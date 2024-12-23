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РФ обнародовала видео допроса якобы взятого в плен в Украине австралийца: страна проверяет информацию. ВИДЕО

Российские пропагандисты распространили видео, на котором допрашивают якобы взятого в плен во время боевых действий в Украине гражданина Австралии. В Австралии сейчас проверяют подлинность видео и устанавливают личность мужчины.

Об этом сообщает CNN и The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Россияне распространяют видео допроса

Отмечается, что первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков. После этого ролик распространили в телеграм-каналах и в соцсетях.

На видео мужчина в военной одежде представляется 32-летним Оскаром Дженкинсом, который живет в Австралии и Украине и работает учителем.

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На вопросы россиянина он отвечает на ломаном украинском и английском. Его несколько раз бьют по лицу, когда он отвечает недостаточно быстро.

Руки мужчины завязаны скотчем или веревкой. Он говорит, что якобы находится недалеко от Краматорска, что в Донецкой области.

Реакция правительства Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил журналистам, что правительство проверяет данную информацию через австралийское посольство в Москве, поскольку россияне "не раз распространяли ложную информацию".

Это тревожная новость, и мы работаем через Министерство иностранных дел и торговли, чтобы оказать поддержку, в частности для этого человека. Пытаемся выяснить все детали и факты", - сказал Албанизи.

Телекомпания CNN не смогла определить геолокацию видео, однако отмечает, что Оскару Дженкинсу было трудно понять вопрос на русском языке. Также неизвестно, говорил ли он под принуждением.

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Что известно об Оскаре Дженкинсе?

На видео его спросили, почему он находится в Украине, на что он ответил, что он "солдат". Говоря на смеси английского, украинского и русского языков, он отметил, что работал учителем и учился в Китае.

После того как видео появилось в интернете, пользователи нашли профиль Дженкинса на LinkedIn. В нем указано, что он окончил частную Мельбурнскую гимназию, поступил в Университет Монаша для изучения биомедицинских наук.

В профиле также перечислены места работы в Китае в течение нескольких лет с октября 2015 года, в том числе как преподаватель университета в Тяньцзине.

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Ранее сообщалось, что 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воюет на стороне Украины, вероятно, был захвачен российскими войсками в Курской области РФ.
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Мдяяя! Не позаздриш Оскару.
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23.12.2024 19:12 Ответить
Тупорилі кацапи, окрім матюків, жодною мовою чітко розмовляти не здатні. Навіть кацапським язиГом питання сформулювати не можуть.
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23.12.2024 19:12 Ответить
До распятого мальчика не дотягивает. Но русня и такое гавно схавает
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23.12.2024 19:15 Ответить
Я не сумніваюся, що стратили....
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23.12.2024 19:15 Ответить
думаю що ні, скоріш за все будуть показово судити...
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23.12.2024 21:25 Ответить
Австралієць - вільна людина. Воювати може хоч за Гондурас. Його не пакували у товарні вагони, як бідних корейців не питаючи про згоду.
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23.12.2024 19:15 Ответить
Зможденний якись... Сбитого чучхе вже пора хапнути...
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23.12.2024 20:59 Ответить
Бідолашний чоловік... Але йому пощастило, що про нього відео зняли. Хоч зрозуміло, що він у полоні.
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24.12.2024 01:04 Ответить
Трохи не в тему .Згадав випадок в 2022році.працював тоді з альошою,росіянин.Прийшов босс і дає вказівки нам,а льоша йому" ти можеш говорить нормально по русски,я тебя не понимаю" тоді я зрозумів що я маю вчити мову,вперше зрозумів щоб небути кацапом вчи мову!!!(Швеція Стокгольм)
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24.12.2024 09:58 Ответить
 
 