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Россияне не забирают с поля боя, ни раненых, ни убитых, - ОТГ "Харьков"

Росіяни не забирають з поля бою навіть поранених

Российские военные оставляют раненых на поле боя. В случае ранения оккупант имеет инструкцию, чтобы покончить с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua, об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов.

"Они обычно этого не делают. Потому что они пренебрегают этими жизнями. Они раненых своих не забирают", - сказал он.

Представитель отметил, что у военных РФ есть определенные инструкции, которые обязывают раненого солдата избегать попадания в плен любыми способами, даже ценой собственной жизни. В случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно - с помощью гранаты, огнестрельного оружия или любым другим удобным способом.

"У них даже существуют специальные инструкции, что в случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно. С помощью гранаты или оружия или любым другим удобным способом", - добавил Романов.

В то же время, отметил спикер, все больше российских военных добровольно сдаются в плен украинским силам. Так, недавно на Харьковском направлении сразу 8 россиян сдались в плен.

Также смотрите: Россиянин, держа икону в руках, и с белым флагом на спине, сдается в плен беспилотнику. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+9
зайве підтвердження того, що в них цього гарматного м'яса як сміття... вистачить ще на 10 років війни...
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18.12.2024 10:38
+9
Навіщо витрачати гроші на лікування, якщо дешевше призвати нового...
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18.12.2024 10:41
+7
«Дерзкое убийство генерала Игоря Кириллова сильно расстроило начальника Генштаба. Валерий Герасимов в разговоре с людьми из своего окружения заговорил о том, что хотел бы подать в отставку.

«Валерий Васильевич считает, что может оказаться под двойным ударом. С одной стороны, вражеские спецслужбы. С другой - внутренние враги, которые могут использовать ситуацию и устроить покушение на его жизнь под видом спецслужб врага. Ситуация непростая», - сказал нам военный, близкий к Герасимову».

Оно и понятно, ведь только что был уничтожен химический генерал, который приказал применять ХО против ВСУ, но общее добро давал он - Герасимов. Но в отличие от утилизированного генерала, Герасимов отдавал и другие приказы, например - об авиационных и ракетных ударах по жилому сектору в городах не только Украины, но и Сирии. А потому оснований для встречи с личным самокатом у него более, чем достаточно и можно не сомневаться, что его наши спецы не упускают из внимания и просто ждут подходящего момента.
https://dl-news.defence-line.org/?p=47708
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18.12.2024 11:01
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Значить є свіжі солдатики
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18.12.2024 10:32 Ответить
"За допомогою гранати або зброї чи в будь-який інший зручний спосіб" Джерело: https://censor.net/ua/n3525692

Цікаво звучить!
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18.12.2024 10:36 Ответить
В армії - все завжди для ЗРУЧНОСТІ віськовослужбовця ж!
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18.12.2024 14:12 Ответить
Ну то й що, може іх всіх удочерити?
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18.12.2024 10:38 Ответить
зайве підтвердження того, що в них цього гарматного м'яса як сміття... вистачить ще на 10 років війни...
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18.12.2024 10:38 Ответить
Навіщо витрачати гроші на лікування, якщо дешевше призвати нового...
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18.12.2024 10:41 Ответить
Так шо, не- воювати, а здатись?
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18.12.2024 10:41 Ответить
треба міняти тактику, а в нас тільки про це говорять й нічого не міняють..., тактика залишається стара та не ефективна..., треба вибивати кацапські ресурси... не раз на місяць 1 нафтобазу, а може трохи частіше...
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18.12.2024 12:32 Ответить
Все правильно кажете. Тактика потрібна інша. Вже звернулись до ГШ ЗСУ з пропозицією вражати кожен день по 3 нафтобази за допомогою ВЛАСНОЇ ДИВІЗІЇ УДАРНИХ ДАЛЕКОБІЙНИХ БПЛА?
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18.12.2024 14:13 Ответить
а це обов'язково, чи можна просто висловити свою власну думку? якщо вона вам не подобається, вбийтеся об стіну...
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18.12.2024 15:57 Ответить
Хєр знає, що вам не сподобалось в моєму дописі.

