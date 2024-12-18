Россияне не забирают с поля боя, ни раненых, ни убитых, - ОТГ "Харьков"
Российские военные оставляют раненых на поле боя. В случае ранения оккупант имеет инструкцию, чтобы покончить с собой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua, об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов.
"Они обычно этого не делают. Потому что они пренебрегают этими жизнями. Они раненых своих не забирают", - сказал он.
Представитель отметил, что у военных РФ есть определенные инструкции, которые обязывают раненого солдата избегать попадания в плен любыми способами, даже ценой собственной жизни. В случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно - с помощью гранаты, огнестрельного оружия или любым другим удобным способом.
"У них даже существуют специальные инструкции, что в случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно. С помощью гранаты или оружия или любым другим удобным способом", - добавил Романов.
В то же время, отметил спикер, все больше российских военных добровольно сдаются в плен украинским силам. Так, недавно на Харьковском направлении сразу 8 россиян сдались в плен.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво звучить!
Чи то те, що я з вами погодився - мабуть дуже рідко з вами погоджуються, ось ви і скаженієте від цього.
Чи то те, що я щось у вас запитав - мабуть дуже рідко до вас з будь-якими запитаннями звертаються, ось ви і накидуєтесь на запитуючого з побажаннями суіциду.
Зверніться до будь-якого ветеринару - в них є засоби безрецептурні для вгамовування скажених сук.
«Валерий Васильевич считает, что может оказаться под двойным ударом. С одной стороны, вражеские спецслужбы. С другой - внутренние враги, которые могут использовать ситуацию и устроить покушение на его жизнь под видом спецслужб врага. Ситуация непростая», - сказал нам военный, близкий к Герасимову».
Оно и понятно, ведь только что был уничтожен химический генерал, который приказал применять ХО против ВСУ, но общее добро давал он - Герасимов. Но в отличие от утилизированного генерала, Герасимов отдавал и другие приказы, например - об авиационных и ракетных ударах по жилому сектору в городах не только Украины, но и Сирии. А потому оснований для встречи с личным самокатом у него более, чем достаточно и можно не сомневаться, что его наши спецы не упускают из внимания и просто ждут подходящего момента.
https://dl-news.defence-line.org/?p=47708
Та ні, маратко, накази від ***** в них "захопити", а вбивати, гвалтувати і мародерити вони самі дуже *******.
Тому спроба вигородити "рюскій наріт", бо то "***** у всьому винне" - не пройшла. Котись грошком з цією хернею.