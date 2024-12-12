Официально верифицировано более 300 гражданских женщин, находящихся в российском плену

Украина официально верифицировала пребывание в российском плену 301 гражданской женщины. Реальная цифра значительно больше, но РФ отказывается предоставлять информацию о гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке главы правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник.

"Вчера состоялось заседание Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при МИД, мое выступление было сфокусировано на женщинах, которые находятся или находились в российском плену, включая оккупированный Крым", - написала она.

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По информации Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины (СБУ), по состоянию на декабрь этого года ими точно верифицировано по меньшей мере 25 гражданских женщин, незаконно лишенных свободы в период до полномасштабного вторжения, и 276 гражданских женщин, лишенных свободы после полномасштабного вторжения.

Скрипник отмечает, что это не окончательные цифры, и в российском плену находится значительно больше женщин, но подтвердить это очень сложно, потому что Россия отказывается предоставлять информацию о гражданских.

Но даже по этим неполным данным видно, что после 24 февраля 2022 года в 11 раз больше женщин попали в российский плен.

Как отмечает правозащитница, главная задача - вернуть всех военнопленных и гражданских домой. Для семей гражданских основная финансовая помощь - это выплаты на основании решения Комиссии об установлении факта лишения свободы в результате агрессии.

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"После последних решений в правительстве ("перезагрузка" Минреинтеграции и создание Министерства национального единства) очень важно при определении полномочий министерства четко определить, кто именно и как будет заниматься в правительстве этой категорией пострадавших - гражданские заложники и их семьи, и продолжить деятельность Комиссии по установлению факта лишения личной свободы, чтобы родные имели хоть какую-то помощь от государства", - резюмировала Скрипник.