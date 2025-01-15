Австралия вызвала российского посла из-за информации о казни своего гражданина в плену РФ
Правительство Австралии вызвало российского посла и угрожает выслать его из страны, если подтвердится информация об убийстве жителя Мельбурна Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и в конце года попал в плен к российским оккупантам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр Энтони Албанезе назвал любой вред, нанесенный Дженкинсу, "абсолютно неприемлемым" и призвал Москву немедленно подтвердить состояние 32-летнего австралийца.
Мы уже вызвали российского посла. Мы будем ждать, когда появятся факты. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно недопустимо, и австралийское правительство примет самые решительные меры", - пообещал премьер Австралии.
Премьер не исключил возможности высылки российского посла или отзыва своего представителя в Москве.
Также высокопоставленные члены коалиционной оппозиции призвали выслать посла России Алексея Павловского и отозвать посла Австралии в Москве Джона Геринга. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что правительство рассматривает все варианты.
Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?
Как напоминают в издании, учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины. Он был захвачен российскими солдатами в плен в прошлом году.
На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, разговаривает на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, не является ли он наемником. Посольство Украины в Австралии утверждает, что Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.
Реакция правительства Австралии на сообщение о казни гражданина
Поздно вечером во вторник, 14 января, правительство Австралии заявило, что "проводит срочное расследование в связи с сообщениями о смерти Оскара Дженкинса" после того, как телеканал 7 News сообщил о его гибели в российском плену.
Албанезе сказал, что правительство все еще ищет информацию и определит свою реакцию, как только будет иметь больше фактов.
Лидеры коалиции Саймон Бирмингем и Суссан Лей также призвали выслать посла России из Канберры, если эти сообщения окажутся правдивыми.
"Если с Оскаром Дженкинсом жестоко обращаются, если его на самом деле убили, это неприемлемо. Это военное преступление, и Энтони Албанезе и его правительство должны немедленно разобраться в этом вопросе", - подчеркнула заместитель лидера оппозиции Суссан Лей.
