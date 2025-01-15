6 218 8
Україна повернула 25 військових та цивільних із російського полону, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Україна повернула із російського полону 25 військових та цивільних
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших.
Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою.
дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️