Залужний про візит Стармера: Очікуємо на підписання Угоди про 100-річне партнерство
Під час візиту прем'єра Кіра Стармера очікується підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
Про це повідомив посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері", - зазначив дипломат.
Найголовнішим очікуванням Залужний назвав підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, яка охопить низку напрямків від оборони до науки та культури.
"Також ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що прем'єр Кір Стармер прибув до Києва.
