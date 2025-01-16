Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.

Так, президент Франції підтримує цю ідею і вже говорив про це з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Видання зазначає, що прессекретарі Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що Стармер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня.

Офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак численні авторитетні урядові джерела у Британії наголосили, що Стармер ще не повністю розглянув угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прагне закінчити війну справедливим миром. Потрібні сильні гарантії безпеки, - Зеленський

Зазначається, що одне джерело в Уайтхоллі розповіло: "Є проблеми щодо того, що ми можемо підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання про загрозу, під якою можуть перебувати ці війська, і чи є це ескалацією".

Ця пропозиція надійшла в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як продовжувати підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією.

Також зауважується, що Трамп, який увійде до Білого дому в понеділок, відмовився від своєї передвиборчої обіцянки покласти край конфлікту "в перший день" на посаді президента США, але прагне зробити це протягом перших шести місяців своєї адміністрації.

Публічна позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці мають вирішувати, коли і чи варто проводити мирні переговори.

Також читайте: Пісторіус про розміщення іноземних військ в Україні: ми розглядаємо всі опції

У приватному порядку міністри та офіційні особи очікують, що Трамп змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів, і зараз тривають спроби визначити, що буде далі.

У публікації зазначається, що одна з ідей, про яку зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи можуть західні війська гарантувати будь-які мирні умови.

Роздуми обертаються навколо ідеї, що Росія може зберегти українські землі, які нею вже захоплені, в межах мирної угоди, хоча залишається багато невизначеності щодо цієї перспективи. Якщо це станеться, європейські лідери розмірковують про те, що можна зробити, щоб забезпечити захист решти території України від будь-яких майбутніх атак Росії.

Також читайте: Зеленський та Макрон обговорили ініціативу з розміщення іноземних миротворців в Україні

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.