Австралія викликала російського посла через інформацію про страту свого громадянина у полоні РФ

Уряд Австралії викликав російського посла та погрожує вислати його з країни, якщо підтвердиться інформація про вбивство мешканця Мельбурна Оскара Дженкінса, який воював на боці України та наприкінці року потрапив у полон до російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе назвав будь-яку шкоду, завдану Дженкінсу, "абсолютно неприйнятною" та закликав Москву негайно підтвердити стан 32-річного австралійця.

Ми вже викликали російського посла. Ми будемо чекати, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів", - пообіцяв прем'єр Австралії.

Прем'єр не виключив можливості вислання російського посла або відкликання свого представника в Москві.

Також високопоставлені члени коаліційної опозиції закликали вислати посла Росії Олексія Павловського і відкликати посла Австралії в Москві Джона Геринга. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що уряд розглядає всі варіанти.

Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса?

Як нагадують у виданні, вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України. Він був захоплений російськими солдатами в полон минулого року.

На відео, знятому в той час, видно, як він, одягнений у військову форму, розмовляє англійською та українською мовами, підтверджує своє ім'я та національність, і його запитують, чи не є він найманцем. Посольство України в Австралії стверджує, що Дженкінс був зарахований до Сил оборони країни.

Реакція уряду Австралії на повідомлення про страту громадянина

Пізно ввечері у вівторок, 14 січня, уряд Австралії заявив, що "проводить термінове розслідування у зв'язку з повідомленнями про смерть Оскара Дженкінса" після того, як телеканал 7 News повідомив про його загибель у російському полоні.

Албанезе сказав, що уряд все ще шукає інформацію і визначить свою реакцію, як тільки матиме більше фактів.

Лідери коаліції Саймон Бірмінгем і Суссан Лей також закликали вислати посла Росії з Канберри, якщо ці повідомлення виявляться правдивими.

"Якщо з Оскаром Дженкінсом жорстоко поводяться, якщо його насправді вбили, це неприйнятно. Це воєнний злочин, і Ентоні Албанезе та його уряд повинні негайно розібратись у цьому питанні", - наголосила заступниця лідера опозиції Суссан Лей.

