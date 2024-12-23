РФ обнародовала видео допроса якобы взятого в плен в Украине австралийца: страна проверяет информацию. ВИДЕО
Российские пропагандисты распространили видео, на котором допрашивают якобы взятого в плен во время боевых действий в Украине гражданина Австралии. В Австралии сейчас проверяют подлинность видео и устанавливают личность мужчины.
Об этом сообщает CNN и The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Россияне распространяют видео допроса
Отмечается, что первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков. После этого ролик распространили в телеграм-каналах и в соцсетях.
На видео мужчина в военной одежде представляется 32-летним Оскаром Дженкинсом, который живет в Австралии и Украине и работает учителем.
На вопросы россиянина он отвечает на ломаном украинском и английском. Его несколько раз бьют по лицу, когда он отвечает недостаточно быстро.
Руки мужчины завязаны скотчем или веревкой. Он говорит, что якобы находится недалеко от Краматорска, что в Донецкой области.
Реакция правительства Австралии
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил журналистам, что правительство проверяет данную информацию через австралийское посольство в Москве, поскольку россияне "не раз распространяли ложную информацию".
Это тревожная новость, и мы работаем через Министерство иностранных дел и торговли, чтобы оказать поддержку, в частности для этого человека. Пытаемся выяснить все детали и факты", - сказал Албанизи.
Телекомпания CNN не смогла определить геолокацию видео, однако отмечает, что Оскару Дженкинсу было трудно понять вопрос на русском языке. Также неизвестно, говорил ли он под принуждением.
Что известно об Оскаре Дженкинсе?
На видео его спросили, почему он находится в Украине, на что он ответил, что он "солдат". Говоря на смеси английского, украинского и русского языков, он отметил, что работал учителем и учился в Китае.
После того как видео появилось в интернете, пользователи нашли профиль Дженкинса на LinkedIn. В нем указано, что он окончил частную Мельбурнскую гимназию, поступил в Университет Монаша для изучения биомедицинских наук.
В профиле также перечислены места работы в Китае в течение нескольких лет с октября 2015 года, в том числе как преподаватель университета в Тяньцзине.
Ранее сообщалось, что 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воюет на стороне Украины, вероятно, был захвачен российскими войсками в Курской области РФ.
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