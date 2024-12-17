Морские пехотинцы показали кладбище российской военной техники на Курщине. ВИДЕО
Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области. В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.
Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди подтвержденных потерь противника:
- 30 единиц бронетехники;
- 2 танка;
- 28 единиц колесной техники;
- 2 единицы специальной техники.
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+11 Vik Tor 98802600
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спокійно не панікуй ваші псєвдо історики все виправлять з часом напишуть про 5 тис танків кацапо фашистів і всьо пабєділі