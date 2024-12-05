В плену РФ сейчас как минимум шесть мэров городов и глав громад, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что мир мало реагирует на то, что РФ делает с украинскими пленными.
Об этом глава государства заявил в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все видим, в частности, как мало мир реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными. Как до сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы. Когда некоторые сейчас говорят о "замораживании" войны, почти никогда не звучит: а что будет с миллионами наших людей, что будет с сотнями тысяч детей, которые до сих пор - на оккупированной территории? И это очень циничное замалчивание", - сказал президент.
По словам Зеленского, даже наиболее масштабные российские военные преступления постепенно забываются многими в мире и в Европе.
"Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить. И это вызов не только для нас. Это подрывает моральные основы демократического мира. Если России можно так с украинцами, значит, это будет восприниматься как разрешение делать подобное и с другими народами, и с другими людьми", - пояснил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина до сих пор вынуждена "фактически сражаться за создание специального трибунала против России за преступление агрессии".
"Много ли мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет.
На днях стало известно, что в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что на Запорожье, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года, когда пытался помочь людям в своей громаде. Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав громад. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернули из плена. Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности. И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", - добавил Зеленский.
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