільйонів снарядів, а ще, що найголовніше вони дали живу силу, чого наші союзники навіть не планують робити
показати весь коментар
17.01.2025 02:13 Відповісти
Ще раз. ***** у Пончика це купує. І зброю, і рабів. А ось нам саме дають. Та ще й грошима доплачують. ***** з його союзників ніхто спонсорувати не буде. Ті союзники є союзниками до тих пір, поки в ***** є зброя, чи технології, які їм потрібні.
показати весь коментар
17.01.2025 13:56 Відповісти
щось там про ішака і шаха
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
звучить потужно ..букви пропукали

текст де ?..бо Будапештський меморандум вже пройшли ..дякуємо *****
показати весь коментар
16.01.2025 15:04 Відповісти
Сьогодні почну вивчати англійську мову, замість кацапського поета Пушкіна краще почну читати хай поки що в перекладі англійського письменника Чарльза Діккенса. Від цього буде набагато більше користі, ніж від усієї кацапської літератури.
показати весь коментар
16.01.2025 15:08 Відповісти
Маєте рацію, бо Пушкін все у Байрона здер - це традиційне кацапське ноу-хау.
показати весь коментар
16.01.2025 16:29 Відповісти
як нарахунок присутності військових бритів хоча б у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Чернігові, Сумах? у межах цієї угоди?
показати весь коментар
16.01.2025 15:11 Відповісти
******* на заході всілякі меморандуми підписувати.......Краще 100 ракет, ніж одна "сторічна угода"
показати весь коментар
16.01.2025 15:13 Відповісти
Той випадок коли посолом працює не викладач курсів мінуету.
показати весь коментар
16.01.2025 15:16 Відповісти
сподіваймося, що дермак із Зєлєю сцарюватимуть не усе це століття.. бо шось вони вже аж прикипіли сраками до трону та одне до одного..
показати весь коментар
16.01.2025 15:19 Відповісти
А чому на 100? Можна і на 1000 і на 10 000 років(можна і світлових).
Ефект той самий!
показати весь коментар
16.01.2025 15:19 Відповісти
Тому що В.Британія впевнена, що Україна -- це назавжди. А расєя -- невідомо, чи буде чи ні через 100 років.
показати весь коментар
16.01.2025 17:07 Відповісти
Лейбористи не міняються. Свого часу Тоні Блейер нагадував комсорга провінційного заводу і тепер знову - демагогія і тупий популізм. Консерватори роблять Британію величною і багатою, а потім приходять лейбористи-популісти і починається розтринькування на користь голодранців і роздача ефемерних обіцянок. Тепер вже аж на 100 років вперед. Але!!! ... цей "шабаш балабольства" швидко закінчується з поверненням консерваторів.

