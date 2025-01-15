Україна прагне закінчити війну справедливим миром. Потрібні сильні гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну справедливим миром, однак європейський контингент на території країни не може бути єдиною гарантією безпеки.

Про це глава держави сказав на пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, найголовнішим очікуванням нині є закінчити війну та сильні гарантії безпеки.

Ми хочемо закінчити (війну - ред.) справедливим миром, для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні сильні гарантії безпеки", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на продовження політики зміцнення України з боку США.

За його словами, команди нині працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі, яка відбудеться після інавгурації.

Крім того, на сьогодні стратегічно сильними гарантіями безпеки Україна глава держави вважає членство у ЄС і майбутнє членство у НАТО.

Також гарантіями безпеки повинні стати "серйозні пакети зброї й підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом з Росією".

Також Зеленський зауважив, що Україна підтримує як потенційну гарантію безпеки розміщення контингенту тих чи інших країн союзників на своїй території. Але, зауважив він, це розміщення не може бути єдиною гарантією безпеки.

Питання — який це контингент, яких країн, що це кількісній і якісний склад, де він буде розташований. Не вітринна якась історія, а реальна спроможність", - сказав президент.

Він наголосив, що це насамперед мають бути інструктори з великою програмою тренування та навчання українських військових на території України.

Зеленський повідомив, що вже обговорював це питання з балтійськими партнерами та буде обговорювати його з лідером Британії.

Крім того, президент наголосив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.

"Наша армія на сьогодні – єдина гарантія безпеки… Як зберегти велику армію – це також частина цих домовленостей", - додав Зеленський.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

