РФ обнародовала видео допроса якобы взятого в плен в Украине австралийца: страна проверяет информацию. ВИДЕО

Российские пропагандисты распространили видео, на котором допрашивают якобы взятого в плен во время боевых действий в Украине гражданина Австралии. В Австралии сейчас проверяют подлинность видео и устанавливают личность мужчины.

Об этом сообщает CNN и The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Россияне распространяют видео допроса

Отмечается, что первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков. После этого ролик распространили в телеграм-каналах и в соцсетях.

На видео мужчина в военной одежде представляется 32-летним Оскаром Дженкинсом, который живет в Австралии и Украине и работает учителем.

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На вопросы россиянина он отвечает на ломаном украинском и английском. Его несколько раз бьют по лицу, когда он отвечает недостаточно быстро.

Руки мужчины завязаны скотчем или веревкой. Он говорит, что якобы находится недалеко от Краматорска, что в Донецкой области.

Реакция правительства Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил журналистам, что правительство проверяет данную информацию через австралийское посольство в Москве, поскольку россияне "не раз распространяли ложную информацию".

Это тревожная новость, и мы работаем через Министерство иностранных дел и торговли, чтобы оказать поддержку, в частности для этого человека. Пытаемся выяснить все детали и факты", - сказал Албанизи.

Телекомпания CNN не смогла определить геолокацию видео, однако отмечает, что Оскару Дженкинсу было трудно понять вопрос на русском языке. Также неизвестно, говорил ли он под принуждением.

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Что известно об Оскаре Дженкинсе?

На видео его спросили, почему он находится в Украине, на что он ответил, что он "солдат". Говоря на смеси английского, украинского и русского языков, он отметил, что работал учителем и учился в Китае.

После того как видео появилось в интернете, пользователи нашли профиль Дженкинса на LinkedIn. В нем указано, что он окончил частную Мельбурнскую гимназию, поступил в Университет Монаша для изучения биомедицинских наук.

В профиле также перечислены места работы в Китае в течение нескольких лет с октября 2015 года, в том числе как преподаватель университета в Тяньцзине.

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Ранее сообщалось, что 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воюет на стороне Украины, вероятно, был захвачен российскими войсками в Курской области РФ.