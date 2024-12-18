Россияне не забирают с поля боя, ни раненых, ни убитых, - ОТГ "Харьков"

Российские военные оставляют раненых на поле боя. В случае ранения оккупант имеет инструкцию, чтобы покончить с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua, об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов.

"Они обычно этого не делают. Потому что они пренебрегают этими жизнями. Они раненых своих не забирают", - сказал он.

Представитель отметил, что у военных РФ есть определенные инструкции, которые обязывают раненого солдата избегать попадания в плен любыми способами, даже ценой собственной жизни. В случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно - с помощью гранаты, огнестрельного оружия или любым другим удобным способом.

"У них даже существуют специальные инструкции, что в случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно. С помощью гранаты или оружия или любым другим удобным способом", - добавил Романов.

В то же время, отметил спикер, все больше российских военных добровольно сдаются в плен украинским силам. Так, недавно на Харьковском направлении сразу 8 россиян сдались в плен.

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