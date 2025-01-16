УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11709 відвідувачів онлайн
Новини
3 555 28

Залужний про візит Стармера: Очікуємо на підписання Угоди про 100-річне партнерство

Валерій Залужний про візит Кіра Стармера

Під час візиту прем'єра Кіра Стармера очікується підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

Про це повідомив посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері", - зазначив дипломат.

Найголовнішим очікуванням Залужний назвав підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, яка охопить низку напрямків від оборони до науки та культури.

"Також ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що прем'єр Кір Стармер прибув до Києва.

Також читайте: Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph

Автор: 

Велика Британія (5740) Залужний Валерій (733) Стармер Кір (253)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Зате Байден був ну дуже передбачуваний - піпетково-крапельна допомога, обманний "ленд-ліз" і вічно-тліюча війна на теренах нашої країни, безкінченні смерті, каліцтва, руйнування і повільна втрата територій
показати весь коментар
16.01.2025 10:22 Відповісти
+8
Дякуємо британцям за підтримку. Такі угоди навіть Трамп не може не враховувати.
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
+6
Ленд-ліз про₴рав зельо спецом, коли не надав вчасно запит, а каліцтва та смерті - це результат вибору імбецилів подібних до тебе.
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2025 10:17 Відповісти
Нагуя такі прожекти - Століття! - нам 2025р пережити і вистояти - хер зна шо від Трампа очікувати?
показати весь коментар
16.01.2025 10:19 Відповісти
Зате Байден був ну дуже передбачуваний - піпетково-крапельна допомога, обманний "ленд-ліз" і вічно-тліюча війна на теренах нашої країни, безкінченні смерті, каліцтва, руйнування і повільна втрата територій
показати весь коментар
16.01.2025 10:22 Відповісти
Так і я з те - якии був Баиден бачили а в цього може бути сім п"ятниць на тиждень - Канаду иому подаваи
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
Ленд-ліз про₴рав зельо спецом, коли не надав вчасно запит, а каліцтва та смерті - це результат вибору імбецилів подібних до тебе.
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
Тобі щось відомо про мій вибір? Навіщо оце щось патякати, коли навіть не знаєш людину...
показати весь коментар
16.01.2025 10:29 Відповісти
А яким був твій вибір у 2010 та 2019?
показати весь коментар
16.01.2025 10:46 Відповісти
Стратегічний горизонт планування на рівні наркомана.
показати весь коментар
16.01.2025 10:30 Відповісти
Непоганий вибір Великої Британії та України , таким чином Північ та Прибалтика , Польша, охоплююча сфера контролю, та захисту ,від китайськоруснявої орди , як у старі часи !
показати весь коментар
16.01.2025 10:25 Відповісти
Правильно буде - Балтія.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівнозначний термінам ''малоросія'', ''хахли'', ''чухонія'', ''чурки'', ''гризуни'' і т.д.
показати весь коментар
16.01.2025 19:15 Відповісти
Дякуємо британцям за підтримку. Такі угоди навіть Трамп не може не враховувати.
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
Трамп зневажає будь-які угоди.
показати весь коментар
16.01.2025 10:27 Відповісти
Здавалося б на дилетантський розсуд.
показати весь коментар
16.01.2025 10:31 Відповісти
Чому не на 1000 років?
показати весь коментар
16.01.2025 10:36 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 10:48 Відповісти
офіс
Є таке англійське прислівя "Нема біди, яка б тривала сто років" ...
показати весь коментар
16.01.2025 11:20 Відповісти
Столітня віина
показати весь коментар
16.01.2025 12:03 Відповісти
Цікаво, як це освітлять пазітівниє блохери Банкової, які не стомлюючись поливають Залужного лайном, та пишуть, що він втік, і сховався в "Англії"?
показати весь коментар
16.01.2025 10:37 Відповісти
Можливо нарешті безвіз для українців відкриють, як для стратегічних партнерів? Чи через 100 років?
показати весь коментар
16.01.2025 10:39 Відповісти
Почему на такой короткий срок? Хотя бы на эру.🙁
показати весь коментар
16.01.2025 10:43 Відповісти
Залужного в президенти?
показати весь коментар
16.01.2025 10:50 Відповісти
Ненаїлися ще шашликів потужного
показати весь коментар
16.01.2025 11:09 Відповісти
а хтось впевнений, що ця планета проіснує ті сто років?? З такими оскаженілими довбойобами як рашка, північна корея та інші терористичні країни/угруповання я чогось сумніваюсь.
показати весь коментар
16.01.2025 10:51 Відповісти
Звичайно ж, не лише оркам "стратєгічєскіє дахавара" підписувати із китаями іранами-кореями. Нормальним людям, також потрібно створювати свою вертикаль Життя. І це початок,
показати весь коментар
16.01.2025 12:24 Відповісти
Краще б Україну прийняли в склад земель герцога Йоркширського...
показати весь коментар
16.01.2025 12:17 Відповісти
А чому не відразу тисячорічну, щоб двічі не вставати?
показати весь коментар
16.01.2025 12:31 Відповісти
Та давай вже 200 річне. Тоді успіх буде в 2 рази більший.
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
 
 