Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

У четвер, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство. Це основа для взаємодії наших народів на сторіччя вперед", - заявив Зеленський.

Що передбачає угода?

У межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.

Договір покликаний побудувати міцні зв'язки між державами в усьому спектрі відносин:

від торгівлі, безпеки та оборони;

до науки та технологій, освіти, культури.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

