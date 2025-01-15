УКР
Новини
7 226 11

Австралія викликала російського посла через інформацію про страту свого громадянина у полоні РФ

Австралія погрожує вислати посла Росії, якщо підтвердиться смерть полоненого у РФ їхнього громадянина Оскара Дженкінса

Уряд Австралії викликав російського посла та погрожує вислати його з країни, якщо підтвердиться інформація про вбивство мешканця Мельбурна Оскара Дженкінса, який воював на боці України та наприкінці року потрапив у полон до російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе назвав будь-яку шкоду, завдану Дженкінсу, "абсолютно неприйнятною" та закликав Москву негайно підтвердити стан 32-річного австралійця.

Ми вже викликали російського посла. Ми будемо чекати, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів", - пообіцяв прем'єр Австралії.

Прем'єр не виключив можливості вислання російського посла або відкликання свого представника в Москві. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ оприлюднила відео допиту нібито взятого в полон в Україні австралійця: країна перевіряє інформацію. ВIДЕО 

Також високопоставлені члени коаліційної опозиції закликали вислати посла Росії Олексія Павловського і відкликати посла Австралії в Москві Джона Геринга. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що уряд розглядає всі варіанти.

Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса? 

Як нагадують у виданні, вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України. Він був захоплений російськими солдатами в полон минулого року.

На відео, знятому в той час, видно, як він, одягнений у військову форму, розмовляє англійською та українською мовами, підтверджує своє ім'я та національність, і його запитують, чи не є він найманцем. Посольство України в Австралії стверджує, що Дженкінс був зарахований до Сил оборони країни.

Читайте також: Командир РФ загону "Шторм" Чихабаха (Сбер) наказав обезголовити українського воїна на Донеччині, - DeepState. ФОТО 

Реакція уряду Австралії на повідомлення про страту громадянина

Пізно ввечері у вівторок, 14 січня, уряд Австралії заявив, що "проводить термінове розслідування у зв'язку з повідомленнями про смерть Оскара Дженкінса" після того, як телеканал 7 News повідомив про його загибель у російському полоні.

Албанезе сказав, що уряд все ще шукає інформацію і визначить свою реакцію, як тільки матиме більше фактів.

Лідери коаліції Саймон Бірмінгем і Суссан Лей також закликали вислати посла Росії з Канберри, якщо ці повідомлення виявляться правдивими.

"Якщо з Оскаром Дженкінсом жорстоко поводяться, якщо його насправді вбили, це неприйнятно. Це воєнний злочин, і Ентоні Албанезе та його уряд повинні негайно розібратись у цьому питанні", - наголосила заступниця лідера опозиції Суссан Лей. 

Також читайте: Посольство Австралії відновить роботу в Києві

Автор: 

Кацапа потрібно гнати звідусіль, воно не людина і навіть не звір - воно потвора, хвора на голову потвора!!!
15.01.2025 12:33 Відповісти
+20
А наші пдари в раді після оленівки - підняли собі зарплати і повісили на трибуні плакат.
15.01.2025 12:32 Відповісти
+9
Ви тому мокшанському послу напхайте повну сраку отих ваших отруйних "прелестей" шо повзае у вас по Австралії й нехай п*здує з сувенірами враднуюговень...
15.01.2025 12:38 Відповісти
краще розстріляйте того посла
15.01.2025 12:38 Відповісти
Доречі чудова ідея.
15.01.2025 13:06 Відповісти
Так хочеться розказати... Зі мною разом теж воював австралієць. Стільки разом було пережито. Загинув.
15.01.2025 12:42 Відповісти
Краще б того пОсла взяли б за зад та обміняли на свого громадянина. А на якусь там недоторканість начхати-кацапи давно всі міжнародні норми ігнорують.
15.01.2025 12:49 Відповісти
"Крокодил" Данді!
Вайкі-вайкі!
15.01.2025 13:09 Відповісти
Хай би депортували обратно до тайги усіх россіян
15.01.2025 13:15 Відповісти
Викликати посла - це дуже потужно, майже назламно...

Австралія утилізує списані вертольоти ******, які хотіла отримати Україна, - ЗМІ 15/01/2024 11:14
15.01.2025 13:43 Відповісти
Нащо його викликати...
Око за око...
Який там штат посольства,сотня буде?
15.01.2025 14:05 Відповісти
 
 