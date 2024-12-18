Россиянин, держа икону в руках и с белым флагом на спине, сдается в плен беспилотнику
На передовой украинские военные из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша зафиксировали момент, как российский солдат на велосипеде сбежал от "сослуживцев", и держа в руках икону, а на спине имея белый флаг, сдавался в плен беспилотнику.
Украинские военные показали как оккупант начал молиться иконе и пристально смотрел на украинский дрон, сообщает Цензор.НЕТ.
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+42 Яр Холодний
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+12 Amber
показать весь комментарий18.12.2024 00:19
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Пожалуйста, подождите...
... і ті, що показують ікону бо знають що Українці православні і помилують...
... це одні і ті ж цапи.
Тому в ссср відійшли від атеїзму на користь "наукового матеріалізму"
Це сумнівно називати Українців "прагматичними науковими матеріалістами", бо для цього потрібна освіта вище середньої... а тим паче стверджувати, що це від Природи.
Віра - це природній рефлекс людини, що захищає мозок від стресу, а значить генетично виживають лише ВІРУЮЧІ від Природи.
В СВІТІ НЕМАЄ жодної НЕ віруючої людини - Кожна людина по-любому в щось вірить заради стресостійкості і виживання.
Порозумнішав же - якщо покинув зброю та пішов здаваться в полон?
Прийшов сюди з іконою вбивати українців! Це його так навчив Гундяй.
Я б його в полон не брав!. Вважайте мене поганим.
все інше.....
ще пожити
... ну а кацап поступив не скрепно - бо скрепно - носити за рубашкою не ікону а гранату щоб підірвати себе за геленжік...
я б не помітив,,,,
І шо я бачу на продвинутому українському форумі - трибуну давньоримського колізею під час бою гладіаторів. Плебс, для якого загрози від двобою ніякого, с розтопиреними пальчиками 👍, 👎, 🖕.
І два притомних на 100 диванів!