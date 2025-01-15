Третина озброєння в Україні - власного виробництва, - Зеленський

В Україні значну частину озброєння, яке використовується на полі бою, становить вітчизняна продукція.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі й десь понад 30%, близько 40% - у США", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що нині Європа та США надають Україні підтримку в приблизно рівних обсягах, і важливо зберегти цю координацію, адже вона є гарантією стабільності та безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском питання виробництва та постачання зброї для посилення оборони України, а також можливості інвестицій у розвиток внутрішнього виробництва.

