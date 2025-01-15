УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Війна
6 218 8

Україна повернула 25 військових та цивільних із російського полону, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Україна повернула із російського полону 25 військових та цивільних

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших.

Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою.

Читайте: Австралія викликала російського посла через інформацію про страту свого громадянина у полоні РФ

Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону
Україна повернула 25 осіб із російського полону

Автор: 

військовополонені (1047) війна (1467) Зеленський Володимир (25153) обмін (1271) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З поверненням, герої.
показати весь коментар
15.01.2025 15:00 Відповісти
гарна новина..., вітаємо на Батьківщині!
показати весь коментар
15.01.2025 15:09 Відповісти
Повертаються з полону з страшними хворобами і каліцтвами - а земразі кацапів підгодовують та тримають в умовах,що ті гнили і по телевізору вдома не бачили. Бажаю всім земразям,такого стану здоров'я ,як в цих визволених людей.
показати весь коментар
15.01.2025 15:13 Відповісти
На рідній землі, дякувати Богу! Вітаю, хлопці !
показати весь коментар
15.01.2025 15:23 Відповісти
Сначала сдал,а потом возвращает.Вотетопарень.
показати весь коментар
15.01.2025 16:09 Відповісти
З поверненням та швидкого одужання ,
дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
 
 