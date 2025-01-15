УКР
Україна прагне закінчити війну справедливим миром. Потрібні сильні гарантії безпеки, - Зеленський

Зеленський озвучив гарантії безпеки необхідні для миру в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну справедливим миром, однак європейський контингент на території країни не може бути єдиною гарантією безпеки.

Про це глава держави сказав на пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, найголовнішим очікуванням нині є закінчити війну та сильні гарантії безпеки.

Ми хочемо закінчити (війну - ред.) справедливим миром, для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні сильні гарантії безпеки", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на продовження політики зміцнення України з боку США.

За його словами, команди нині працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі, яка відбудеться після інавгурації.

Крім того, на сьогодні стратегічно сильними гарантіями безпеки Україна глава держави вважає членство у ЄС і майбутнє членство у НАТО.

Також гарантіями безпеки повинні стати "серйозні пакети зброї й підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом з Росією".

Також Зеленський зауважив, що Україна підтримує як потенційну гарантію безпеки розміщення контингенту тих чи інших країн союзників на своїй території. Але, зауважив він, це розміщення не може бути єдиною гарантією безпеки.

Питання — який це контингент, яких країн, що це кількісній і якісний склад, де він буде розташований. Не вітринна якась історія, а реальна спроможність", - сказав президент.

Він наголосив, що це насамперед мають бути інструктори з великою програмою тренування та навчання українських військових на території України.

Зеленський повідомив, що вже обговорював це питання з балтійськими партнерами та буде обговорювати його з лідером Британії.

Крім того, президент наголосив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.

"Наша армія на сьогодні – єдина гарантія безпеки… Як зберегти велику армію – це також частина цих домовленостей", - додав Зеленський. 

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

+9
показати весь коментар
15.01.2025 16:04 Відповісти
+7
Плани потужних і рішучих перемог і самітів іздохли, просто справедливий мир? Без плана?
показати весь коментар
15.01.2025 15:57 Відповісти
+6
.... кордони 1991 року не згадував?
показати весь коментар
15.01.2025 15:52 Відповісти
.... кордони 1991 року не згадував?
показати весь коментар
15.01.2025 15:52 Відповісти
А де Потужні ?
показати весь коментар
15.01.2025 15:52 Відповісти
потужність це вже тег незламного лідора **********
показати весь коментар
15.01.2025 15:58 Відповісти
Плани потужних і рішучих перемог і самітів іздохли, просто справедливий мир? Без плана?
показати весь коментар
15.01.2025 15:57 Відповісти
Справедливий мир в уяві Зеленьського
показати весь коментар
15.01.2025 15:58 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 16:04 Відповісти
А що, вже не перемогою? Порошенко мав вмерти був на Крим, хоча йлого почав захоплювати ворог з 20.02.2014 за президента януковича, а хто має вмирати за "Донбас", Херсонську і Запорізьку області, невже знову Порошенко?
показати весь коментар
15.01.2025 16:10 Відповісти
тобто "знову" - а скільки разів він вже вмирав ?
показати весь коментар
15.01.2025 18:10 Відповісти
Я пам'ятаю стадіон незламний https://www.youtube.com/watch?v=hT3O8RwsKL8
показати весь коментар
15.01.2025 16:11 Відповісти
Він гарантій в ЄС вимагає? На нас ЄС напало?
показати весь коментар
15.01.2025 16:11 Відповісти
А вони в асфальт закатані.
показати весь коментар
15.01.2025 16:12 Відповісти
Зелєнскому і його банді чужинців-інородців потрібне припинення війни тільки для того щоби швидко втекти з награбованим. Він не хоче думати про те що народ який підтримував мільйонну армію скинеться на підрозділ який знайде його продажну шкуру куди б він не втік.
показати весь коментар
15.01.2025 16:13 Відповісти
Перший здам гроші на таку справу. Сам думав, що прийдеться складатися й наймати спеців, "мисливців за головами", щоб гниду знайти і судити.
показати весь коментар
15.01.2025 16:16 Відповісти
І не тільки його, а й всіх "вигодоотриманців" від його зради та корупції - дітей, батьків, онуків і далеких племінників та родичів. Цей паскудний рід має зникнути...
показати весь коментар
15.01.2025 16:35 Відповісти
Можливо і так, але мені чомусь думається, що він зібрався сфальшувати вибори і переобратися на другий термін, бо йому дуже подобається грабувати і сміятися над людьми, яких вже раз обдурив кіном про Голобородька і все своє життя висміював на сцені і в фільмах, а вони його носять на руках.
показати весь коментар
15.01.2025 16:45 Відповісти
В цьому випадку його шукати не знадобиться і процедура обійдеться дешевше. І його таки "поносять на руках"...
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
То коли Зеленський казав прпавду, коли говорив, що маємо вийти на кордони 1991 року, чи просто мир, я так розумію без виходу на кордони 1991 року? Чи ще третій варіант, про який шипіла **********, що якщо не окупована столиця, то ми майже перемогли?
показати весь коментар
15.01.2025 16:17 Відповісти
---розраховує на продовження політики зміцнення України з боку США - після відвертого хамства і бикування в їх сторону воно ще на щось розраховує..?
показати весь коментар
15.01.2025 16:26 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 16:29 Відповісти
Так то вже справа США яким миром закінчувати війну і які гарантії безпеки давати ,головне щоб ти в них під ногами не плутався зі своїми хотєлкамі і планами перемоги.
показати весь коментар
15.01.2025 16:33 Відповісти
Як воно задовбало своїм " справедливим миром "
показати весь коментар
15.01.2025 16:52 Відповісти
тужись більше піаніст
показати весь коментар
15.01.2025 16:57 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну справедливим миром, однак європейський контингент на території країни не може бути єдиною гарантією безпеки. варто сюди підключити "країни глобального Півдня" .з якими "єрмак із "зезедентом", по вказівці куйла, більше року, носилися, як "базарні собаки із блохами" .
показати весь коментар
15.01.2025 17:54 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:00 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:03 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:05 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:06 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:09 Відповісти
Дістав, дебіл ! Сильні, пАтужні і різні-різні гарантії безпеки не існують у світі. Народ нас розводять як лохів. І хто ? НадпАтужний лох. Навіть 5 стаття НАТО не дає ПОВНОЇ гарантії. Нікому. Захоче орбан уникнути відправки військ на захист країни НАТО від агресії, і що ? Його позбавлять чого ? Життя, паспорта, безвізу ? У Словаччині президентом обрали популіста, який обіцяв не посилати свою армію в Україну. А що, в балтійські країни він забов'язаний інше ? Та будь-яка країна НАТО відмовиться без жодних наслідків ! Проте наш Чмонька годує наш народ своїми фантазіями аби не викинули з Банкової. Курва, без зауважень.
показати весь коментар
15.01.2025 19:00 Відповісти
 
 