Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство
У четвер, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство. Це основа для взаємодії наших народів на сторіччя вперед", - заявив Зеленський.
Що передбачає угода?
У межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.
Договір покликаний побудувати міцні зв'язки між державами в усьому спектрі відносин:
- від торгівлі, безпеки та оборони;
- до науки та технологій, освіти, культури.
100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.
а ви букви маленьким шрифтом читали ..і що взагалі будапештський текст?
вибачте
За цей час уряд зміниться щонайменше двадцять разів, і кожний з них може денонсувати цю угоду.
текст де ?..бо Будапештський меморандум вже пройшли ..дякуємо *****
Ефект той самий!
P.S. Тепер я розумію чому Маск почав фінансувати відсторонення від влади Кіра Стармера...
Столетный значок
Но дурачку все мало
Ему тысячелетьями запахло
И как и Цезарь, и Нерон
Уже в Историю вплетен
СТАВЛЯЧИ ІНТЕРЕСИ жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього, що вони роблять, і визнаючи можливості для переміщення своїх громадян для між обома країнами, налагодження нових зв'язків і незліченних можливостей для партнерства;
Це якийсь договір має бути ратифікований, чи як будапештський меморандум?
От коли в розвиток цієї Угоди ще будуть підписані конкретні зобов'язуючі Договори по кожному пункту цієї Угоди - от тоді це буде дуже серйозно і надзвичайно круто.
А поки що це - трохи більше ніж ''бла...бла...'', все як завжди в балабола Зеленського.
Британці просто пошкодували Зеленського і підписали на його прохання цей ''проспект'' з гарною гучною назвою...