P.S. Тепер я розумію чому Маск почав фінансувати відсторонення від влади Кіра Стармера...
показати весь коментар
16.01.2025 15:36 Відповісти
Колись Велика Британія ГАРАНТУВАЛА (так-так, саме гарантувала) територіальну цілісність і суверенітет Польщі. І здається, це було у 1939 році. Я нічого поганого не хочу сказати про ВБ - велика країна, надійний союзник. Але хочу застерегти від занадто оптімістичних очікувань.
показати весь коментар
16.01.2025 15:38 Відповісти
І вступила у війну з перших днів (3 вересня 1939 року) і воювала до перемоги. Такими союзниками не розкидуються.
показати весь коментар
16.01.2025 15:48 Відповісти
Я і написав, що ВБ - надійний союзник. Але все ж таки війну Німеччині вони оголосили одразу, а у сухопутну вони тоді не вступили. І після "перемоги" Польща фактично втратила території і суверенітет. Так що ВБ перемогла, а ось Польща - ні.
показати весь коментар
16.01.2025 16:12 Відповісти
ВБ також гарантувала суверенітет України (Будапешт)
показати весь коментар
16.01.2025 21:58 Відповісти
Меморандумом не можна гарантувати суверенітет, читай уважно його текст! (Мухосранск)
показати весь коментар
17.01.2025 07:23 Відповісти
Ні, не гарантувала, а обіцяла визнавати. Це як би велика різниця. В меморандумі з гарантій тільки назва.
показати весь коментар
17.01.2025 14:00 Відповісти
Сподіваюсь, що ця угода є лише прикриттям для чогось суттєвого!
показати весь коментар
16.01.2025 15:40 Відповісти
Пан Стармер, у нас цифри від 1000 , 1000 000
показати весь коментар
16.01.2025 15:42 Відповісти
чому угода не тисячолітня ? не серйозно якось...
показати весь коментар
16.01.2025 16:17 Відповісти
Шкода що закінчиться за пів року коли претула підпише капітуляцію
показати весь коментар
16.01.2025 17:22 Відповісти
Будеш голосувати за хомутинніківського кловуна?
показати весь коментар
17.01.2025 07:24 Відповісти
Я навіть боюсь уявити, скільки "нових облич" підготоють нам до нових виборів. Може статися так, що Притула буде виглядати найменшим злом... Є ще Стерненко, Білецький, Безумна врешті решт.
показати весь коментар
17.01.2025 14:05 Відповісти
Ця угода зелена хуцпа для лохторату,так як "зе" на час її підписання ,де- юре не являвся діючим презедентом...
показати весь коментар
16.01.2025 16:31 Відповісти
Відео -- Неожиданно, мощнейшая поддержка от Великобритании https://www.youtube.com/watch?v=sn4VVNlp55o
показати весь коментар
16.01.2025 17:08 Відповісти
На тебе, дурачок
Столетный значок
Но дурачку все мало
Ему тысячелетьями запахло
И как и Цезарь, и Нерон
Уже в Историю вплетен
показати весь коментар
16.01.2025 17:27 Відповісти
В Україні існує парламентсько- президентська форма правління. То для чого тримають прем'єр-міністра, якщо угоди заключає президент?
показати весь коментар
16.01.2025 17:39 Відповісти
Що це значить?

СТАВЛЯЧИ ІНТЕРЕСИ жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього, що вони роблять, і визнаючи можливості для переміщення своїх громадян для між обома країнами, налагодження нових зв'язків і незліченних можливостей для партнерства;
показати весь коментар
16.01.2025 18:04 Відповісти
НА 100000 ЗОЛОТЫХ !)
показати весь коментар
16.01.2025 18:05 Відповісти
Отже, через 100 років бріти висловлять свою занепекоєність
показати весь коментар
16.01.2025 19:16 Відповісти
Важлива подія, історичної ваги.
показати весь коментар
16.01.2025 20:36 Відповісти
Британський уряд на щастя що консерватори ,що лейбористи завжди підтримують Україну в боротьбі за свою незалежність ,на відміну від США де прийшов популіст Трамп і привів цілу плеяду невігласів .
показати весь коментар
16.01.2025 21:38 Відповісти
Ух тииии! А чому не 1000-літнє?
Це якийсь договір має бути ратифікований, чи як будапештський меморандум?
показати весь коментар
16.01.2025 21:54 Відповісти
Виходячи з наведеної інформації - ми маємо, згідно міжнародного права, поки що лишень ''Рамкову Угоду'' (конкретики і прямих зобов'язань там обмаль).
От коли в розвиток цієї Угоди ще будуть підписані конкретні зобов'язуючі Договори по кожному пункту цієї Угоди - от тоді це буде дуже серйозно і надзвичайно круто.
А поки що це - трохи більше ніж ''бла...бла...'', все як завжди в балабола Зеленського.
Британці просто пошкодували Зеленського і підписали на його прохання цей ''проспект'' з гарною гучною назвою...
показати весь коментар
16.01.2025 22:44 Відповісти
Що знову продав? Яку частину України?
показати весь коментар
17.01.2025 06:14 Відповісти
 
 