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армия РФ (18059) уничтожение (6257) 36 отдельная бригада морской пехоты (201) Курск (850)

Морские пехотинцы показали кладбище российской военной техники на Курщине. ВИДЕО

Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области. В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди подтвержденных потерь противника:

  • 30 единиц бронетехники;
  • 2 танка;
  • 28 единиц колесной техники;
  • 2 единицы специальной техники.

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Топ комментарии
+11
Слава ЗСУ!
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17.12.2024 22:46
+4
Русняві потуги приправлені севкорами у полях та посадках….. повага й подяка що нищите ворога!…
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17.12.2024 22:49
+2
Через декілька років знову будуть брехать у книжках як знищили 100500 танків і розбили укровермахт на курской дугє.
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17.12.2024 23:39
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Слава ЗСУ!
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17.12.2024 22:46 Ответить
Русняві потуги приправлені севкорами у полях та посадках….. повага й подяка що нищите ворога!…
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17.12.2024 22:49 Ответить
А ХАХЛы оказались не потешны. в в пукин
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17.12.2024 23:17 Ответить
Через декілька років знову будуть брехать у книжках як знищили 100500 танків і розбили укровермахт на курской дугє.
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17.12.2024 23:39 Ответить
!!!!!!!!!!!
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18.12.2024 07:53 Ответить
А біля пірамід???
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17.12.2024 23:54 Ответить
вам не ЗАПАДЛО писать ,,курская дуга 2:0 ???? ДВА танка !!!))) и 2:0 ??? почитайте историю неучи !!!! там 850 танка только со стороны сссср !!! и 250 со стороны германии !!!
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18.12.2024 05:14 Ответить
кацапе василий граздич b3a8f0bc
спокійно не панікуй ваші псєвдо історики все виправлять з часом напишуть про 5 тис танків кацапо фашистів і всьо пабєділі
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18.12.2024 08:49 Ответить
Згадайте ще що сталін хотів Ротмістрова розстріляти за погром його 5ТА під Прохоровкою
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18.12.2024 12:49 Ответить
КаЦ@п нам не ЗАПАДЛО писати ,,курска дуга 2:0
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18.12.2024 15:24 Ответить
дуже багато L 200. це трофейні чи корейці зі своїми пікапами приїхали воювати?
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18.12.2024 08:54 Ответить
А якщо взяти до уваги, що до кожної одиниці знищеної техніки можна додати хоча б пару штук кацапської скотини з екіпажу, то ще краще виходить.
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18.12.2024 09:20 Ответить
 
 