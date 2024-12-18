Россиянин, держа икону в руках и с белым флагом на спине, сдается в плен беспилотнику

На передовой украинские военные из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша зафиксировали момент, как российский солдат на велосипеде сбежал от "сослуживцев", и держа в руках икону, а на спине имея белый флаг, сдавался в плен беспилотнику.

Украинские военные показали как оккупант начал молиться иконе и пристально смотрел на украинский дрон, сообщает Цензор.НЕТ.

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