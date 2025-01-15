РУС
Австралия вызвала российского посла из-за информации о казни своего гражданина в плену РФ

Австралія погрожує вислати посла Росії, якщо підтвердиться смерть полоненого у РФ їхнього громадянина Оскара Дженкінса

Правительство Австралии вызвало российского посла и угрожает выслать его из страны, если подтвердится информация об убийстве жителя Мельбурна Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и в конце года попал в плен к российским оккупантам.

Премьер-министр Энтони Албанезе назвал любой вред, нанесенный Дженкинсу, "абсолютно неприемлемым" и призвал Москву немедленно подтвердить состояние 32-летнего австралийца.

Мы уже вызвали российского посла. Мы будем ждать, когда появятся факты. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно недопустимо, и австралийское правительство примет самые решительные меры", - пообещал премьер Австралии.

Премьер не исключил возможности высылки российского посла или отзыва своего представителя в Москве.

Также высокопоставленные члены коалиционной оппозиции призвали выслать посла России Алексея Павловского и отозвать посла Австралии в Москве Джона Геринга. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что правительство рассматривает все варианты.

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Как напоминают в издании, учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины. Он был захвачен российскими солдатами в плен в прошлом году.

На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, разговаривает на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, не является ли он наемником. Посольство Украины в Австралии утверждает, что Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.

Реакция правительства Австралии на сообщение о казни гражданина

Поздно вечером во вторник, 14 января, правительство Австралии заявило, что "проводит срочное расследование в связи с сообщениями о смерти Оскара Дженкинса" после того, как телеканал 7 News сообщил о его гибели в российском плену.

Албанезе сказал, что правительство все еще ищет информацию и определит свою реакцию, как только будет иметь больше фактов.

Лидеры коалиции Саймон Бирмингем и Суссан Лей также призвали выслать посла России из Канберры, если эти сообщения окажутся правдивыми.

"Если с Оскаром Дженкинсом жестоко обращаются, если его на самом деле убили, это неприемлемо. Это военное преступление, и Энтони Албанезе и его правительство должны немедленно разобраться в этом вопросе", - подчеркнула заместитель лидера оппозиции Суссан Лей.

Австралия (441) военнопленные (1180) посол (1829) россия (96899) добровольцы (1201) война в Украине (5696)
А наші пдари в раді після оленівки - підняли собі зарплати і повісили на трибуні плакат.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:32 Ответить
Кацапа потрібно гнати звідусіль, воно не людина і навіть не звір - воно потвора, хвора на голову потвора!!!
показать весь комментарий
15.01.2025 12:33 Ответить
Ви тому мокшанському послу напхайте повну сраку отих ваших отруйних "прелестей" шо повзае у вас по Австралії й нехай п*здує з сувенірами враднуюговень...
показать весь комментарий
15.01.2025 12:38 Ответить
краще розстріляйте того посла
показать весь комментарий
15.01.2025 12:38 Ответить
Доречі чудова ідея.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:06 Ответить
Так хочеться розказати... Зі мною разом теж воював австралієць. Стільки разом було пережито. Загинув.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:42 Ответить
Краще б того пОсла взяли б за зад та обміняли на свого громадянина. А на якусь там недоторканість начхати-кацапи давно всі міжнародні норми ігнорують.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:49 Ответить
"Крокодил" Данді!
Вайкі-вайкі!
показать весь комментарий
15.01.2025 13:09 Ответить
Хай би депортували обратно до тайги усіх россіян
показать весь комментарий
15.01.2025 13:15 Ответить
Викликати посла - це дуже потужно, майже назламно...

Австралія утилізує списані вертольоти ******, які хотіла отримати Україна, - ЗМІ 15/01/2024 11:14
показать весь комментарий
15.01.2025 13:43 Ответить
Нащо його викликати...
Око за око...
Який там штат посольства,сотня буде?
показать весь комментарий
15.01.2025 14:05 Ответить
 
 