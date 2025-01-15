Австралия вызвала российского посла из-за информации о казни своего гражданина в плену РФ

Правительство Австралии вызвало российского посла и угрожает выслать его из страны, если подтвердится информация об убийстве жителя Мельбурна Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и в конце года попал в плен к российским оккупантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Энтони Албанезе назвал любой вред, нанесенный Дженкинсу, "абсолютно неприемлемым" и призвал Москву немедленно подтвердить состояние 32-летнего австралийца.

Мы уже вызвали российского посла. Мы будем ждать, когда появятся факты. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно недопустимо, и австралийское правительство примет самые решительные меры", - пообещал премьер Австралии.

Премьер не исключил возможности высылки российского посла или отзыва своего представителя в Москве.

Смотрите также: РФ обнародовала видео допроса якобы взятого в плен в Украине австралийца: страна проверяет информацию. ВИДЕО

Также высокопоставленные члены коалиционной оппозиции призвали выслать посла России Алексея Павловского и отозвать посла Австралии в Москве Джона Геринга. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что правительство рассматривает все варианты.

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Как напоминают в издании, учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины. Он был захвачен российскими солдатами в плен в прошлом году.

На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, разговаривает на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, не является ли он наемником. Посольство Украины в Австралии утверждает, что Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.

Читайте также: К Украинскому легиону в Польше впервые присоединились женщины, - Минобороны

Реакция правительства Австралии на сообщение о казни гражданина

Поздно вечером во вторник, 14 января, правительство Австралии заявило, что "проводит срочное расследование в связи с сообщениями о смерти Оскара Дженкинса" после того, как телеканал 7 News сообщил о его гибели в российском плену.

Албанезе сказал, что правительство все еще ищет информацию и определит свою реакцию, как только будет иметь больше фактов.

Лидеры коалиции Саймон Бирмингем и Суссан Лей также призвали выслать посла России из Канберры, если эти сообщения окажутся правдивыми.

"Если с Оскаром Дженкинсом жестоко обращаются, если его на самом деле убили, это неприемлемо. Это военное преступление, и Энтони Албанезе и его правительство должны немедленно разобраться в этом вопросе", - подчеркнула заместитель лидера оппозиции Суссан Лей.

Читайте также: Шмыгаль обсудил с главой МИД Австралии оборонную поддержку и санкции