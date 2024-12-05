В плену РФ сейчас как минимум шесть мэров городов и глав громад, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир мало реагирует на то, что РФ делает с украинскими пленными.

Об этом глава государства заявил в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все видим, в частности, как мало мир реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными. Как до сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы. Когда некоторые сейчас говорят о "замораживании" войны, почти никогда не звучит: а что будет с миллионами наших людей, что будет с сотнями тысяч детей, которые до сих пор - на оккупированной территории? И это очень циничное замалчивание", - сказал президент.

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По словам Зеленского, даже наиболее масштабные российские военные преступления постепенно забываются многими в мире и в Европе.

"Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить. И это вызов не только для нас. Это подрывает моральные основы демократического мира. Если России можно так с украинцами, значит, это будет восприниматься как разрешение делать подобное и с другими народами, и с другими людьми", - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина до сих пор вынуждена "фактически сражаться за создание специального трибунала против России за преступление агрессии".

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"Много ли мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет.

На днях стало известно, что в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что на Запорожье, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года, когда пытался помочь людям в своей громаде. Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав громад. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернули из плена. Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности. И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", - добавил Зеленский.

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