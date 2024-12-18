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армия РФ (18059) плен (2532) 68 отдельная егерская бригада (68)

Россиянин, держа икону в руках и с белым флагом на спине, сдается в плен беспилотнику

На передовой украинские военные из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша зафиксировали момент, как российский солдат на велосипеде сбежал от "сослуживцев", и держа в руках икону, а на спине имея белый флаг, сдавался в плен беспилотнику.

Украинские военные показали как оккупант начал молиться иконе и пристально смотрел на украинский дрон, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+42
Не розумію - сміються-то чого? Рідкісне видовище! Розумна людина серед кацапні!
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18.12.2024 00:25
+16
Розумний Кацап. Не дуже звісно але трохи ще розум є.
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18.12.2024 00:20
+12
Мабуть окупант надивився на своіх трупаків після бою і вирішив
ще пожити
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18.12.2024 00:19
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значить заборонять на передовій мати ікони.
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18.12.2024 00:13 Ответить
Не розумію - сміються-то чого? Рідкісне видовище! Розумна людина серед кацапні!
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18.12.2024 00:25 Ответить
ну, не впевнений щодо розуму, бо таки попав до окупаційного війська, але думаю що переконаний атеіст - знає що загробного життя нема, тому цінує земне.
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18.12.2024 00:38 Ответить
Йому потрібно було якось показати "миролюбність". От він і використав іконку. Уникнути мобілізації іноді неможливо, але також іноді вдається не виконувати злочинні накази. Можливо для цього типа це якраз той випадок і щоб не стати військовим злочинцем він вирішив здатися в полон. Якщо це відповідає дійсності та ніяких військових злочинів він не скоїв то йому врешті дадуть можливість еміграції. Навіть в ********** є 2-3 мільйони притомних людей на яких пропаганда не впливає. Це дуже мало, але вони є і їм найгірше бо вони усвідомлюють що насправді відбувається.
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18.12.2024 11:11 Ответить
ті що кричать на цапах зі всіх утюгів, що в Україні сатаністи і война священная...
... і ті, що показують ікону бо знають що Українці православні і помилують...
... це одні і ті ж цапи.
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18.12.2024 12:45 Ответить
Українці природжені прагматики та атеїсти. Почитайте Довженко "Зачарована Десна". Там найкраще описане ставлення українців до релігії. Церква це бізнес і нічого крім бізнесу там немає. Бути "православним" це як проголосити себе розумово неповносправним ідіотом який шкільний буквар скурив у туалеті. Кацапи секти феесбешника кірюші гундяєва є прекрасною ілюстрацією "істинного православія в чистому вигляді". У нас феесбешних приходів московського патріархату досі багато і всі вони діють, "а братія мовчить собі потупивши очі"... бо ми дійсно атеїсти і прагматики і до Бога нам зась бо "рабів до Раю не пускають"...
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18.12.2024 13:03 Ответить
Атеїзм - це релігія, що побудована на запереченні існування Господа.
Тому в ссср відійшли від атеїзму на користь "наукового матеріалізму"
Це сумнівно називати Українців "прагматичними науковими матеріалістами", бо для цього потрібна освіта вище середньої... а тим паче стверджувати, що це від Природи.
Віра - це природній рефлекс людини, що захищає мозок від стресу, а значить генетично виживають лише ВІРУЮЧІ від Природи.
В СВІТІ НЕМАЄ жодної НЕ віруючої людини - Кожна людина по-любому в щось вірить заради стресостійкості і виживання.
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18.12.2024 16:57 Ответить
Розум аж тріщить по швах. Спочатку повірив в мужика на небі, потім в сцяря *****, а під кінець поперся в чужу країну зі зброєю асвабаждать. Де тут розум? Звичайне біосміття.
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18.12.2024 00:53 Ответить
"Світ міняється... І ми змінюємся разом з ним...". Кажуть, цей напис прочитали на одній з глиняних табличок бібліотеки Хаммурапі...
Порозумнішав же - якщо покинув зброю та пішов здаваться в полон?
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18.12.2024 01:00 Ответить
👍🤝 😊
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18.12.2024 08:11 Ответить
бо, ****, жити хоче, а не розум раптом виріс! ще невідомо про його подвиги на нашій землі, і де воно ту ікону *******.
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18.12.2024 09:01 Ответить
З його "подвигами" і з іконою розбиратимуться люди,, спеціально на це уповноважені - коли почнуть фільтраційну перевірку...
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18.12.2024 09:20 Ответить
то з якого моменту, оця потвора стала розумною? коли підписала контракт йти тебе вбивати, чи коли обісрана зхопила ікону?
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18.12.2024 09:28 Ответить
Ще раз повторюю - з цим розбиратимуться компетентні люди...
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18.12.2024 09:39 Ответить
У тебе "проблеми"? Похмелився "неправильно"? Я тобі, здається, вже давно пояснив, що не маю бажання спілкуваться з людиною, у якої мізками горілка керує... Тому перестав звертать увагу на тебе... А тобі все "нейметься"... Що тобі "муляє"? Пишеш з двох акаунтів - а тобі належної уваги не приділяють? Та йди ти нахєр, алкаш!!! Довби мізки своїй жінці...
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18.12.2024 01:30 Ответить
