Третина озброєння в Україні - власного виробництва, - Зеленський

Зеленський про прагнення України робить усе для завершення війни з гідністю цього року

В Україні значну частину озброєння, яке використовується на полі бою, становить вітчизняна продукція.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі й десь понад 30%, близько 40% - у США", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що нині Європа та США надають Україні підтримку в приблизно рівних обсягах, і важливо зберегти цю координацію, адже вона є гарантією стабільності та безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском питання виробництва та постачання зброї для посилення оборони України, а також можливості інвестицій у розвиток внутрішнього виробництва.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687)
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
15.01.2025 15:42 Відповісти
+7
ага...браковані міни
показати весь коментар
15.01.2025 15:43 Відповісти
+3
По перше, звідки ті самі міни.
По друге, Гетьман ще перед самим великокрадівництвом попереджав шмаркачів, що ніхто в штикову не буде бігти - полетять ракети. І треба будувати ******* ППО та ПРО, а не красти на дорогах.
До речі, якщо б не крали на великому будівництві, то цілком спроможні були б і дороги робити, і ракети будувати.
Так ніц же ж. Шашлички, шаурма, фонтани то що, було апріорі для Держави від обраного боневтіка.
Тепер грамотна та розумна мономеншість страждає наряду з упорорими зебобіками. Гине цвіт націю разом з цвілью зазе.
показати весь коментар
15.01.2025 16:00 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 15:42 Відповісти
ага...браковані міни
показати весь коментар
15.01.2025 15:43 Відповісти
По перше, звідки ті самі міни.
По друге, Гетьман ще перед самим великокрадівництвом попереджав шмаркачів, що ніхто в штикову не буде бігти - полетять ракети. І треба будувати ******* ППО та ПРО, а не красти на дорогах.
До речі, якщо б не крали на великому будівництві, то цілком спроможні були б і дороги робити, і ракети будувати.
Так ніц же ж. Шашлички, шаурма, фонтани то що, було апріорі для Держави від обраного боневтіка.
Тепер грамотна та розумна мономеншість страждає наряду з упорорими зебобіками. Гине цвіт націю разом з цвілью зазе.
показати весь коментар
15.01.2025 16:00 Відповісти
в душі не гребу звідки, головне що браковані ( ..писали українського виробництва..

я не знаю як оманська гнида рахує 30% ..так само як яйця по 17 грн скоріше за все.

оманська гнида просто вийшла а в ефір та насрала "потужно" словами
показати весь коментар
15.01.2025 16:04 Відповісти
причому зробив це особисто, після того як доїв вбитого ним же брата.

p.s. зеприхильникам (довбо...м) навіть в голову не прийде, що це зробили сцецслужби параші, готуючись до війни.

p.s.s. якщо так розмірковувати, то всі атаки на наші гес та тес робить зечмо
показати весь коментар
15.01.2025 16:41 Відповісти
З уст зірвали.
показати весь коментар
15.01.2025 17:34 Відповісти
Не хочеться потім вибачатися та видаляти на протязі трьох днів за те , що хочеться написати на даного чиновника з цього приводу.
показати весь коментар
15.01.2025 15:55 Відповісти
Ще їздять Т-64 і літаки совєцькі літають.Але що там з нового третина?
показати весь коментар
15.01.2025 15:57 Відповісти
нові браковані міни )
показати весь коментар
15.01.2025 16:00 Відповісти
Якими не стріляють і накопичуються, оце і є та третина
показати весь коментар
15.01.2025 17:44 Відповісти
Баснописец
показати весь коментар
15.01.2025 16:07 Відповісти
Хтось в це повірить? Вперше в історії України маємо самого брехливого президента.
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
Відсотки як рахував, "математик"?!
66 шторм шадоу = 2/3
33 гвинтівки = 1/3
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
Ага, третина і то брак. Потужно, нічого не скажеш
показати весь коментар
15.01.2025 17:07 Відповісти
Бреше
показати весь коментар
15.01.2025 18:52 Відповісти
 
 