Морские пехотинцы показали кладбище российской военной техники на Курщине. ВИДЕО

Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области. В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди подтвержденных потерь противника:

30 единиц бронетехники;

2 танка;

28 единиц колесной техники;

2 единицы специальной техники.

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