Та от подумав - треба ж хоч раз тобі відповісти - а то за останні два роки ти тут тільки дарма тужився час від часу - лише, щоб мені напаскудить...
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18.12.2024 01:38 Ответить
То не той розум!! Москалі брехуни, ліцеміри й падли!
Прийшов сюди з іконою вбивати українців! Це його так навчив Гундяй.
Я б його в полон не брав!. Вважайте мене поганим.
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18.12.2024 08:25 Ответить
Вибачай - але Україна дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими... Він показав знаки, що явно свідчать про його бажання здаться в полон... Тому ти - "поганий"...
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18.12.2024 08:55 Ответить
україна дотримується всього, як що це задокументовано, але не більше!!!
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18.12.2024 09:03 Ответить
Правовий статус військовополоненого визначено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року (далі - Конвенція), яку було ратифіковано Указом ПВР УРСР від 03.07.1954 року, а для України Конвенція набула чинності 03.01.1955 року.
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18.12.2024 09:18 Ответить
я ж так і написав. все то, що раптом потрапило на відео, звісно, згідно міжнародного права.
все інше.....
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18.12.2024 09:26 Ответить
І я саме про це писав...
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18.12.2024 09:38 Ответить
Дуже ці мокші дотримуються конвенції та іншого, коли розстрілюють полонених українців і жінок?!
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18.12.2024 13:57 Ответить
Я уже "затрахався" пояснювать "корисним ідіотам", як адмірал Деніц не тільки врятував свою шию від петлі, в Нюрнберзі, але й помер не в тюрмі, як Гесс, а "шанованим пенсіонером"... Він просто навів приклади таких самих військових злочинів, які йому інкримінували, з боку США, Великобританії та СРСР... А в трибуналах міжнародних прийнятий принцип, коли подібні звинувачення АНУЛЮЮТЬСЯ!!! Ти хочеш, щоб Путін і його шобла так само "викрутилися"?
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18.12.2024 14:06 Ответить
Це щось новеньке .
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18.12.2024 00:15 Ответить
кацапську мальованку та ганчірку нехай облишить а от засіб схожий на самокат схоже врятував його життя ( можливо ненадовго)…
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18.12.2024 00:19 Ответить
Життєва діалектика: десь самокат рятує життя, а десь навпаки... Хімічний генерал з москви не дасть збрехати.
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18.12.2024 11:06 Ответить
Мабуть окупант надивився на своіх трупаків після бою і вирішив
ще пожити
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18.12.2024 00:19 Ответить
Розумний Кацап. Не дуже звісно але трохи ще розум є.
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18.12.2024 00:20 Ответить
Гіркін з тюряги втік
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18.12.2024 00:20 Ответить
Фейк
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18.12.2024 00:42 Ответить
Наш бог Перун
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18.12.2024 00:23 Ответить
А наш Господь Iiсус Христос!🙏🙏🙏
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18.12.2024 08:18 Ответить
їх фюрер дуже старався, щоб такого не було, але цей вижив.
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18.12.2024 01:02 Ответить
гебешнік ліліпутні не вірить ні в Бога ні в Сатану - він то хреститься то їздить до шаманів то цілує Коран...
... ну а кацап поступив не скрепно - бо скрепно - носити за рубашкою не ікону а гранату щоб підірвати себе за геленжік...
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18.12.2024 12:49 Ответить
і шо взяли?
я б не помітив,,,,
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18.12.2024 01:03 Ответить
І ровер крадений і ікона. Але жити хоче.
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18.12.2024 03:52 Ответить
Фигассе тут иксиков, походу пошла атака на сайт 🤪🤔
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18.12.2024 04:05 Ответить
Обратите внимание на качество дорог, построенных в районах будущего наступления параши за наполовину украденные деньги "большой мойки".
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18.12.2024 07:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6c9Rf1FPTzY&ab_channel=DenisZhuravel Павел Сатаненко - Господь Господь Иисус Христос
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18.12.2024 08:31 Ответить
Гіркін?
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18.12.2024 08:42 Ответить
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18.12.2024 08:52 Ответить
де, воно, ****, ту ікону *******?
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18.12.2024 08:58 Ответить
Все вірно. Як колись вчила няш-мяш поклонська: "Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать"
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18.12.2024 09:03 Ответить
Да, б****. На відео розігралася драма на межі життя та смерті, якої відзняти ніякому Кополлі-Фелліні і не снилося!
І шо я бачу на продвинутому українському форумі - трибуну давньоримського колізею під час бою гладіаторів. Плебс, для якого загрози від двобою ніякого, с розтопиреними пальчиками 👍, 👎, 🖕.
І два притомних на 100 диванів!
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18.12.2024 09:16 Ответить
Нужно признать, редко, но среди кацапов попадаются толковые.
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18.12.2024 17:12 Ответить
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19.12.2024 09:45 Ответить
 
 