Чи то те, що я з вами погодився - мабуть дуже рідко з вами погоджуються, ось ви і скаженієте від цього.
Чи то те, що я щось у вас запитав - мабуть дуже рідко до вас з будь-якими запитаннями звертаються, ось ви і накидуєтесь на запитуючого з побажаннями суіциду.

Зверніться до будь-якого ветеринару - в них є засоби безрецептурні для вгамовування скажених сук.
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18.12.2024 16:38 Ответить
Прес-службі ОТУ аби що написати, щоб виконати план виходу в ефір. На жаль в армії до сих пір ці безглузді палички-звіти процвітають кругом
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18.12.2024 10:42 Ответить
«Дерзкое убийство генерала Игоря Кириллова сильно расстроило начальника Генштаба. Валерий Герасимов в разговоре с людьми из своего окружения заговорил о том, что хотел бы подать в отставку.

«Валерий Васильевич считает, что может оказаться под двойным ударом. С одной стороны, вражеские спецслужбы. С другой - внутренние враги, которые могут использовать ситуацию и устроить покушение на его жизнь под видом спецслужб врага. Ситуация непростая», - сказал нам военный, близкий к Герасимову».

Оно и понятно, ведь только что был уничтожен химический генерал, который приказал применять ХО против ВСУ, но общее добро давал он - Герасимов. Но в отличие от утилизированного генерала, Герасимов отдавал и другие приказы, например - об авиационных и ракетных ударах по жилому сектору в городах не только Украины, но и Сирии. А потому оснований для встречи с личным самокатом у него более, чем достаточно и можно не сомневаться, что его наши спецы не упускают из внимания и просто ждут подходящего момента.
https://dl-news.defence-line.org/?p=47708
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18.12.2024 11:01 Ответить
Накази дає путєн. Решта - від генерала до сержанта - лише дублюють накази путєна.
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18.12.2024 12:33 Ответить
ага, ага, всі накази, кожному засрашинському загарбнику, особисто дає *****. Це ж очевидно - це ***** єдине винне у всьому. І це ***** особисто слідкує за тим, аби кожен загарбник мародерив, гвалтував, вбивав.

Та ні, маратко, накази від ***** в них "захопити", а вбивати, гвалтувати і мародерити вони самі дуже *******.

Тому спроба вигородити "рюскій наріт", бо то "***** у всьому винне" - не пройшла. Котись грошком з цією хернею.
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18.12.2024 14:18 Ответить
По-перше, я Вам не "маратко" і по-друге, прошу Вас не тикати незнайомій людині. А по-трете - я пишу, що всі виконавці наказів путєна, від герасимова до сержанта пупкіна, відповідатимуть за свої злочини. Доходить, шановний?
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18.12.2024 14:29 Ответить
тобто ти хочеш сказати, що таки винен пуйло, а не рузге нарот? ну відповідати, то звичайно, і виконавці злочинних наказів, але мова не про те, мова про те, що в цьому винне весь хрюзге нарот, без виключення.
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18.12.2024 14:35 Ответить
Щоб тобі казати тобі "ви", треба мати з тобою знайомство, аби знати, за що тобі "викати". Бо це форма поваги в нашій мові. Поки що ти несеш якусь херню, за яку тебе не те що "мараткою" треба називати, а нахєр надсилати, вірогідно, треба. Вцмоктав?
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18.12.2024 15:12 Ответить
Вони й вдома сміття не прибирають..
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18.12.2024 11:05 Ответить
можуть собі дозволити
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19.12.2024 17:32 Ответить
не *******. Аби хто підказав їм ідею зашивати під лопатку пігулку з вибухівкою і дистанційним керуванням
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18.12.2024 12:55 Ответить
Це дорого. Вже існує, перевірене емпірично, значно простіше рішення: видати кожному по пейджеру. І не нараховувати зарплатню, якщо не відповідає на повідомлення на протязі 3 секунд.
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18.12.2024 14:20 Ответить
.... перевірено практично
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18.12.2024 16:02 Ответить
Та ніби слово "емпірично" це і означає. Але воно більш "опосередковане". Бо особисто я не перевіряв і не реалізовував таке рішення. Все ж таки - спостерігав, у ЗМІ. А це і є "емпірично" - тобто воно практичне, але не мною особисто перевірялось.
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18.12.2024 16:41 Ответить
 
 