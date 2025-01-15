Третина озброєння в Україні - власного виробництва, - Зеленський
В Україні значну частину озброєння, яке використовується на полі бою, становить вітчизняна продукція.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.
"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі й десь понад 30%, близько 40% - у США", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що нині Європа та США надають Україні підтримку в приблизно рівних обсягах, і важливо зберегти цю координацію, адже вона є гарантією стабільності та безпеки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском питання виробництва та постачання зброї для посилення оборони України, а також можливості інвестицій у розвиток внутрішнього виробництва.
По друге, Гетьман ще перед самим великокрадівництвом попереджав шмаркачів, що ніхто в штикову не буде бігти - полетять ракети. І треба будувати ******* ППО та ПРО, а не красти на дорогах.
До речі, якщо б не крали на великому будівництві, то цілком спроможні були б і дороги робити, і ракети будувати.
Так ніц же ж. Шашлички, шаурма, фонтани то що, було апріорі для Держави від обраного боневтіка.
Тепер грамотна та розумна мономеншість страждає наряду з упорорими зебобіками. Гине цвіт націю разом з цвілью зазе.
я не знаю як оманська гнида рахує 30% ..так само як яйця по 17 грн скоріше за все.
оманська гнида просто вийшла а в ефір та насрала "потужно" словами
p.s. зеприхильникам (довбо...м) навіть в голову не прийде, що це зробили сцецслужби параші, готуючись до війни.
p.s.s. якщо так розмірковувати, то всі атаки на наші гес та тес робить зечмо
66 шторм шадоу = 2/3
33 гвинтівки = 1/3